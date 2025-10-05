º£¤É¤PC¤Ë¡ÖWord¡¦Excel¡×¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤¹¤«¡© ºÇ¶á¤ÏÌµÎÁ¤Ç¡Ö¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¥·ー¥È¡×¤Ê¤É¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤±¤É¡¢2Ëü±ß¤«¤±¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Microsoft 365¤Î²Á³Ê¤Èµ¡Ç½
Microsoft 365¤Î¥×¥é¥ó¤Ë¤Ï¸Ä¿Í¸þ¤±¤ÎPersonal¤È²ÈÂ²¸þ¤±¤ÎFamily¤Î2¤Ä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Personal¤Ï°ì¿Í¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥×¥é¥ó¤Ç¡¢·î³ÛÌó2130±ß¡¢Ç¯´Ö·ÀÌó¤Ë¤¹¤ë¤ÈÌó2Ëü1300±ß¡Ê¤¤¤º¤ì¤âÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹¡£
Family¤ÏºÇÂç6¿Í¤Þ¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¡¢·î³ÛÌó2740±ß¡¢Ç¯´Ö·ÀÌó¤ÇÌó2Ëü7400±ß¡Ê¤¤¤º¤ì¤âÀÇ¹þ¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¥×¥é¥ó¤Ç¤Ï¡¢Word¤äExcel¡¢PowerPoint¡¢Outlook¤Ê¤É¤Î¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬»ÈÍÑ¤Ç¤¡¢¤µ¤é¤Ë¥×¥é¥ó¤Ë±þ¤¸¤Æ1～6TB¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥¹¥È¥ìー¥¸¤ä¹âÅÙ¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£µ¡Ç½¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Google¤ÎÌµÎÁ¥Äー¥ë¤ÎÆÃÄ§
Google¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥È¤ä¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¥·ー¥È¤Ï¡¢Google¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºî¤ì¤ÐÃ¯¤Ç¤âÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¼«Âð¤Ç¤â³°½ÐÀè¤Ç¤â¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È´Ä¶¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤É¤³¤«¤é¤Ç¤â¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤Æºî¶È¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ê£¿ô¿Í¤ÇÆ±»þ¤ËÊÔ½¸¤·¤¿¤ê¥³¥á¥ó¥È¤òÉÕ¤±¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¥Áー¥à¤Ç¤Î¶¦Æ±ºî¶È¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¤Î¤Ë¤È¤Æ¤âÊØÍø¤Ê¥Äー¥ë¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¥É¥¥å¥á¥ó¥È¤Ç¤Ïword¤Î¤è¤¦¤ËÊ¸½ñºîÀ®¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¥·ー¥È¤Ç¤ÏExcel¤Î¤è¤¦¤ÊÉ½·×»»¤ä´ÊÃ±¤Ê¥°¥é¥ÕºîÀ®¤ò¤·¤¿¤ê¤Ê¤É¡¢Æü¾ïÅª¤Ê¶ÈÌ³¤Ç¤¢¤ì¤ÐÌäÂê¤Ê¤¯»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Áª¤ÓÊý¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©
Microsoft 365¤Î¶¯¤ß¤ÏÂçÎÌ¤Î¥Çー¥¿¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ä¹âÅÙ¤Ê·×»»µ¡Ç½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤Ç¤Îºî¶È¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ä¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¤ò½Å»ë¤¹¤ë¶ÈÌ³¤Ë¤âÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Google¤ÎÌµÎÁ¥Äー¥ë¤Ï¡¢¥Áー¥à¤Ç¤Î¶¦Æ±ºî¶È¤òÂ¿¤¯¹Ô¤¦¾ì¹ç¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È´Ä¶¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¾ï¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Çºî¶È¤Ç¤¤ë¾ì¹ç¤ä¡¢¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ë¤âÊØÍø¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´Ä¶¤Ç¤·¤«ºî¶È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÌÌ¤Ç¤ÏMicrosoft 365¤Ë¤ä¤äÎô¤ê¤Þ¤¹¡£
µ¡Ç½¤ÎÌÌ¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢Google¥É¥¥å¥á¥ó¥È¤ÏWord¤Ë»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´ðËÜÅª¤ÊÊ¸½ñºîÀ®¤¬Ãæ¿´¤Ç¡¢ºÙ¤«¤¤¥ì¥¤¥¢¥¦¥ÈÄ´À°¤ä¥Úー¥¸ÈÖ¹æ¤Î½èÍý¤Ë¤Ï¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¸ø¼°Ê¸½ñ¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹Ê¸½ñ¤ÎºîÀ®¤Ë¤ÏWord¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤ÎÀ°¤Ã¤¿Ê¸¾Ï¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Google¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¥·ー¥È¤ÏExcel¤Î¤è¤¦¤ËÉ½·×»»¤ä¥°¥é¥Õ¤ÎºîÀ®µ¡Ç½¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Çー¥¿´ÉÍý¤Ç¤¢¤ì¤Ð½½Ê¬ÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢Excel¤Ï¤³¤ì¤é¤Îµ¡Ç½¤Ë²Ã¤¨Ê£»¨¤Ê¿ô¼°¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¹âÅÙ¤Ê·×»»¤ò¤·¤¿¤ê¡¢ËÄÂç¤Ê¥Çー¥¿¤ò¹âÂ®¤Ç½èÍý¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢·ÐÍý¤äºâÌ³¡¢¸¦µæ¤Ê¤É¿ôÃÍ¤òÀºÌ©¤Ë°·¤¦¶ÈÌ³¤ä¡¢ÂçÎÌ¤Î¥Çー¥¿¤ò°·¤¦¾ì¹ç¤ÏExcel¤Î¤Û¤¦¤¬Å¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢´ðËÜÅª¤ÊÁàºî¤Ç¤¢¤ì¤ÐGoogle¤ÎÌµÎÁ¥Äー¥ë¤Ç½½Ê¬¤Ç¤¹¤¬¡¢Ê£»¨¤Êºî¶È¤Ç¤¢¤ì¤ÐMicrosoft 365¤Î¤Û¤¦¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
ÍÑÅÓ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆºÇÅ¬¤Ê¥Äー¥ë¤ÎÁªÂò¤ò
Microsoft 365¤Ï¡¢·ÀÌóÎÁ¤Ï¹â³Û¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¸«¹ç¤¦µ¡Ç½¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¶ÈÌ³¾å¹âÅÙ¤Êµ¡Ç½¤ä¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¹â³Û¤Ê·ÀÌóÎÁ¤òÅê»ñ¤·¤Æ¤âÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°ìÊý¡¢Google¤ÎÌµÎÁ¥Äー¥ë¤Ï¡¢Æü¾ïÅª¤ÊÊ¸½ñºîÀ®¤ä¥Çー¥¿À°Íý¡¢¥Áー¥à¤Ç¤Î¶¦Æ±ºî¶È¤ËÅ¬¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¤¿¤¤¿Í¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤Á¤é¤âÊØÍø¤Êµ¡Ç½¤ò¤â¤Ã¤¿Í¥½¨¤Ê¥Äー¥ë¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«¿È¤Î¶ÈÌ³¤äºî¶ÈÆâÍÆ¤ÎÊ£»¨¤µ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ºÇÅ¬¤Ê¥Äー¥ë¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
½ÐÅµ
Microsoft 365 Personal / Family¤Î²Á³Ê¤Èµ¡Ç½
Microsoft 365¤Î²Á³Ê²þÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¼¹É®¼Ô : ÅÏÊÕ¤¢¤¤
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー2µé