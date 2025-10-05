¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¸ø¼°¤¬¡È¤ªÃÎ¤é¤»¡É¡¡¥Í¥Ã¥È¡Ö±³¤Ç¤·¤ç¡Ä¡×¡Ö¼ä¤·¤¤¡×¡Ö¥í¥¹¤¬²ÃÂ®¤·¤½¤¦¡×
¡¡NHK¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Î¸ø¼°SNS¤¬5Æü¡¢¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂ¿¤¯¤ÎÈ¿±þ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
【写真あり】「嘘でしょ…」『あんぱん』公式がお知らせ投稿 ネット反応
¡¡¸ø¼°SNS¤Ï¡ÖËÜÆü¤Ç¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¸ø¼°SNS¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£È¾Ç¯¤ËÅÏ¤ê¡¢¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î¤¢¤¿¤¿¤«¤¤±þ±ç¤¿¤¯¤µ¤óÆÏ¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡´ØÏ¢¾ðÊó¤Ê¤É¤Ï¤³¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¤Û¤¤¤¿¤é¤Í¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£¥Ò¥í¥¤¥óÉ×ÉØ¤ò±é¤¸¤¿º£ÅÄÈþºù¡¢ËÌÂ¼¾¢³¤¤¬¡È¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Á¡É¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö½Ð±é¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡¡È¾Ç¯´Ö³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡¡»ä¤â¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¡¢Æü¡¹ÌÌÇò¤¬¤Ã¤ÆÀ¸¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âÈ¾Ç¯´Ö¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¡Ö±³¤Ç¤·¤ç¡Ä¤â¤¦¤º¤Ã¤È¹¹¿·¤·¤Æ¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¥í¥¹¤¬²ÃÂ®¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¿ôÇ¯¸å¤ËÂ³ÊÔ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
