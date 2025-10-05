¤µ¤é¤Ë400ÅÀ¤ÎÀÐ´ï½ÐÅÚ¡¢¹Åç¡¡Ìó4Ëü2300Ç¯Á°¡¢´§°äÀ×
¡¡ÆüËÜÎóÅç¤Ø¤Î¿ÍÎàÅþÃ£¤ÎÄÌÀâ¤ò¸«Ä¾¤¹Ìó4Ëü2300Ç¯Á°¤ÎÀÐ´ï¤¬½ÐÅÚ¤·¤¿¹Åç¸©ÆûÆü»Ô»Ô¤Î´§°äÀ×¤Ç¡¢Æ±»þÂå¤È¤ß¤é¤ì¤ëÀÐ´ï¤¬¤µ¤é¤Ë400ÅÀ°Ê¾å½ÐÅÚ¤·¤¿¤³¤È¤¬5Æü¡¢È¯·¡Ä´ºº¤ò¤·¤¿ÆàÎÉÊ¸²½ºâ¸¦µæ½ê¤Î¹ñÉðÄç¹î¼çÇ¤¸¦µæ°÷¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ñÉð»á¤é¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢2023Ç¯¡¢24Ç¯¤ËÂ³¤¯3²óÌÜ¤ÎÈ¯·¡Ä´ºº¤òº£Ç¯9·î¤Ë¼Â»Ü¡£24Ç¯¤ÎÄ´ºº¤Ç4Ëü2300Ç¯Á°¤ÎÀÐ´ï¤ò³ÎÇ§¤·¤¿ÃÏÁØ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òº£²ó¤â³ÎÇ§¤·¡¢ºï´ï¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÀÐ´ï¤äÀÐ¤òÂÇ¤Á³ä¤Ã¤ÆÀ¸¤¸¤¿ÇíÊÒ¤Ê¤É¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä´ºº¤Ë¤ÏÃÏ¼Á¤ÎÀìÌç²È¤â´ØÍ¿¤·¡¢Ç¯ÂåÂ¬Äê¤äÅö»þ¤Î´Ä¶Ê¬ÀÏ¤Î¤¿¤áÅÚ¾í¥µ¥ó¥×¥ë¤òºÎ¼è¤·¤¿¡£