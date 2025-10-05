¥µ¥Ð¥ó¥Ê¹â¶¶¤Î16Ç¯²¼ºÊ¡¢¹¤µ¡ÖÈüÇÊ¸Ð¡ÊÂÎ´¶¡Ë¡×¤Î²¹Àô¤ËÆþÍá¡¡À¶¿å¤ß¤µ¤È¤Î»Ñ¤Ë¡Ö¤¹¤´¡¼¤¤¡ª¡×¤ÎÀ¼
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥µ¥Ð¥ó¥Ê¤Î¹â¶¶ÌÐÍº¡Ê49¡Ë¤ÎºÊ¤Ç¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÇÐÍ¥¤ÎÀ¶¿å¤ß¤µ¤È¡Ê33¡Ë¤¬¡¢5Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¹¤µ¤¬¡ÖÈüÇÊ¸Ð¡ÊÂÎ´¶¡Ë¡×¤Û¤É¤Î¹¤µ¤Î¤¢¤ë²¹Àô¤ËÆþ¤ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¡Û¥µ¥Ð¥ó¥Ê¹â¶¶¤ÎºÊ¡¦À¶¿å¤ß¤µ¤È¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Î¹Âç¤Ê²¹Àô¤ËÆþ¤ë
¡¡À¶¿å¤Ï¡¢¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É¤Ë¤¢¤ëÀ¤³¦ºÇÂç¤ÎÏªÅ·²¹Àô¡¦¥Ö¥ë¡¼¥é¥°¡¼¥ó¤òË¬¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ö¹Âç¤Ê¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤Æ¡ÖÀÄ¤µ¤Ï¶õ¡ª¹¤µ¤ÏÈüÇÊ¸Ð¡ÊÂÎ´¶¡Ë¡ÊÀ¹¤Ã¤Æ¤ë¡Ë¡ª¡×¤È¾Ò²ð¡£
¡¡¡Ö´¥ÇÕ¤·¤Ê¤¬¤éÆþ¤ì¤ë²¹Àô¡¢»þ´Ö¤¬ÍÏ¤±¤ëµ¤»ý¤Á¤è¤µ¡×¤È¡¢¿åÃå»Ñ¤Ç³Ú¤·¤àÆ°²è¤â¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¹¤´¡¼¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¡¢´¶Ã²¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
