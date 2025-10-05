ELSEE¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖWondrous¡×¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈäÏª¡£²ÎÉñ´ìÄ®¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤â·èÄê
ELSEE¤¬10·î9Æü¤ËSony Music Labels¤«¤é¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¹µ¤¨¡¢4Æü¤Ë¿·½É¡¦²ÎÉñ´ìÄ®¥·¥Í¥·¥Æ¥£¹¾ì¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ãKABUKICHO K-POP FESTIVAL 2025¡ä¤Ë¥é¥¤¥Ö¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¡£
ÅöÆü¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖWondrous¡×¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈäÏª¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥À¥ó¥¹¤ÈÂî±Û¤·¤¿¥Ü¡¼¥«¥ë¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤Ç¶î¤±ÉÕ¤±¤¿Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ËÌ¥¤»¤Ä¤±¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢10·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÅìµÞ²ÎÉñ´ìÄ®¥¿¥ï¡¼¤Î£²F¥«¥Õ¥§¥¨¥ê¥¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤·¤¿¡£
ELSEE¤Î¿·¶Ê¡ÖWondrous¡×¤Ï¡¢Giga & TeddyLoid¤Ë¤è¤ëÄó¶¡³Ú¶Ê¤Ç¡¢10·î8Æü¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥ï¥ó¥À¥ó¥¹¡Ù¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¡£ELSEE¤Ï¡ÈNizi Project¡É¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ç¤¢¤Ã¤¿AKARIÍÊ¤¹¤ë5¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¡¢ºòÇ¯9·î¤Ë¡ÖPOW POW¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡ÖWondrous¡×¤ÎÇÛ¿®¤ËÀè¶î¤±¡¢¸½ºß³Æ¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤ÏÆÃÅµÉÕ¤Í½Ìó¤ò10·î8Æü¤Þ¤Ç¼õÉÕÃæ¤À¡£
¡Ø¥ï¥ó¥À¥ó¥¹¡Ù¤Ï¹ÖÃÌ¼Ò¤Î·î´©¥³¥ß¥Ã¥¯»ï¡Ö¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¡×¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô110ËüÉôÆÍÇË¤ÎÌ¡²è¥·¥ê¡¼¥º¡£ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º³¤³°¤Ç¤â¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ê¡¢10¸À¸ì¤Ç½ÐÈÇ¤µ¤ì¡¢ËÌÊÆ¤ÎÌ¡²è¾Þ¡ÈYou Should Read This Manga 2023¡É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥¢¥Ë¥á²½¤ò´üÂÔ¤¹¤ëºîÉÊ¡×¤È¤·¤Æ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
2025Ç¯10·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë
ÅìµÞ²ÎÉñ´ìÄ®¥¿¥ï¡¼£²F¥«¥Õ¥§¥¨¥ê¥¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹
16»þ30Ê¬³«ºÅÍ½Äê
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¤Ï¶áÆü¸ø³«
¢£¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼³Ú¶Ê¡ÖWondrous¡×
2025Ç¯10·î9Æü¡ÊÌÚ¡ËÇÛ¿®
https://elsee.lnk.to/Wondrous_Single
ÆÃÅµÉÕ¤ÇÛ¿®Í½Ìó¼õÉÕÃæ
¢¡¡ÖWondrous¡×ÇÛ¿®Í½ÌóÆÃÅµ
iTunes Store¡¢Apple Music¡¢Spotify¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Í½ÌóÃíÊ¸ÆÃÅµ
¾ÜºÙ¡§https://www.elsee.jp/news/in.html?id=576964
¡¦iTunes StoreÍ½ÌóÃíÊ¸ÆÃÅµ
±þÊç´ü´Ö¡§9·î7Æü¡ÊÆü¡Ë0:00¡Á10·î8Æü¡Ê²Ð¡Ë23:59¤Þ¤Ç
±þÊç¼ÔÁ´°÷¡§ELSEE¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤¢¤Ê¤¿¤Ø¤Î¸ÂÄê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ü¥¤¥¹
ÇÛ¿®Í½Ìó¡§https://ELSEE.lnk.to/Wondrous_Single/itunes
±þÊç¡¦ÆÃÅµ¾ÜºÙ¡§https://www.sonymusic.co.jp/event/105076
¡¦Apple Music/SpotifyÍ½ÌóÃíÊ¸
ÆÃÅµ´ü´Ö¡§9·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë19:30¡Á10·î8Æü¡Ê²Ð¡Ë23:59¤Þ¤Ç
Í½ÌóÃíÊ¸¤ò¤·¤¿ÊýÁ´°÷¡§¡ÖWondrous¤òÀ¤³¦ºÇÂ®¤Ç¸ì¤ë¡ª¸ÂÄêÆ°²è¡×
ÇÛ¿®Í½Ìó¡§https://ELSEE.lnk.to/_Wondrous_Single
¢£TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥ï¥ó¥À¥ó¥¹¡Ù
¢¡ÊüÁ÷¾ðÊó
2025Ç¯10·î8Æü¤è¤êËè½µ¿åÍË¤è¤ë11»þ45Ê¬¡Á¡¡
¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¡ÈIMAnimation W¡ÉÏÈ¤Û¤«¤Ë¤ÆÊüÁ÷³«»Ï¡ª¢¨°ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯
¡ãBSÄ«Æü¡ä10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êËè½µÅÚÍË¿¼Ìë1»þ00Ê¬¡Á
¡ãAT-X¡ä 10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡¢Ëè½µ¶âÍËÌë11»þ00Ê¬¡ÁÊüÁ÷³«»Ï¡ª ¢¨¥ê¥Ô¡¼¥ÈÊüÁ÷¤¢¤ê
¢¡ÇÛ¿®¾ðÊó
2025Ç¯10·î9Æü¤è¤êËè½µÌÚÍË0»þ15Ê¬¡Á
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹ ¥¹¥¿¡¼¤ÇÁ´ÏÃ¸«ÊüÂê ÆÈÀê
¡ãÅÔÅÙ²Ý¶â¥µ¥¤¥È¡ä
¡¦10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë0»þ¤è¤ê½ç¼¡ÇÛ¿®³«»Ï
Prime Video/d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢/DMM TV/J:COM STREAM/¤ß¤ë¥×¥é¥¹/TELASA/Lemino/FOD/¥Ð¥ó¥À¥¤¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë/¥Ë¥³¥Ë¥³¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë/Google TV/YouTube/HAPPY!Æ°²è/ OnGen¥à¡¼¥Ó¡¼/¥à¡¼¥Ó¡¼¥Õ¥ë/¥à¡¼¥Ó¡¼¥Õ¥ëplus/¥Ó¥Ç¥ª¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È/music.jp/¥«¥ó¥Æ¥ì¥É¡¼¥¬
¢¡¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó
¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¾å¼ê¤¯É½¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢µÉ²»¡Ê¤¤Ä¤ª¤ó¡Ë¾É¤Î¹â¹»À¸¡¦¾®Ã«(¤³¤¿¤Ë)²ÖÌÚ(¤«¤Ü¤¯)¡ÊCV.Æâ»³¹·µ±¡Ë¡£
¤½¤ó¤ÊÈà¤¬¼æ¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¼þ¤ê¤ÎÌÜ¤òµ¤¤Ë¤»¤º¥À¥ó¥¹¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ëÆ±µéÀ¸¡¦ÏÑÅÄ¸÷è½(¤ï¤ó¤À¤Ò¤«¤ê)¡ÊCV.ÍÓµÜÈÞÆá¡Ë¡£
¡È¤Ê¤ó¤«¡¢¼«Í³¤Ë¤Ê¤ì¤ë´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡¼¡É²»³Ú¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ú¤½Ð¤µ¤ì¤ë¡¢´¶¾ð¡¢À¸¤¤Î©¤Á¡¢¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¼
¸ÀÍÕ¤¬¤¤¤é¤Ê¤¤¡È¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¡È¤ÊÉ½¸½¤òµá¤á¤Æ¡¢Ì¤·Ð¸³¤Î¥À¥ó¥¹¤ÎÀ¤³¦¤ËÄ©¤à¡ª
¢¡¸¶ºî¾ðÊó
¡Ø¥ï¥ó¥À¥ó¥¹¡Ù(¹ÖÃÌ¼Ò¡Ö¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¡×Ï¢ºÜ)
Ãø¡§àÝàê
¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹1¡Á13´¬¡¢¹¥É¾È¯ÇäÃæ
