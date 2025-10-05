¹áºä¤ß¤æ¤62ºÐ¡¢ÈþÈ©¡õÁ´³«¾Ð´é¤Î¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¡¡¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê»Ñ¤Ë¡Ö¤¤¤Ä¸«¤Æ¤âåºÎï¡×...¥Ï¥ï¥¤ËþµÊ
²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤Î¹áºä¤ß¤æ¤¤µ¤ó¡Ê62¡Ë¤¬2025Ç¯9·î29Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÁÖ¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤Î¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ö³Ú¤·¤¤³Ú¤·¤¤²ÆµÙ¤ß¤Ç¤·¤¿¡×
¿ôÆü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢¥Ï¥ï¥¤¤Ç²á¤´¤¹²ÆµÙ¤ß¤ÎÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¹áºä¤µ¤ó¡£29Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¾Ð´é¤Î¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¡Ö³Ú¤·¤¤³Ú¤·¤¤²ÆµÙ¤ß¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£¼ê¤ò¿¶¤ë¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ê¡¢¾Ð´é¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¡×¡Öº£Æü¤â²Ä°¦¤¤¤¯¤ÆåºÎï¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¤¤Ä¸«¤Æ¤âåºÎï¡×¡ÖÁÖ¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢26Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ø¥Ã¥É¤ÏÈþ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¤¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ï¥ï¥¤¤òËþµÊ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£