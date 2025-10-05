¡ÖÃæ´ÖÁØÊø²õ¤ÇÉÏÉÙ¤¬Æó¶Ë²½¡×³Êº¹ÇØ·Ê¤Ë¥Ý¥Ô¥å¥ê¥º¥àÀ¯ÅÞ¤¬À¤³¦¤Ç³ÈÂç¡Ú¥µ¥ó¥Ç¡¼¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡Û
10·î3Æü¡¢¥É¥¤¥Ä¤ÏÅý°ì¤«¤é35Ç¯¤È¤Ê¤ëµÇ°Æü¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢ÅìÀ¾¤Ç¹¤¬¤ë³Êº¹¤¬º£¡¢¿·¤¿¤ÊÊ¬ÃÇ¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥Ù¥ë¥ê¥ó¤ÎÊÉÊø²õ¤ÎÍÍ»Ò
¥É¥¤¥ÄÅý°ì35Ç¯¡¡»Ä¤ëÅìÀ¾¤Î¡Ö³Êº¹¡×
3Æü¡¢ÅìÀ¾Åý°ì¤«¤é35Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥É¥¤¥Ä¡£µÇ°¼°Åµ¤Ç¥á¥ë¥Ä¼óÁê¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤Ê¤É¤òÇ°Æ¬¤Ë¹ñÌ±¤Ë·ëÂ«¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¥¤¥Ä¡¡¥á¥ë¥Ä¼óÁê
¡ÖÆÈºÛ¹ñ²È¤Î¿·¤¿¤ÊÆ±ÌÁ¤¬²æ¡¹¤ËÂÐ¹³¤·¤Æ·ÁÀ®¤µ¤ì¡¢¡Ø¼«Í³Ì±¼ç¼çµÁ¡Ù¤È¤¤¤¦ºß¤êÊý¤ò¹¶·â¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
1989Ç¯11·î¡¢ÅìÀ¾ÎäÀï¤Î¾ÝÄ§¤À¤Ã¤¿¥Ù¥ë¥ê¥ó¤ÎÊÉ¤¬Êø²õ¡£
À¾¥É¥¤¥Ä¡¡¥³¡¼¥ë¼óÁê¡Ê1990Ç¯10·îÅö»þ¡Ë
¡Ö´î¤Ó¤È´¶¼Õ¤È´õË¾¤ÎÆü¤Ç¤¢¤ë¡×
Íâ90Ç¯10·î3Æü¡¢¥É¥¤¥Ä¤ÏÅý°ì¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ÔÌ±
¡ÖÅý°ì¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È»×¤¦¡×
¡ÖÈà½÷¤ÏÅì¥É¥¤¥Ä¡¢¼«Ê¬¤ÏÀ¾¥Ù¥ë¥ê¥ó¡£Åý°ì¤Ï¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¡×
¤½¤ì¤«¤é35Ç¯¡£9·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿À¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÅìÀ¾¥É¥¤¥Ä¤Î¿Í¡¹¤Ï°ì¤Ä¤Î¹ñÌ±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡©¡×¤È¤ÎÌä¤¤¤Ë¡¢¡Ö¤Ï¤¤¡×¤¬¢§µìÅì¥É¥¤¥Ä¤Ï23¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¢§µìÀ¾¥É¥¤¥Ä¤Ï37¡ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ê¥É¥¤¥ÄÄ´ººµ¡´Ø¥Õ¥©¥ë¥¶¤è¤ê¡Ë
¤Þ¤¿¡¢2023Ç¯¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢µìÅì¥É¥¤¥Ä¤Î½»Ì±¤Î43¡ó¤¬¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤ò2µé»ÔÌ±¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î·ë²Ì¤¬½Ð¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ê¥¤¥ó¥Õ¥é¥Æ¥¹¥È¡¦¥Ç¥£¥Þ¥Ã¥×¤è¤ê¡Ë
¼ÂºÝ¡¢¥É¥¤¥ÄÅý·×¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ê¿¶ÑÇ¯¼ý¤âµìÅìÂ¦½»Ì±¤Ï¡¢À¾Â¦¤è¤ê2³ä°Ê¾åÄã¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¥É¥¤¥Ä¤Çº£¡¢µÞÂ®¤Ë»Ù»ý¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¶Ë±¦À¯ÅÞ¡ÖAfD¡×¤Ç¤¹¡£
AfD¡Ê¥É¥¤¥Ä¤Î¤¿¤á¤ÎÁªÂò»è¡Ë¥ï¥¤¥Ç¥ë¶¦Æ±ÂåÉ½
¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÏÅÞ¤Î¤¿¤á¡¢¹ñ¤Î¤¿¤á¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¡¢¶¯¤¯°ÂÁ´¤ÇË¤«¤Ê¥É¥¤¥Ä¤ÎÌ¤Íè¤Î¤¿¤á¤ËÁªµó±¿Æ°¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡×
¡Ö³Êº¹¡×¤Ø¤ÎÉÔËþ¤ò¹ª¤ß¤ËµÛ¤¤¾å¤²¤¿AfD¤¬Ìö¿Ê¡¡ÉÔËþ¤Î¤Ï¤±¸ý¤Ï°ÜÌ±¤äÆñÌ±¤Ø
AfD¤Ï¡¢2·î¤ÎÁíÁªµó¤ÇÁ°²ó¤«¤éÆÀÉ¼Î¨¤òÇÜÁý¤µ¤»¡¢Âè2ÅÞ¤ËÌö¿Ê¡£ÆÃ¤ËµìÅì¥É¥¤¥ÄÃÏ°è¤Î¤Û¤ÜÁ´°è¤Ç¡¢ÆÀÉ¼Î¨¤¬¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
µìÅì¥É¥¤¥ÄÃÏ°è¤ÎAfD»Ù»ý¼Ô
¡ÖAfD¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÀäÂÐ¤Ë°ÂÁ´¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¤â¤Ã¤ÈÇ¯¶â¤âÎÉ¤¯¤Ê¤ë¡£Ï«Æ¯¼Ô¤ÎÀÇ¶â¤â²¼¤¬¤ë¡×
¿Í¡¹¤Î¡Ö³Êº¹¡×¤Ø¤ÎÉÔËþ¤ò¹ª¤ß¤ËµÛ¤¤¾å¤²¤¿AfD¡£¤½¤ÎÉÔËþ¤ÎÌ·Àè¤È¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢°ÜÌ±¤äÆñÌ±¤Ç¤¹¡£SNS¤Ç¤â¡Ä
AfD¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à
¡Ö°ÜÌ±¤Ï·ÐºÑ¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤ë¡©´Ö°ã¤¤¤À¡ª¡×
°ÜÌ±¤Î¤¿¤á¤ËÂ¿¤¯¤ÎÀÇ¶â¤¬»È¤ï¤ì¡¢¥É¥¤¥Ä»ÔÌ±¤ÎÉéÃ´¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Ê¤É¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
AfD¤¬»Ù»ý¤ò¿¤Ð¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀìÌç²È¤Ï¡Ä
¹âÀéÊæÂç³Ø¡Ê¹ñºÝÀ¯¼£¡Ë¡¡¸ÞÌî°æ°êÉ× ¶µ¼ø
¡ÖÅì¥É¥¤¥Ä½Ð¿È¤ÎÊý¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÅý°ì¤ò¤·¤Æ¡¢Ì±¼ç¼çµÁ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤È¤È¤â¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï»ñËÜ¼çµÁ¡£¥Ð¥é¿§¤Î¿ÍÀ¸¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë²½¤Î¡È¥«¥â¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¡È2µé»ÔÌ±¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤ËÈó¾ï¤Ë¤µ¤¤¤Ê¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÉÔËþ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëµìÅì¥É¥¤¥Ä¤ÎÊý¡¹¤ËÌÜ¤ò¤Ä¤±¤¿¤Î¤¬AfD¤È¤¤¤¦¶Ë±¦À¯ÅÞ¡£±¦ÇÉ¥Ý¥Ô¥å¥ê¥º¥à¤È¤·¤Æ¡¢°ÜÌ±¤Î¤¤¤Ê¤¤¥É¥¤¥Ä¤ËÌá¤ì¤ÐËü»ö²ò·è¤¹¤ë¤È¡×
³Êº¹¤¬¤â¤¿¤é¤¹ÉÔËþ¤Î¤Ï¤±¸ý¤ò¡¢°ÜÌ±¤äÆñÌ±¤Ë¸þ¤±¤ë¥Ý¥Ô¥å¥ê¥º¥à¡£¤½¤ì¤Ï¤¤¤Þ¤ä¡¢¥É¥¤¥Ä¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
³Êº¹¤Ë¤è¤ëÉÔËþ¤¬¡Ö³°¹ñ¿Í¡×¤Ë¡Ä¡¡¥¤¥®¥ê¥¹¤ä¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤â
5·î¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¤Ï±¦ÇÉÀ¯ÅÞ¡Ö¥ê¥Õ¥©¡¼¥àUK¡×¤¬ÃÏÊýÁªµó¤Ê¤É¤ÇÌö¿Ê¡£Èà¤é¤â¡¢Êë¤é¤·¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¿Í¡¹¤ÎÉÔËþ¤ÎÌ·Àè¤ò°ÜÌ±¤Ë¸þ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¥Õ¥©¡¼¥àUK¡¡¥Õ¥¡¥é¡¼¥¸ÅÞ¼ó¡Ê9·î30Æü¡Ë
¡Ö²æ¡¹¤Ï¡¢ÉÔË¡°ÜÌ±¤ò¤ï¤¬¹ñ¤«¤éÂàµî¤µ¤»¤¿¤¤¤Î¤À¡£²æ¡¹¤ÏÊ¡»ãÀ©ÅÙ¤ò¥¤¥®¥ê¥¹»ÔÌ±¤Î¤ß¤Ë¸ÂÄê¤¹¤ë¤³¤È¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×
¥¤¥®¥ê¥¹»ÔÌ±
¡Ö°ÜÌ±¤¬»ä¤¿¤Á¤òÉÏ¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½»Âð¤â°åÎÅ¤â¤Ò¤ÃÇ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ÜÌ±¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ì¤Ð¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤Û¤É¡¢¥³¥¹¥È¤¬¤«¤«¤ë¡×
¤½¤·¤Æ¡¢³Êº¹¤¬¹¤¬¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤â¤Þ¤¿¡¢ÉÔËþ¤Î¤Ï¤±¸ý¤Ï°ÜÌ±¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡Ê6·î¡Ë
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÅÔ»Ô¤¬³°¹ñ¤ÎÅ¨¤Ë¿¯Î¬¤µ¤ì¡¢ÀêÎÎ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ïµö¤µ¤Ê¤¤¡×
¤½¤·¤ÆÆüËÜ¤Ç¤â¡¢¡Ö³°¹ñ¿ÍÀ¯ºö¡×¤¬Àè¤Î»²±¡Áª¤ä¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ç¤â¡¢Âç¤¤ÊÏÀÅÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
³°¹ñ¿Í¤Ê¤É¡¢ÆÃÄê¤Î½¸ÃÄ¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤ë¿Í¡¹¤ÎÉÔËþ¡£ÇØ·Ê¤Î°ì¤Ä¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¹¤¬¤ë³Êº¹¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¡¢2024Ç¯¤Î¹ñÀÇÄ£¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âµëÍ¿½êÆÀ¤¬300Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÁØ¤¬3³ä¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¡Ö´ûÂ¸¤ÎÀ¯ÅÞ¤äÀ¯¼£²È¤Ï¼«Ê¬¤òµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ë¡¢68¡ó¤¬¡Ö¤½¤¦»×¤¦¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¥¤¥×¥½¥¹¡Ö¥Ý¥Ô¥å¥ê¥º¥à¥ì¥Ý¡¼¥È2025¡×¤è¤ê¡Ë
¹âÀéÊæÂç³Ø¡¡¸ÞÌî°æ°êÉ× ¶µ¼ø
¡Ö²¤ÊÆ¤Ê¤É¤ÎÀè¿Ê½ô¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÆüËÜ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Ê¬¸ü¤¤Ãæ´ÖÁØ¤¬Êø²õ¤·¤Æ¤¤¤¡¢ÉÙ¤á¤ë¼Ô¤ÈÉÏ¤·¤¼Ô¤È¤ÎÆó¶Ë²½¤¬¤«¤Ê¤ê¿Ê¤ó¤À¡£ËÜÍè¤ÏÀ¯¼£¤ÎÂ¦¤¬Å¬µ¹¡¢ºâ¤ÎºÆÊ¬ÇÛ¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉÔËþ¤ò²ò¾Ã¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ï¤±¤À¤¬¡¢¿Í¡¹¤ËÂÐ¤¹¤ë¼êÅö¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤òÂÇ¤ÁÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¯À¯ºö¤ò¤³¤Î30Ç¯¤°¤é¤¤¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£À¯ÉÜ¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÊý¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤ÈÈó¾ï¤Ë¸ÉÎ©´¶¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤¬¤¹¤´¤¯Â¿¤¯¡¢¤½¤¦¤¹¤ë¤È¥Ý¥Ô¥å¥ê¥º¥àÀ¯ÅÞ¤È°ìÈÌÅª¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤ëÀ¯ÅÞ¤Ï¡¢À¤¤ÎÃæ¤¬µÞ¤ËÊÑ¤ï¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¸¸ÁÛ¤òÊú¤«¤»¤ë¡×
º£¡¢³Êº¹¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¥Ý¥Ô¥å¥ê¥º¥à¤¬À¤³¦¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
Åìµþ,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
²ð¸î,
¥Û¥Æ¥ë,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
À¸²Ö,
¶âÂ°²Ã¹©,
¾åÅÄ