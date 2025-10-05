µð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¡¡CS¤ËÄ¹Ìî¸Æ¤Ö¡ÖÀïÎÏ¤È¤·¤ÆÃÖ¤³¤¦¤«¤Ê¡£ÂåÂÇ¤Î¤Í¡×
¡¡µð¿Í¡¦°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê46¡Ë¤¬5Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤ÎÎý½¬¸å¤ËÂÐ±þ¡£Ä¹Ìîµ×µÁ³°Ìî¼ê¡Ê40¡Ë¤ò11Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ëDeNA¤È¤ÎCS¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈS¤Ë¡ÖÀïÎÏ¤È¤·¤ÆÃÖ¤³¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂåÂÇ¤Î¤Í¡×¤ÈÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡40ºÐ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÏÁ°Æü¤ËµÜºê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÃæÆü¤È¤Î¥Õ¥¡¡¼¥àÁª¼ê¸¢¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¡£9²ó¤Î±¦Íã¼éÈ÷¤«¤éÅÐ¾ì¤·¡¢Ä¾¸å¤ÎÂÇÀÊ¤Çº¸Á°ÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î±ÇÁü¤ò³ÎÇ§¤·¤¿»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¸µµ¤¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤È¹çÎ®¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±¤¸¤¯¥Õ¥¡¡¼¥àÁª¼ê¸¢¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÎÀÐÄÍ¡¢¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤Î±ºÅÄ¤â¡Ö¡ÊCS¤Î¥Ù¥ó¥Á¤Ë¡ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤Ä¤â¤ê¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£