¸µKing¡õPrince´ä¶¶¸¼¼ù¡Ê28¡Ë¤¬5Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è½é½Ð±é¤È¤Ê¤ë¸ø³«Ãæ¤Î¡ÖÃË¿À¡×Âç¥Ò¥Ã¥È¸æÎéÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÇÊì¤È»Ò¤Î¼ºí©»ö·ï¤¬Áê¼¡¤°Ãæ¡¢¿·¶½½»ÂðÃÏ¤Î·úÀß¸½¾ì¤ËÀµÂÎÉÔÌÀ¤Î¿¼¤¤·ê¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡£¤½¤³¤ÇÆ¯¤¯ÏÂÅÄÍ¦µ±¡Ê±óÆ£ÍºÌï¡Ë¤ÎÂ©»Ò¤â»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ÎÀè¤ÏÉÔ»×µÄ¤Ê¿¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¤½¤³¤Ç¤ÏÖà½÷¡Ê¤ß¤³¡Ë¤¿¤Á¤¬¡ÖÃË¿À¡×¤òÄÃ¤á¤ë¤¿¤á°ÛÍÍ¤Êµ·¼°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Â©»Ò¤¬ÌÂ¤¤¹þ¤ó¤À»ö¤òÃÎ¤Ã¤¿ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö·è¤·¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ë·ê¤Ë¡¢¶Ø´÷¤òÇË¤êÆþ¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¥Û¥é¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡£
´ä¶¶¤ÏÏÂÅÄ¤ò½õ¤±¤ë¡¢¥¬¥Æ¥ó·Ï¤ÎÀÄÇ¯¡¦»³²¼ÍµÅÍ¤ò±é¤¸¤ë¡£±Ç²è½é½Ð±é¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤âÃ´Åö¤·¤¿¡£·àÃæ¤Ç¤Ï±Ñ¸ì¤Î¤»¤ê¤Õ¤âÈäÏª¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢³¤³°¤Ç¤Î¾å±Ç¤òÇ°Æ¬¤Ë¤ª¤¤¤¿±Ñ¸ì¤Î»úËëÉÕ¤¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¤¿¤¿¡£´ä¶¶¤Ï¡ÖÍµÅÍ¤È¤¤¤¦·úÀß¸½¾ì¤Ç¤ÏÆ¯¤¯Ìò¡£YouTube¤Ç¿Íµ¤¤ÎºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Íè¤Æ¶Ã¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£±Ç²è½Ð±é¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¡¢¹¬¤»¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²ÈÂ²°¦¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤â¡¢ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÆüËÜ¤Î¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¡¢¥Ò¥¹¥È¥ê¡¼¤â¤¿¤¯¤µ¤óÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î±Ç²è¤ò°¦¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È±Ñ¸ì¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤«¤é¡¢¤Þ¤¿ÆüËÜ¸ì¤ËÌõ¤·¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£
±Ç²è½é½Ð±é¤Î´ä¶¶¤Ë¤Ï¡¢±Ç²è²½¤Ë¿·É÷¤ò¿á¤¹þ¤ó¤À¤È¤·¤Æ¡¢17Æü³«Ëë¤Î¡Ö¤æ¤¦¤Ð¤ê¹ñºÝ¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯»×¤¤½Ð±Ç²èº×2025¡×¤Î¥Ë¥å¡¼¥¦¥¨¡¼¥Ö¥¢¥ï¡¼¥É¼õ¾Þ¤ÎµÈÊó¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£¡ÖËÌ³¤Æ»¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤ã¡£½é¤á¤Æ¤Î±Ç²è¤Ç±¦¤âº¸¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢ÀèÇÚ¤¿¤Á¤ÎÇØÃæ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
À¸¤Îî¤ÈÀï¤¦»³ÉúÌò¤Î²ÃÆ£²íÌé¡Ê62¡Ë¤Ï¡ÖËÜÊª¤Î»³Éú¤Î¤È¤³¤í¤Ë»öÁ°¤ËÁêÃÌ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤è¤ê¡¢¥¬¥Æ¥ó·Ï¤ÎÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¸¼¼ù·¯¤¬¡¢¤³¤ì¤Ê¤ó¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×¤È¡¢¥¢¥¤¥É¥ëÉ÷¤ÎÁõ¤¤¤Î´ä¶¶¤Ë¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¡£¡ÖÉáÄÌ¡¢¤¢¤ó¤ÊÉ÷¤ÊÌò¤ò¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¡£¤Æ¤Ã¤¤êÉÝ¤¤·Ï¤Î¿Í¤Ê¤Î¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤è¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¹Í¸Å³Ø¤Î¶µ¼øÌò¤Î¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡¦¥°¥é¥Ð¡¼¡Ê62¡Ë¤Ï¡Ö¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê±Ç²è¡£ÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³¤³°¤Ë¤â¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ëºîÉÊ¤À¤È»×¤¦¡×¡£»Ö²ì»Ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¡Ö³¤³°¤Ç¤â¾Þ¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤Æ¤¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ì¤Ð¡£»£±ÆÃæ¤Ï¸¼¼ù·¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥Ð¥ì¤Ê¤¤¤«¤Èµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ð¥ì¤º¤Ë¤¹¤ó¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£