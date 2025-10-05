¤«¤È¤¦¤ì¤¤¤³56ºÐ¡¢27Ç¯¤Ö¤ê¼Ì¿¿½¸¤Ç30Ç¯¤Ö¤ê¿åÃå»Ñ¡¡ÊÑ¤ï¤é¤ÌÈþ¥¹¥¿¥¤¥ëÈäÏª
¤«¤È¤¦¤ì¤¤¤³
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤«¤È¤¦¤ì¤¤¤³¡Ê56¡Ë¤¬£µÆü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¼Ì¿¿½¸¡ØAROUND¡Ù¡Ê»£±Æ¡¦»°µÜ´´»Ë¡¢¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤ÎÈ¯ÇäµÇ°²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¡£
80Ç¯Âå¤«¤é90Ç¯Âå¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç°ìÀ¤É÷óÓ¤·¤¿¡£2001Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤¿¤³¤Èµ¡¤Ë³èÆ°¤ò¥»¡¼¥Ö¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯¡¢»¨»ï¥¯¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢È¿¶Á¡£¼Ì¿¿½¸¤òÍ×Ë¾¤¹¤ëÀ¼¤âÂ¿¤¯¾å¤¬¤ê¡¢¤½¤ì¤Ë±þ¤¨¤ë·Á¤Ç¤Î½ÐÈÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¼Ì¿¿½¸¤Ï27Ç¯¤Ö¤ê¡£¼«¿È¤â¡Ö£±Ç¯Á°¤Ë¤ÏÁÛÁü¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¼«Ê¬¤¬°ìÈÖ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£¤Ç¤â¤Ê¤ó¤È¤«¤¤ç¤¦¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤Î³§¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´¶ÌµÎÌ¡£
»£±Æ¤Ï¡¢Åö»þ¤È¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬°Û¤Ê¤ê¡Ö±ºÅç¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡Öº£¤Î¸½Ìò¤Ç³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÇ¤¤»¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
30Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¿åÃå»Ñ¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÉáÃÊ¤«¤é±¿Æ°¤¬¹¥¤¤Ç¿§¤ó¤Ê±¿Æ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¤¿¤á¤ËÆÃ¤Ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Æü¡¹¤Î±¿Æ°¤Ë¥×¥é¥¹¡¢¤ªÊ¢¼þ¤ê¤òµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤ª¼ò¤Ï°û¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡×¡£
»£±ÆÃÏ¤Ï¡¢½é¤á¤ÆË¬¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡£¶¯¹Ô¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡Ö¥Ï¡¼¥É¤ÊÎ¹¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¼Ì¿¿½¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£ºÇ½ªÆü¤Ï¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¡£»£±Æ¤â½ª¤¨¡¢¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ª¼ò¤â¤½¤³¤Ç¥ï¥¤¥ó¤ò»î°û¤·¤Æ²ò¶Ø¡£¡Ö¤È¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¥ï¥¤¥ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£
¼«Á³ÂÎ¤ÎÉ½¾ð¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Åö»þ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤ÌÈ´·²¤ÎÈþ¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¡£¤½¤Î½ÐÍè±É¤¨¤Ï100ÅÀ¡£¡ÖÀº°ìÇÕ¤ä¤é¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡ªº£¤Î¼«Ê¬¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ½Ð¤»¤¿¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈËþÂ¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£