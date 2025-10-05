ÄÔ´õÈþ¡Ö¸ª¼ó¥Ð¥¥Ð¥¡×Âè5»Ò¡¦Ì´¶õ¡Ê¤æ¤á¤¢¡Ë¤Á¤ã¤ó¤ÎÏÓËí¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö¤¹¤Ç¤ËÈþ¿Í¤µ¤ó¡×¡ÖÀ®Ä¹¤¬³Ú¤·¤ß¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/05¡Û¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄÔ´õÈþ¤¬10·î5Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£Âè5»Ò¡¦Ì´¶õ¡Ê¤æ¤á¤¢¡Ë¤Á¤ã¤ó¤ËÏÓËí¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄÔ´õÈþ¤ÎÏÓËí¥·¥ç¥Ã¥È
ÄÔ¤Ï¡Ö¿ÈÆ°¤¼è¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¤°¤Ã¤¹¤êÌ²¤ëÌ´¶õ¤Á¤ã¤ó¤ËÏÓËí¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£¡Ö¤³¤ÎÏÓ1ËÜ¤¬°ÂÌ²Ëí¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡×¡ÖÀäÂÐ¤Õ¤ï¤Õ¤ïËí¤Î¤¬¿²¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ë¡×¤ÈËÜ²»¤òÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¸ª¼ó¥Ð¥¥Ð¥¡×¡Ö¤Ç¤â²Ä°¦¤¤¤«¤éµö¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¹¤Ç¤ËÈþ¿Í¤µ¤ó¡×¡ÖÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö¤¤ì¤¤¤Ê¿²´é¡×¡ÖÌþ¤µ¤ì¤ë¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê²ÈÂ²¡×¡ÖÀ®Ä¹¤¬³Ú¤·¤ß¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÄÔ¤Ï¡¢¿ù±ºÂÀÍÛ¤È2007Ç¯6·î¤Ë·ëº§¡£Æ±Ç¯11·î¤ËÄ¹½÷¡¦´õ¶õ¡Ê¤Î¤¢¡Ë¡¢2010Ç¯¤ËÄ¹ÃË¡¦ÀÄ¶õ¡Ê¤»¤¤¤¢¡Ë¤¯¤ó¡¢2013Ç¯3·î¤Ë¼¡ÃË¡¦Úß¶õ¡Ê¤½¤é¡Ë¤¯¤ó¡¢2018Ç¯12·î¤Ë»°ÃË¤Î¹¬¶õ¡Ê¤³¤¢¡Ë¤¯¤ó¡¢¤½¤·¤Æ2025Ç¯8·î8Æü¤ËÂè5»Ò¼¡½÷¡¦Ì´¶õ¤Á¤ã¤ó¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
