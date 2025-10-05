¤¨¡¢¥³¥ï¥¤!! ¥Ú¥Ã¥È¤ò¸¶ÉÕ¤Î¥«¥´¤ËÄ¾¾è¤»¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤âÌäÂê¤Ê¤¤¤Î¡© ¤¸¤Ä¤ÏË¡Î§°ãÈ¿¤Ë¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹Í¤ê
¸¶ÉÕ¤ÎÁ°¥«¥´¤Ë¥Ú¥Ã¥È¡¢Ë¡Î§¾å¤ÏOK¤Ê¤Î¡©
¡¡³¹Ãæ¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸÷·Ê¤ò¸«¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Áö¹Ô¤¹¤ë¥¯¥ë¥Þ¤ÎÁë¤«¤é´é¤ò½Ð¤¹¡¢¤Þ¤¿¤Ï¿È¤ò¾è¤ê½Ð¤¹¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¡£¤½¤·¤Æ¡¢Á°¥«¥´¤Ë¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤äÇ¤Á¤ã¤ó¤ò¾è¤»¤ÆÁö¤ë¼«Å¾¼Ö¡£É®¼Ô¡Ê¿¼Àî¤Ë¤ã¤ó¤ß¤Ä¡§Ç¤ÎÌ¥ÎÏÈ¯¿®¼Ô¡Ë¤Ï¤É¤ì¤âÌÜ·â¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤¨¡¢¿·´´Àþ¤ËÆ±¾è¤Ç¤¤Ê¤¤¥Ú¥Ã¥È¤¤¤ë¤Î¡© »ô¤¤¼çÉ¬¸«¤ÎJR°ÆÆâ
¡¡¤µ¤¹¤¬¤Ë¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤Ç¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤Ë³Ð¤¨¤¬¤¢¤ë¿Í¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡Ë¡Î§¾å¡¢¥Ú¥Ã¥È¤Ï¥â¥Î°·¤¤¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¡ÖÀÑºÜÊª¡×¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¾è¤ê¤â¤Î¤ËºÜ¤»¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤ÏË¡Î§°ãÈ¿¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤Î¥«¥´¤ËºÜ¤»¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢Æ»Ï©¸òÄÌË¡Âè55¾ò¤ÎÂè2¹à¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÀÑºÜÊª¤Ë¤è¤Ã¤Æ±¿Å¾¼Ô¤Î»ëÌî¤ä¥Ï¥ó¥É¥ëÁàºî¤òË¸¤²¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¥É¥¢¥ß¥é¡¼¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥ß¥é¡¼¤ä¥ë¡¼¥à¥ß¥é¡¼¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊºÜ¤»Êý¤ÏË¡Î§°ãÈ¿¤Ç¤¢¤ë¤È¥Ï¥Ã¥¥ê¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥Ú¥Ã¥È¤¬¼«Í³¤ËÆ°¤±¤ë¾õÂÖ¤Ç¾è¤ê¤â¤Î¤ËºÜ¤»¤ë¤³¤È¤ÏË¡Î§°ãÈ¿¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¼Â¤ÏÈ³Â§¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢¼«Ê¬¤ÎÉ¨¤Î¾å¤Ë¸¤¤ò¾è¤»¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÁë¤ò³«¤±¤Æ±¿Å¾¤ò¤¹¤ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê±¿Å¾¤Î»ÅÊý¤ÏË¡Î§°ãÈ¿¤Ç¤¹¡£¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤Î¥«¥´¤Ë¥Ú¥Ã¥È¤ò¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë¾è¤»¤ÆÁö¤ë¥é¥¤¥À¡¼¡¢¤³¤ì¤âË¡Î§°ãÈ¿¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤¼¤Ê¤éÆÍÈ¯Åª¤ÊÆ°¤¤ò¤¹¤ë¸¤¤äÇ¤¬°Õ¿Þ¤»¤º¥Ï¥ó¥É¥ëÁàºî¤òË¸³²¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£°ÂÁ´±¿Å¾¤ò¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¤â¡¢¥Ú¥Ã¥È¤Î¿È¤ò¼é¤ë¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤é¤â¡¢¸å²ù¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê±¿Å¾¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤é¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âË¡Î§¾å¤Î¥Ï¥Ê¥·¤Ç¡¢»ö¸Î¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë½å¼é¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤ºÇÄã¸Â¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£ÊÝ¸îÇ¤Î³èÆ°²È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Ë¡Î§¥×¥é¥¹¡ÖÆ°Êª¤Îµ¤»ý¤Á¡×¤ò½Å»ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡µÕ¤Ë¡¢¼«¿È¤¬¾®¤µ¤Ê¸¤¤äÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¡¢ÁÛÁü¤·¤Æ¤ß¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
¾è¤ê¤â¤Î¤Î²¿¤¬¥Ú¥Ã¥È¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤Î¤«¡©
¡¡¸¤¤äÇ¤òÆ°ÊªÉÂ±¡¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¯¤È¤¡¢¸¤¤Ê¤é°ì½ï¤Ë³°½Ð¤¹¤ëºÝ¤Ê¤É¤Ç¤â¥¯¥ë¥Þ¤ò»È¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼«Å¾¼Ö¤ÎÁ°¥«¥´¤Ë¸¤¤òÄ¾ÀÜ¾è¤»¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¡Ê²èÁü¡§¼Ì¿¿AC¡Ë¡£
¡¡¥¯¥ë¥Þ¤¬Áö¤ê½Ð¤¹Á°¤Ë¡¢¥É¥¢¤ÈÁë¤¬´°Á´¤ËÊÄ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«³ÎÇ§¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Áë¤¬¾¯¤·¤Ç¤â³«¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¸¤¤äÇ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¸¤¤äÇ¤Î½¬À¤òÃÎ¤ë¿Í¤Ê¤é¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥ê¥¹¥¯¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤«¡¢¤ï¤«¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤ËÇ¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦´Ä¶¤ä¥Ë¥ª¥¤¤Ë¤È¤Æ¤âÉÒ´¶¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾è¼ÖÃæ¤Ï¤ª¤È¤Ê¤·¤¯¸«¤¨¤Æ¤â¼Â¤Ï¿´Â¡¥Ð¥¯¥Ð¥¯¡£´·¤ì¤Ê¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤ÎÁë¤Î·ä´Ö¤«¤é³°¤ËÆ¨¤²½Ð¤¹¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡Ç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥¯¥ë¥Þ¤Ë¾è¤ë¤À¤±¤Ç¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢Í·¤Ó´·¤ì¤¿¥ª¥â¥Á¥ã¤ä¼«Ê¬¤Î¥Ë¥ª¥¤ÉÕ¤¤Î¥¿¥ª¥ë¡¢¤½¤·¤Æ»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÎÍ¥¤·¤¤À¼¤«¤±¤Ê¤É¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡°ìÊý¡¢¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤Ï¥¨¥ó¥¸¥ó²»¤¬¼ª¤äÂÎ¤ËÄ¾ÀÜ¶Á¤¯¤³¤È¡¢Áö¹ÔÃæ¤ÎÉ÷¤¬Ä¾¤Ë¿á¤ÉÕ¤±¤ë¤³¤È¡¢¥¯¥ë¥Þ¤ÈÆ±¤¸¼ÖÆ»¤òÁö¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¼þ°Ï¤ÎÁû²»¤¬¶á¤¤¤³¤ÈÅù¡¹¡¢¾®¤µ¤ÊÂÎ¤Î¸¤¤äÇ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤¬Âç¤²á¤®¤ë¾è¤ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤µ¤«¡¢Á°¥«¥´¤Ë¥Ú¥Ã¥È¤ò¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë¾è¤»¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤·¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó²»¤ä¼þ°Ï¤ÎÁû²»¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¥«¥´¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤¹²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¿Í´Ö¤ÎÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ë¹ÔÆ°¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬Æ°Êª¤Ç¤¢¤ë¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Èá¤·¤¤»öÂÖ¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤½¤ì¤òËÉ¤°¤Î¤Ï»ô¤¤¼ç¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£