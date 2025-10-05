²ÈÂ²4¿Í¤Î¡ÖÂæÏÑÎ¹¹Ô¡×¤Ë¡È±ýÉü3Ëü±ß¡É¤ÎLCC¤òÍ½Ìó¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£É×¤Ï¡Ö¾¯¤·¹â¤¯¤Æ¤âJAL¤«ANA¤¬¤¤¤¤¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿ô»þ´Ö¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¤Ê¤é°Â¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡© ²Á³Ê¡¦¥µー¥Ó¥¹¤òÈæ³Ó
Åìµþ―ÂæËÌÏ©Àþ¤Ï10°Ê¾å¤Î¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤¬±¿¹Ò
¸½ºß¡¢ÆüËÜ¤ÈÂæÏÑ¤ò·ë¤Ö¼ç¤Ê¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¦ÆüËÜ¹Ò¶õ¡ÊJAL¡Ë
¡¦Á´ÆüËÜ¶õÍ¢¡ÊANA¡Ë
¡¦¥Á¥ã¥¤¥Ê¥¨¥¢¥é¥¤¥ó
¡¦¥¨¥Ðー¹Ò¶õ
¡¦¥¹¥¿ー¥é¥Ã¥¯¥¹¹Ò¶õ
¡¦¥¥ã¥»¥¤¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯
¡¦Peach Aviation¡Ê¥Ôー¥Á¡¦¥¢¥Ó¥¨ー¥·¥ç¥ó¡Ë
¡¦¥¿¥¤¥¬ー¥¨¥¢ÂæÏÑ
¡¦¥¸¥§¥Ã¥È¥¹¥¿ー¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
¡¦¥¹¥¯ー¥È¡ÊScoot¡Ë
¡¦¥¿¥¤¡¦¥é¥¤¥ª¥ó¡¦¥¨¥¢
¤³¤ì¤é¤Î¤¦¤Á¡¢JAL¤äANA¤Ê¤É¤ÏFSC¡Ê¥Õ¥ë¥µー¥Ó¥¹¥¥ã¥ê¥¢¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢²Á³Ê¤Ï¹â¤á¤Ç¤¹¤¬¥µー¥Ó¥¹¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢LCC¤È¤·¤Æ¤ÏPeach Aviation¤ä¥¿¥¤¥¬ー¥¨¥¢ÂæÏÑ¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢µ¡ÆâÀßÈ÷¤Î´ÊÎ¬²½¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹©É×¤Ç¸úÎ¨Åª¤Ê·Ð±Ä¤ò¹Ô¤¤¡¢²Á³Ê¤òÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÙÊª¤ÎÍÂ¤±Æþ¤ì¤äµ¡Æâ¿©¡¢µ¡ÆâWi-Fi¤È¤¤¤Ã¤¿¥µー¥Ó¥¹¤ÏÄó¶¡¼«ÂÎ¤¬¤Ê¤¤¤«¡¢ÍÎÁ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
FSC¤ÈLCC¤ÎÃæ´ÖÅªÂ¸ºß¡¢MCC¤Ë¤âÃíÌÜ
FSC¡¢LCC°Ê³°¤Ë¤â¡¢¡ÖÂè»°¤Î¹Ò¶õ²ñ¼Ò¡×¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬MCC¡Ê¥ß¥É¥ë¥³¥¹¥È¥¥ã¥ê¥¢¡Ë¤Ç¤¹¡£MCC¤ÎÌÀ³Î¤ÊÄêµÁ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢²Á³Ê¤ä¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¤ÎÌÌ¤ÇFSC¤ÈLCC¤ÎÃæ´ÖÅª¤Ê°ÌÃÖ¤Å¤±¤Ë¤¢¤ë¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤ä¤½¤Î±¿¹ÒÊØ¤ò»Ø¤¹¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¹ñÆâÀþ¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¿ー¥Õ¥é¥¤¥äー¤ä¥¹¥«¥¤¥Þー¥¯¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Åìµþ―ÂæËÌÏ©Àþ¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢ÂæÏÑ¤Î¥¹¥¿ー¥é¥Ã¥¯¥¹¹Ò¶õ¤¬MCC¤Ë¤¢¤¿¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆüËÜ¤äÂæÏÑ¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢´Ú¹ñ¤ä¹á¹Á¤Ê¤É¡¢¶á¹Ù¥¢¥¸¥¢¤Î¹ñ¡¹¤Ç¤âMCC¤¬±¿¹Ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
FSC¤ÈLCC¡¢MCC¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤²Á³Ê¤ä¥µー¥Ó¥¹¤¬°Û¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¶ñÂÎÅª¤ËÈæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£º£²óÀßÄê¤·¤¿¾ò·ï¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¶è´Ö¡§Åìµþ¡ÊÀ®ÅÄ¤Þ¤¿¤Ï±©ÅÄ¡Ë－ÂæËÌ¡ÊÅí±à¤Þ¤¿¤Ï¾¾»³¡Ë¡¡Ä¾¹ÔÊØ
¹Ò¶õ²ñ¼Ò¡§FSC¤È¤·¤ÆJAL¤ÈANA¡¢LCC¤È¤·¤Æ¥Ôー¥Á¡¦¥¢¥Ó¥¨ー¥·¥ç¥ó¤È¥¿¥¤¥¬ー¥¨¥¢ÂæÏÑ¡¢MCC¤È¤·¤Æ¥¹¥¿ー¥é¥Ã¥¯¥¹¤Î·×5¼Ò
Î¹¹Ô´ü´ÖA¡§±ýÏ©2025Ç¯12·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë～ÉüÏ©2026Ç¯1·î2Æü¡Ê¶â¡Ë¡¡3Çñ4Æü
Î¹¹Ô´ü´ÖB¡§±ýÏ©2026Ç¯3·î4Æü¡Ê¿å¡Ë～ÉüÏ©3·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡3Çñ4Æü
Î¹¹Ô¿Í¿ô¡§²ÈÂ²4¿Í¡ÊÁ´°÷Âç¿ÍÎÁ¶â¡Ë
ºÂÀÊ¥¯¥é¥¹¡§¥¨¥³¥Î¥ßー¡¢¤Þ¤¿¤Ï³Æ¼Ò¤ÎºÇÄã²Á³ÊÂÓ¤Î¥¯¥é¥¹
¿ÞÉ½1
¢¨²Á³Ê¤Ï±ýÉüÎÁ¶â¡£Google¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¸¡º÷¥µ¥¤¥È¤ÇÅöÆü½ÐÈ¯ÊØ¤ÎºÇ°ÂÃÍ¤òÁªÂò¤·¡¢¹ç·×¶â³Û¤ÎºÇ°ÂÃÍ¤òÉ½¼¨¡£µ¡Æâ¼ê²ÙÊª¤Ë¤Ï¿È¤Î²ó¤êÉÊ¤ò´Þ¤à¡£¿ÞÉ½¤ÎÆâÍÆ¤Ïµ¡ºà¤ä¾ÜºÙ¾ò·ïÅù¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£
É®¼ÔºîÀ®
¿ÞÉ½1¤ÎÄÌ¤ê¡¢²Á³Ê¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤Ê¤éLCC¤¬¤ªÆÀ¤Ç¡¢´ü´ÖA¤ÈB¤Î²Á³Êº¹¤¬Â¾¼Ò¤è¤ê¤â¾®¤µ¤¤¤³¤È¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢3·î4Æü½ÐÈ¯¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢LCC¤Î¥¿¥¤¥¬ー¥¨¥¢¤è¤ê¤âMCC¤Î¥¹¥¿ー¥é¥Ã¥¯¥¹¤Î¤Û¤¦¤¬°Â²Á¤Ç¤¹¡£µ¡Æâ¥µー¥Ó¥¹Åù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢µ¡Æâ»ý¤Á¹þ¤ß¼ê²ÙÊª¤ò½ü¤¡¢¤½¤Î¤Û¤«¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ÏLCC¤È¤½¤ì°Ê³°¤È¤Çº¹¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤â¤·LCC¤ò»È¤¤¡¢ÍÎÁ¤Ç¼ê²ÙÊªÍÂ¤±Æþ¤ì¤Èµ¡Æâ¿©¤ò±ýÉü¤È¤â»È¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢4¿Í¤Ç¥Èー¥¿¥ë3～4Ëü±ßÄøÅÙ¤Î¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥Õ¥ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î´ðËÜÅª¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤Ï²Á³Ê¤Ë´Þ¤Þ¤ì¡¢¥·ー¥È´Ö³Ö¤âLCC¤è¤ê¹¤á¤ÎMCC¤òÁªÂò»è¤Ë²Ã¤¨¤Æ¤â¤è¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¾ò·ï¼¡Âè¤Ç²Á³Ê¤¬ÊÑÆ°¡£Í¥Àè½ç°Ì¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¤«¤éÈæ³Ó¤ò
¤¤¤ï¤æ¤ëFSC¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Ç¤â¡¢»þ´ü¤ä½ÐÈ¯¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏMCC¤äLCC¤È¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤²Á³Ê¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢MCC¤¬LCCÊÂ¤ß¤Î²Á³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¥ã¥ó¥»¥ëµ¬Äê¤äºÂÀÊ»ØÄê¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢³Æ¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Ç¥¯¥é¥¹¡Ê¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¼ïÎà¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾ò·ï¤¬ºÙÊ¬²½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤É¤³¤¬¤è¤¤¤È¤Ï°ì³µ¤Ë¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤òÁª¤ÖºÝ¤Ï¡¢ÁªÂò»è¤ÎÂ¿¤µ¤ËÌÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢Æ±¹Ô¼Ô¤Î¾õ¶·¤äÊØ¿¶ÂØ¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤ËÆþ¤ì¡¢µ¡Æâ¤Ç¤Î²á¤´¤·Êý¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ï³°¤»¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Í¥Àè½ç°Ì¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«·è¤á¤¿¤¦¤¨¤ÇÈæ³Ó¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
½ÐÅµ
¼¹É®¼Ô : ³ÝÀî²Æ
2µé¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°µ»Ç½»Î¡¢¾Ú·ô³°Ì³°÷°ì¼ï