¡Ú½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¡ÛºÇ½ªÁÈ¤¬Á°È¾½ªÎ»¡¡ËÙ¶×²»¤Èº´µ×´Ö¼ëè½¤¬¼ó°Ì¤ËÊÂ¤Ö¡¡15ºÐ¹µÈÍ¥ÍüºÚ¤Ï2ÂÇº¹ÄÉ¤¦
¡¡¡þ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡ÆüËÜ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥óÁª¼ê¸¢ºÇ½ªÆü¡Ê2025Ç¯10·î5Æü¡¡Ê¼¸Ë¸©¡¡¥Á¥§¥ê¡¼¥Ò¥ë¥ºGC¡á6616¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡Ë
¡¡ºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ºÇ½ªÁÈ¤¬Á°È¾9¥Û¡¼¥ë¤ò½ª¤¨¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢ËÙ¶×²»¡Ê29¡á¥À¥¤¥»¥ë¡Ë¤È13¥Û¡¼¥ëÌÜ¤Þ¤Ç¤Ë6¤Ä¿¤Ð¤·¤¿º´µ×´Ö¼ëè½¡Ê22¡áÂçÅì·úÂ÷¡Ë¤¬ÄÌ»»16¥¢¥ó¥À¡¼¤Î¼ó°Ì¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡2ÂÇº¹¤Î3°Ì¤Ë15ºÐ¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Î¹µÈÍ¥ÍüºÚ¡ÊÊ¡²¬Âè°ì¹â1Ç¯¡Ë¤¬¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÄÌ»»13¥¢¥ó¥À¡¼¤Î4°Ì¤Ë64¤Ç¥Û¡¼¥ë¥¢¥¦¥È¤·¤¿¿ÀÃ«¤½¤é¡Ê22¡áÍ¹Á¥¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹¡Ë¡¢¿ûÉö²Ú¡Ê20¡á¥Ë¥È¥ê¡Ë¡¢¹âÌÚÍ¥Æà¡Ê27¡áÃæ±ûÆüËÜÅÚÃÏ·úÊª¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¡¢Å·ËÜ¥Ï¥ë¥«¡Ê27¡áÌÀ¼£°ÂÅÄ¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£