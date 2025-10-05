ÎëÌÚÊ¡¡¡±Ç²è¤Ç¶¦±é¤·¤¿¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤Î¡È·ì¤ß¤É¤í¥·¥ç¥Ã¥È¡É¸ø³«¡Ö2¿Í¤Ç¤Î¥·¡¼¥ó¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×
¡¡ÇÐÍ¥¡¦ÎëÌÚÊ¡¡Ê21¡Ë¤¬5Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£½Ð±é±Ç²è¤Ç¶¦±é¤·¤¿¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Ï¡ÖÂçÏÂ&Í¼Ó¥·¥ê¡¼¥º2¿Í¤Ç¤Î¥·¡¼¥ó¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¥×¥í¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Ç¡¢±Ç²è¡Ö¥«¥é¥ÀÃµ¤·THE LAST NIGHT¡×¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ËÜÅÄ¿¿ô¥¤µ¤ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£¸ý¸µ¤äËË¤Ë·ì¸Ò¤òÍá¤Ó¤¿¡È·ì¤ß¤É¤í¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¸ø³«¤«¤é¤Ï¤ä1¥ö·î¡ª¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Î1¥ö·î¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊý¤«¤é´Ñ¤¿¤è¤È¤¤¤¦À¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£