ENHYPEN¡¢´ÚÉþ¤òÃå¤¿Ã¼Îï¤Ê»Ñ¤ËÃíÌÜ¡ª½©Í¼¤Î°§»¢¸ø³«¡ÖENGENE¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é²á¤´¤¹¡×¡ÚPHOTO¡Û
¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×ENHYPEN¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Ëµ¤»ý¤Á¤Î¹þ¤á¤é¤ì¤¿½©Í¼¡Ê¥Á¥å¥½¥¯¡¢´Ú¹ñ¤Îº×Æü¡Ë¤Î°§»¢¤ò¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö10Âå¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¿§µ¤¡Ä¡×¥Ë¥¤Î´ãº¹¤·
10·î5Æü¡¢ENHYPEN¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸ø¼°SNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢2025Ç¯¤Î½©Í¼¤Î°§»¢Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Èà¤é¤Ï¡¢½©¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬Éº¤¦Ã¼Àµ¤Ê´ÚÉþ¡Ê¥Ï¥ó¥Ü¥¯¡Ë¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤ò¸«¤»¡¢¿Í¡¹¤òÏÂ¤Þ¤»¤¿¡£
ENHYPEN¤Ï¡¢¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÄ¹¤¤Ï¢µÙ¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¾¤¤·¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¡¹¤È¹¬¤»¤ÊÏ¢µÙ¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤ò´ê¤¦¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤ÏÇ¯ÌÀ¤±¤ËÅÁ¤¨¤¿ÊúÉé¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì´¶ÁÛ¤òÏÃ¤·¤¿¡£Èà¤é¤Ï²»³Ú¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡Ö¥³¡¼¥Á¥§¥é¡×¤òÌµ»ö¤Ë½ª¤¨¤ë¤³¤È¡¢·ò¹¯¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢ÎÉ¤¤»×¤¤½Ð¤ò»Ä¤¹¤³¤È¡¢¥Ä¥¢¡¼¤òÌµ»ö¤Ë½ª¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Ë¸ÀµÚ¤·¡¢º£Ç¯¤Î³èÆ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö2025Ç¯¤Î»Ä¤ê¤Î´ü´Ö¡¢¼Â¸½¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÊúÉé¤â¤¹¤Ù¤Æ³ð¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¦¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö²æ¡¹¤âENGENE¡ÊENHYPEN¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡Ë¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¹¬¤»¤ÊÏ¢µÙ¤ò²á¤´¤¹¤Î¤Ç¡¢ENGENE¤Î³§¤µ¤ó¤âENHYPEN¤È¤È¤â¤Ë¤¹¤ë½©Í¼¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¦¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢10·î3Æü¤«¤é¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¤¥ó¥É¥¢¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ÖENHYPEN WORLD TOUR ¡ÆWALK THE LINE¡Ç¡×¤¬5Æü¤Þ¤ÇÂ³¤¯¡£
¤½¤Î¸å¡¢ENHYPEN¤ÏÍè¤ë10·î24¡Á26Æü¡¢¥½¥¦¥ë¾¾Ô³¡Ê¥½¥ó¥Ñ¡Ë¶èKSPO DOME¤Ç¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ö¡ÆWALK THE LINE¡Ç¡§FINAL¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤Î¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò¾þ¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡þENHYPEN¤È¤Ï¡©
JUNGWON¡¢HEESEUNG¡¢JAY¡¢JAKE¡¢SUNGHOON¡¢SUNOO¡¢NI-KI¤Î7¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡£2020Ç¯6·î¤«¤éÌó3¥«·î´ÖÊü±Ç¤µ¤ì¤¿Mnet¤ÎÂç·¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØI-LAND¡Ù¤«¤éÃÂÀ¸¤·¡¢2020Ç¯11·î¤Ë´Ú¹ñ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2021Ç¯7·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ØBORDER¡§Ñ³¤¤¡Ù¤Ï¡¢¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°½éÅÐ¾ì1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤Û¤«¡¢7·îÅÙ¤Î¡Ö¥´¡¼¥ë¥É¥Ç¥£¥¹¥¯Ç§ÄêºîÉÊ¡×¤Ç¥×¥é¥Á¥ÊÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤¿¡£ÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤ï¤º¤«1Ç¯È¾¤Çµþ¥»¥é¥É¡¼¥à¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¡¢Âè4À¤ÂåK-POP¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆºÇÂ®¤ÇÃ±ÆÈ¥É¡¼¥à¸ø±é¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2025Ç¯7·î¡¢8·î¤Ë¤ÏÆüËÜ2ÅÔ»Ô¤Ç¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¸ø±é¤ò¹Ô¤¤¡¢³¤³°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆºÇÂ®¤ÇÆüËÜ¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÈôÌö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£