Ãæ·Ñ±Ç¤ê¡Ö¸«±É¤¨¤¹¤ë¡×¡Ö¤¤¤¿¤Î¤«¡×ÏÃÂê¤Î¿Ê¼¡Ïº»á»Ù»ý¤Î¸µ¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ëµÄ°÷¡¡ÇÔÀï¸å¤Ë¡Ö¿´¤«¤é¸Ø¤ê¡×¤È´¶¼Õ¡¡ºòÇ¯¤ËÂ³¤¿ä¤·ÇÔ¤ì¤ë
¡¡¼«Ì±ÅÞËãÀ¸ÇÉ¤Ç¡¢ÁíºÛÁª¤Ç¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤ò»Ù»ý¤·¤¿º£°æ³¨Íý»Ò»²±¡µÄ°÷¡Ê£´£²¡Ë¤¬£´ÆüÌë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡º£°æ»á¤Ï¡¢£¹·î£²£²Æü¡¢¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤Î½Ð¿Ø¼°¤ËÌÀ¤ë¤¤¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¥¹¡¼¥Ä¤Ç»²²Ã¤·¡¢¹â¡¹¤È·ý¤òÆÍ¤¾å¤²¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¤â¤½¤ÎÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¡££´Æü¤ÎÁíºÛÁª¤ÎÅê³«É¼Ä¾Á°¤Ë¤â¥¤¥ó¥¹¥¿¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¡Ö¤Þ¤â¤Ê¤¯»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¡ô¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡¡£²£°£²£µ¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ê¡ô¡Ë¤ò¤Ä¤±¤ÆÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡·ë²Ì¤Ï¡¢Åö½é¤ÎÂçÊý¤ÎÍ½ÁÛ¤òÊ¤¤·¡¢·èÁªÅêÉ¼¤Ç¾®Àô»á¤¬ÇÔÀï¡£º£°æ»á¤Ï¡Ö¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª£²£°£²£µ¤¬½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¸õÊä¤Î¤â¤È¤Ç¶¦¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤¿¤³¤È¡¢¿´¤«¤é¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£Á´¹ñ¤ÎÅÞ°÷¡¢ÅÞÍ§¤Î³§¤µ¤ó¡¢ÃÏÊýµÄ°÷¤Î³§¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤³¤ÎÁªµóÀï¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤È¸ì¤ê¹ç¤¤¡¢»Ù¤¨¹ç¤Ã¤¿»þ´Ö¤Ï²¿¤è¤ê¤Îºâ»º¤Ç¤¹¡×¤È¾®Àô»á¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¿ûµÁ°Î¸µ¼óÁê¤é¡È¥Á¡¼¥à¾®Àô¡É¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤ÆÅê¹Æ¡£¾®Àô»á¤Ï·Ç¤²¤¿·ý¤ò°®¤ê¡¢±¦Ã¼¤Ë¤¤¤ëº£°æ»á¤Ï¼ó¤ò·¹¤²¤¿¤è¤¦¤Ê¥Ý¡¼¥º¤Ç¾Ð´é¡£ÌÀ¤ë¤¤ÃãÈ±¡¢£Ó£Ð£Å£Å£Ä»þÂå¤ÎÌÀ¤ë¤¤¾Ð´é¤¬¤Ò¤È¤¤ïÌÜ¤ò¤Ò¤¯¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤ÏÂ³¤±¤Æ¡ÖÂ¾¤Î¸õÊä¤Î³§¤µ¤ó¤Î³Ð¸ç¤È¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Ë¤â¡¢¿´¤«¤é·É°Õ¤òÉ½¤·¤Þ¤¹¡£À¯¼£¤Ï½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»Ï¤Þ¤ê¡£¤³¤³¤«¤é¤Þ¤¿¡¢°ìÊâ¤º¤ÄÁ°¤Ø¡£¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Äù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁíºÛÁª¤Î¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¤Ç¤Ï¡¢º£°æ»á¤Î»Ñ¤¬±Ç¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤¤¤¿¤Î¤«¡×¡Ö¤¤¤¿¤Ê¡×¡Ö±Ç¤Ã¤Æ¤ÆÁð¡×¡ÖÊâ¤Êý¤¬ÀöÎý¤µ¤ì¤Æ¤Æ¸«±É¤¨¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ºòÇ¯¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¤Ï¾åÀîÍÛ»Ò»á¤Î¿äÁ¦¿Í¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤¿¡£