¾¾²¬¾»¹¨¡¢¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤«¤é¤Î¡É¹ðÇò¡É¤Ë´¿´î¡ÖËÜÅö¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¤È¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡×
¾¾²¬¾»¹¨¡Ê48¡Ë¤¬4Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡ÖÆó¸®ÌÜ¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡Á¥Ä¥Þ¥ß¤Î¥Ï¥Ê¥·¡Á¡×¡ÊÅÚÍË¿¼Ìë1»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤«¤é¤Î¹ðÇò¤ò´î¤ó¤À
¾¾²¬¤ÏÇîÂ¿ÂçµÈ¡Ê54¡Ë¡¢¸µSKE48¾¾°æ¼îÍýÆà¡Ê28¡Ë¤ÈÅìµþ¤ÎÇÏÆùÎÁÍýÅ¹¤Ç¼ò¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é¥È¡¼¥¯¡£¾¾°æ¤ÎÎø°¦»ö¾ð¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¾¾°æ¤«¤é¡Ö²ÎÈÖÁÈ¤Ç¶¦±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë¾¾²¬¤µ¤ó¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¤È¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¾¾²¬¤Ï¥°¥é¥¹ÃÖ¤¤¤Æ¡Ö¡Ê¥«¥á¥é¤ò¡Ë»ß¤á¤Æ¤«¤é¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£ÂçµÈ¤¬¡Ö»ß¤á¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È³ä¤Ã¤ÆÆþ¤ë¤¬¡¢¡Ö»ß¤á¤Æ¤«¤é¡¢»ß¤á¤Æ¤«¤é¡×¤È¤Ï¤·¤ã¤®µ¤Ì£¡£¡ÖËÜÅö¤ËÃË¤é¤·¤¤Êý¤¬¡Ä¡×¤È¾¾°æ¤¬Â³¤±¤ÆÏÃ¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¾¾²¬¤Ï¿©¤¤µ¤Ì£¤Ë¡Ö°ìÊ¸»ú¤·¤«ÊÑ¤ï¤ó¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡¢·ëº§¤·¤¿¤Ã¤Æ¡×¤È2¿Í¤ÎÌ¾»ú¤Ë¤«¤±¤ÆÏÃ¤·¡¢Çú¾Ð¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£