º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡¢½é¥»¡¼¥ÖÄ¾Á°¤Ë¡ÖÄÁ¤·¤¤¡×»ÅÁð¡¡NHKÃæ·Ñ¤Ç¤â°ì½Ö¡ÄÂç°ìÈÖ¤ò¡ÖÊª¸ì¤Ã¤Æ¤ë¡×
Å¨ÃÏ¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤Ï4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤Î9²ó¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¡£ÆóÎÝÂÇ¤ò1ËÜÂÇ¤¿¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¤Ã¤Á¤êÌµ¼ºÅÀ¤Ç¥×¥í½é¥»¡¼¥Ö¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£5-3¤Ç¾¡¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£ÅÐÈÄÃæ¡¢Ãæ·Ñ¤Ç¤â°ì½Ö±Ç¤Ã¤¿»ÅÁð¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«¿È½é¤á¤Æ¤Î¥»¡¼¥Ö¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¡£ÀèÆ¬¥ê¥¢¥ë¥ß¥å¡¼¥È¤òÄÉ¤¤¹þ¤à¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï¹â¤á¤«¤éÍî¤Á¤Æ¤¯¤ë¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¡£°ìÇïÃÖ¤¤¤Æ¤«¤é±¦¼ê¤Ç°®¤ê¤³¤Ö¤·¤òÁÇÁá¤¯ºî¤ê¡¢µ¤Ç÷½½Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡NHKÃæ·Ñ¤Ë¤â¤³¤Î¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤¬±Ç¤ê¡¢X¾å¤ÎÆüËÜ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ÎÏ¯´õ¤Î¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¡×¡ÖÏ¯´õ¤¬¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ÏÄÁ¤·¤¤¡×¡ÖÏ¯´õ·¯ÀèÆ¬ÀÚ¤Ã¤Æ¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¡¢ÎÉ¤¤¡×¡ÖÏ¯´õ¤Î¾®¤µ¤Ê¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤¬Êª¸ì¤Ã¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤«¤é¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Æþ¤ê¤·¤¿º´¡¹ÌÚ¡£ÀèÈ¯Åê¼ê¤È¤·¤Æ³«Ëë¤·¤¿¤¬¡¢±¦¸ª¤Î¥¤¥ó¥Ô¥ó¥¸¥á¥ó¥È¾É¸õ·²¤Ë¤è¤ê5·î¤«¤éÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¡ÊIL¡ËÆþ¤ê¡£¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Î9·î24Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡Ë¤ÎÅ¨ÃÏ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼Éüµ¢¤¹¤ë¤È¡¢½é¤Î¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¤ò0¤ËÍÞ¤¨¤ë¤Ê¤ÉÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë