ÃæÆü¡¡¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥ê¡¼¥°»²²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼£²£µ¿Í¤òÈ¯É½¡¡¥É¥é£±¶â´Ý¡¢Áð²Ã¤é¤òÁª½Ð¡Ú¥á¥ó¥Ð¡¼°ìÍ÷¡Û
¡¡ÃæÆü¤Ï£µÆü¡¢£¶Æü¤«¤éµÜºê¸©¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¶µ°é¥ê¡¼¥°¡Ö¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¡×¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼£²£µ¿Í¤òÈ¯É½¡£¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤Çº£µ¨£²¾¡£¶ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£²¡¦£¶£±¤À¤Ã¤¿¶â´ÝÌ´ÅÍÅê¼ê¡¢£²£³Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤ÎÁð²Ã¾¡Åê¼ê¤é¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡þ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¡ÚÅê¼ê¡Û
Áð²Ã¾¡¡¢¶â´ÝÌ´ÅÍ¡¢ÃçÃÏÎé°¡¡¢¾¾ÌÚÊ¿Í¥ÂÀ¡¢°ËÆ£çý±û¡¢Ê¡ÅÄ¹¬Ç·²ð¡¢µÈÅÄÀ»Ìï¡¢¹â¶¶¹¬Í¤¡¢ÍÇÏØª³ð¡¢»°±º¿ð¼ù¡¢°æ¾å·õÌé¡¢¿¹»³¶ÇÀ¸
¡¡¡ÚÊá¼ê¡Û
Ì£Ã«ÂçÀ¿¡¢ÆüÅÏÆµ±¡¢ÀÐ¶¶¹¯ÂÀ
¡¡¡ÚÆâÌî¼ê¡Û
ÄÔËÜÎÑÂÀÏº¡¢Â¼¾¾³«¿Í¡¢Ê¡±ÊÍµ´ð¡¢¿¹½ÙÂÀ¡¢Èõ¸ýÀµ½¤¡¢ÃæÂ¼Æà°ìµ±¡¢Àî¾åÍý°Î
¡¡¡Ú³°Ìî¼ê¡Û
ÈøÅÄ¹ä¼ù¡¢ÉÍ¾Çµ²ð¡¢±»ô¹Ò¾ç