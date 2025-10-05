¡ÖA¤§¡ªgroup¡×CM½Ð±é¡Ö¥Ñ¥ë¥Æ¥£¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤«¤é5¿Í¤Î²èÁü¡¢Æ°²èºï½ü¡¡Áð´ÖÍÆµ¿¼ÔÂáÊá¼õ¤±
¡¡¡ÖA¤§¡ªgroup¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢Áð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀÍÆµ¿¼Ô¡Ê29¡Ë¤¬4Æü¡¢¸øÁ³¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îµ¿¤¤¤Ç·Ù»ëÄ£¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤¬CM¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Ø¥¢¥±¥¢ÍÑÉÊ¡ÖPalty¡Ê¥Ñ¥ë¥Æ¥£¡Ë¡×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤«¤é¡¢5Æü¤Þ¤Ç¤Ë²èÁü¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Palty¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï¥°¥ë¡¼¥×5¿Í¤Î¼Ì¿¿¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢5Æü¤Þ¤Ç¤Ëºï½ü¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿Æ±À½ÉÊ¤ÎYouTube¤ä¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤«¤é¤âCMÆ°²è¤ä¼Ì¿¿¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Áð´ÖÍÆµ¿¼Ô¤ÏÅìµþ¡¦¿·½É¶è¤Ë¤¢¤ë¥Ó¥ë½ÐÆþ¤ê¸ý¤Ç4Æü¸áÁ°5»þ¤´¤í¡¢¥º¥Ü¥ó¤ò²¼¤í¤·¤Æ²¼È¾¿È¤òÏª½Ð¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¡£ÌÜ·â¼Ô¤¬110ÈÖ¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Áð´ÖÍÆµ¿¼Ô¤ÎÂáÊá¤ò¼õ¤±¡¢¥Æ¥ì¥Ó³Æ¶É¤âÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢5ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ªDASH¡ª¡ª¡×¤Ë½Ð±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÈÖÁÈÆâÍÆ¤Îº¹¤·ÂØ¤¨¤¬·èÄê¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÄ«ÆüÊüÁ÷¡Ö¤¢¤Ã¤Á¤³¤Ã¤ÁA¤§¡ª¡×¡Ê´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Î4ÆüÊüÁ÷Ê¬¤ÏÊÌÈÖÁÈ¤Ëº¹¤·ÂØ¤¨¤é¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È½é¤Î´§ÈÖÁÈ¡ÖA¤§¡ªgroup¤ÎQ¡õA¤§¡ª¡×¤¬¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç12Æü¤«¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼ÊüÁ÷¤ò¥¹¥¿¡¼¥ÈÍ½Äê¤Ç¡¢Æ±¶É¤Ï¡ÖÂÐ±þ¤ò¸¡Æ¤Ãæ¡×¤È¤·¤¿¡£
