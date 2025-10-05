ËÙÅÄ¿¿Í³¡¢ËÜÌ¾¤ÎÍ³Íè¤ò½é¹ðÇò¡ÖÊì¤¬ËÜÅö¤ËÂç¹¥¤¤Ç¡×°ìÊ¸»úÆþ¤ìÂØ¤¨¤ë¤È¡ÄÂçÊªÇÐÍ¥¤ÎÌ¾Á°¤Ë¡ª
¡¡½÷Í¥¤ÎËÙÅÄ¿¿Í³¡Ê27¡Ë¤¬4ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¹¥«¥¤¡×¡ÊÅÚÍË¸å11¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ËÜÌ¾¤ÎÍ³Íè¤ò½é¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ç½÷Í¥¤Î»³ËÜÉñ¹á¤Î¸åÇ¤¤È¤·¤ÆMC¤Ë½¢Ç¤¡£µÇ°¤È¤·¤ÆÃÏ¸µ¡¦¼¢²ì¤ò¥í¥±¤·¤¿¡£
¡¡ËÙÅÄ¤Ï¡Ö»ä¤¬3ºÐ¤Î»þ¤ËÉ§º¬¾ë¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£±Ç²è¤Î»£±Æ¤Ç¿¿ÅÄ¹Ç·¤µ¤ó¤¬¤³¤ÎÉ§º¬¾ë¤Ë¤¤¤é¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¦¤Á¤ÎÊì¤¬Âç¹¥¤¤Ç¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡£½é¤á¤Æ·ÝÇ½¿Í¤ÎÊý¤Ë°®¼ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡×¤Èº£¤ä³¤³°¤Ç¤â¿Íµ¤¤ÎÂçÊªÇÐÍ¥¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò²ó¸Ü¡£
¡¡Êì¤Ï¿¿ÅÄ¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¡£¡ÖÊì¤¬ËÜÅö¤ËÂç¹¥¤¤Ç¡£¿¿Í³¤Î¡È¿¿¡É¤Ï¿¿ÅÄ¤µ¤ó¤Î¡È¿¿¡É¤«¤é¤¤Æ¤¤¤Æ¡×¤ÈÌ¾Á°¤Î°Õ³°¤ÊÍ³Íè¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖËÙÅÄ¿¿Í³¤Î¿¿¤óÃæ¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤¿¤é¡È¿¿ÅÄ¡É¤Ë¤Ê¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¤½¤ì¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¹þ¤á¤ÆÉÕ¤±¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¤·¡Ö¤¤¤Ä¤«²¿¤«¤´±ï¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤ÐÀ¨¤¯¿Æ¹§¹Ô¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¡Ä¤³¤ì½é¤á¤Æ¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡¢¡ÊÌ¾Á°¤Î¡ËÍ³Íè¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£