¡¡¸µÂçºåÉÜÃÎ»ö¤ÇÊÛ¸î»Î¤Î¶¶²¼Å°»á¤¬£µÆü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç¸À¤Ã¤Æ°Ñ°÷²ñ£Î£Ð¡×¡ÊÆüÍË¡¦¸å£±»þ£³£°Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼«¸øÀ¯¸¢¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤È¤ÎÏ¢Î©¤ÎÏÃ¤¬¡¢¿åÌÌ²¼¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¼ýÏ¿¤Ï£´Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤ÎÁ°Æü¡Ê£³Æü¡Ë¤À¤Ã¤¿¤È¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¥Í¥¿¥Ð¥é¤·¡£¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤ëÁÛÄê¤Ç¥È¡¼¥¯¤¬¿Ê¤à¤Ê¤«¡¢£Í£Ã¤ÎÆ±¶É¡¦¹õÌÚÀé¾½¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡¢°Ý¿·¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢Æþ¤ê¤Î²ÄÇ½À¤òÇ°Æ¬¤Ë¡ÖÅÅ·â²ò»¶¤äÅÅ·âÏ¢Î©¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¥Ñ¥Í¥ê¥¹¥È¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡¤ä¤ê¼è¤ê¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¿ÜÅÄ¿µ°ìÏº»á¡ÖÏ¢Î©¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Âçºå¤ÎÁªµó¶è¤É¤¦¤¹¤ó¤Î¡©¡¡¸øÌÀÅÞ¤ÈÁÈ¤á¤ë¤Î¡©¡¡ÁÈ¤á¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡×
¡¡¶¶²¼»á¡ÖÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡Ä¡×
¡¡ÌçÅÄÎ´¾»á¡Ö¡Ø»Ø¼¨¤·¤¿¤È¤³¤í¡Ù¤È¤Ï°ã¤¦¤Î¡©¡×
¡¡¶¶²¼»á¡Ö¡Ê¶ì¾Ð¤¤¤·¤Ä¤Ä¡ËÁªµó¶èÄ´À°¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤éÁªµó¤´¤È¤Ë¡Ê¼«¸ø¤È¡ËÀï¤¦¡£¤½¤ÎÁ°Äó¤È¤·¤Æ¡Ê¿·¼óÁê¤Ï¡Ë²ò»¶¸¢¤ÏÉõ°õ¤¹¤ë¡×
¡¡ÌçÅÄ»á¡Ö¶¶²¼¤µ¤ó¤¬µÈÂ¼¡ÊÍÎÊ¸»á¡áÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñÂåÉ½¡¢ÂçºåÉÜÃÎ»ö¡Ë¤µ¤ó¤Ë»Ø¼¨¡©¡×
¡¡¶¶²¼»á¡Ö¡Ä¡Ê¶ì¾Ð¤¤¡Ë¡×
¡¡¹õÌÚ¥¢¥Ê¡Ö¿åÌÌ²¼¤Ç¤«¤Ê¤ê°Ý¿·¤È¼«Ì±Ï¢Î©¤ÎÏÃ¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡©¡×
¡¡¶¶²¼»á¡Ö¿åÌÌ²¼¤Ç¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×
¡¡¹õÌÚ¥¢¥Ê¡Ö¤Û¤Û¤Û¤Û¡ª¡×
¡¡¶¶²¼»á¡Ö¡Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¥½¡¼¥¹¤Ï¡ËÆÈ¼«¼èºà¤Ç¡Ä¡×
¡¡ÃÝÅÄ¹±ÂÙ»á¡Ö¡Ê¶¶²¼»á¤¬¡Ë°Ý¿·¤ËÅÅ·âÉüµ¢¤Î²ÄÇ½À¤Ï¡©¡×
¡¡¶¶²¼»á¡Ö£²Ëü¡ó¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¡×
¡¡ºÇ¸å¤Ï¶¶²¼»á¤¬£°£¸Ç¯¤ÎÂçºåÉÜÃÎ»öÁª¤òÁ°¤Ë¡¢½ÐÇÏ¤Î²ÄÇ½À¤òÌä¤ï¤ì¤ÆÅú¤¨¤¿¡ÈÌ¾¥¼¥ê¥Õ¡É¤Ç¾Ð¤¤¤ò¼è¤ê¤Ä¤Ä¡ÖÀäÂÐ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È²Ð¾Ã¤·¤ËÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¶¶²¼»á¤Ï¼óÁê¸øÁªÀ©¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Ù¤¤È¤Î»ýÏÀ¤òÅ¸³«¡£¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛÁª¤À¤«¤é¡¢¼«Ì±ÅÞ°÷¤È¼«Ì±ÅÞ¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤¬Áª¤Ö¤ï¤±¤Ç¤·¤ç¡£¡Ê¸õÊä¼Ô¤Ï¡Ë¤½¤³¤Ë¼õ¤±¤ë¤³¤È¤·¤«¸À¤ï¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤ò·è¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¼óÁê¸øÁªÀ©¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¹ñÌ±Á´ÂÎ¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤¯¤è¤¦¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤òÆþ¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢¤ª¤è¤½¹ñ¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¹ñ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤ÏÃÂÀ¸¤·¤Þ¤»¤ó¤è¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£