¡Ú Number_i ¡¦Ê¿Ìî»çÍÔ¡¡´ßÍ¥ÂÀ ¡Û¡¡¡Ö¥ê¥Ï´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¡×¡¡°¦ÍÑ¥Þ¥¤¥¯¸ø³«¤Ç¥é¥¤¥Ö¤Ø¤Î´üÂÔ¹â¤Þ¤ë¡¡¡Ö¤Á¤ç¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¤¿¤Î¤·¤ß¤Ë¤Þ¤Ã¤Æ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡¼¡¼¡ª¡ª¡ª¡ª¡×
Number_i¤ÎÊ¿Ìî»çÍÔ¤µ¤ó¤È´ßÍ¥ÂÀ¤µ¤ó¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£°¦ÍÑ¤Î¥Þ¥¤¥¯¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¿Ìî»çÍÔ¤µ¤ó¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥ºÆ°²è¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥ê¥Ï´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼ê¤Ë»ý¤Ä¥Þ¥¤¥¯¤ÎÍÍ»Ò¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Çò¤¤¥Þ¥¤¥¯ËÜÂÎ¤Ë¤Ï¡¢S¤ÎÊ¸»ú¡¢³ä¤ì¤¿¥Ï¡¼¥È¡¢´é¤Î¥¤¥é¥¹¥È¡¢10·î15ÆüNumber_i¤Î·ëÀ®Æü¤È»×¤ï¤ì¤ë¥í¡¼¥Þ¿ô»ú¤ä¡¢¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡ÖiLYs¡×¤ÎÊ¸»ú¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢´ßÍ¥ÂÀ¤µ¤ó¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ï¡¢»ç¤È¶â¤Î¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Èþ¤·¤¤¥Þ¥¤¥¯¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¹õ¤¤¥±¡¼¥¹¤ÎÃæ¤ËÀÅ¤«¤Ë²£¤¿¤¨¤é¤ì¤¿¥Þ¥¤¥¯¤Ï¡¢¥Ø¥Ã¥ÉÉôÊ¬¤¬»ç¿§¤Î¶âÂ°¥á¥Ã¥·¥å¡¢¥Ü¥Ç¥£¤¬¶â¿§¤«¤é»ç¿§¤Ø¤Î¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ß¤µ¤ó¤Ï²èÁü¤Ë¤Ï¹õ¤¤¿á¤½Ð¤·¤Ç¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¤¤¤ä¤¤Æ¤Þ¤¹¤è¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¥é¥¤¥Ö¤¬¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤Á¤ç¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¤¿¤Î¤·¤ß¤Ë¤Þ¤Ã¤Æ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡¼¡¼¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÏËÍ¤Î¥Þ¥¤¥¯¤Ç¤¹¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤È¼«¿È¤Î¥Þ¥¤¥¯¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤ª¤Í¤¬¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ø¤Î´üÂÔ¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
