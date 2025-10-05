ELSEE¡Ê¥¨¥ë¥·ー¡Ë¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥ï¥ó¥À¥ó¥¹¡ÙED¡ÖWondrous¡×¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈäÏª¡ª²ÎÉñ´ìÄ®¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤â·èÄê
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¥À¥ó¥¹¡õ¥Üー¥«¥ë¥°¥ëー¥×¡¦ELSEE¤¬¡¢10·î4Æü¤Ë¿·½É¡¦²ÎÉñ´ìÄ®¥·¥Í¥·¥Æ¥£¹¾ì¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØKABUKICHO K-POP FESTIVAL 2025¡Ù¤Ë¥é¥¤¥Ö¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¡ÖWondrous¡×¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈäÏª¤·¤¿¡£
¢£°µÅÝÅª¤Ê¥À¥ó¥¹¤ÈÂî±Û¤·¤¿¥Üー¥«¥ë¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤òÌ¥¤»¤¿¥¹¥Æー¥¸
ELSEE¤Ï10·î9Æü¤Ë¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¤ò¹µ¤¨¤ë¥À¥ó¥¹¡õ¥Üー¥«¥ë¥°¥ëー¥×¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¿¤Á¤Ï¡ØKABUKICHO K-POP FESTIVAL 2025¡Ù¤Ë¤Æ¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¡ÖWondrous¡×¤òÈäÏª¡£°µÅÝÅª¤Ê¥À¥ó¥¹¤ÈÂî±Û¤·¤¿¥Üー¥«¥ë¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤ò¡¢¶î¤±ÉÕ¤±¤¿Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ËÌ¥¤»ÉÕ¤±¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢10·î18Æü¤Ë¤ÏÅìµÞ²ÎÉñ´ìÄ®¥¿¥ïー¤Î2F ¥«¥Õ¥§¥¨¥ê¥¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹¤Ë¤Æ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
ELSEE¤Î¿·¶Ê¡ÖWondrous¡×¤ÏGiga & TeddyLoid¤Ë¤è¤ëÄó¶¡³Ú¶Ê¤Ç¡¢10·î8Æü¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥ï¥ó¥À¥ó¥¹¡Ù¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¡£
ELSEE¤Ï¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥À¥ó¥¹¤È¥Üー¥«¥ë¤Ç¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤âÄêÉ¾¤Î¤¢¤ë¡¢¡ÈNizi Project¡É¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ç¤¢¤Ã¤¿AKARIÍÊ¤¹¤ë5¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¡õ¥Üー¥«¥ë¥°¥ëー¥×¤Ç¡¢2024Ç¯9·î¤Ë¡ÖPOW POW¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£¥¤¥ó¥Ç¥£ー¥º¤Ç·×3¶Ê¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢10·î9Æü¤Ë¡ÖWondrous¡×¤Ç¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¡ÖWondrous¡×¤ÎÇÛ¿®¤ËÀè¶î¤±¡¢¸½ºß³Æ¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤ÏÆÃÅµÉÕ¤¤ÎÍ½Ìó¤ò10·î8Æü¤Þ¤Ç¼õÉÕÃæ¡£¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¡Ø¥ï¥ó¥À¥ó¥¹¡Ù¤Ï¹ÖÃÌ¼Ò¤Î·î´©¥³¥ß¥Ã¥¯»ï¡Ø¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¡Ù¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô110ËüÉôÆÍÇË¤Î¿Íµ¤Ì¡²è¥·¥êー¥º¡£ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º³¤³°¤Ç¤â¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ê¡¢10¸À¸ì¤Ç½ÐÈÇ¤µ¤ì¡¢ËÌÊÆ¤ÎÌ¡²è¾Þ¡ÈYou Should Read This Manga 2023¡É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥¢¥Ë¥á²½¤ò´üÂÔ¤¹¤ëºîÉÊ¡×¤È¤·¤Æ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£¹ñÆâ³°¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é±ÇÁü²½¤òÂÔ¤ÁË¾¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢¤Ä¤¤¤Ë10·î8Æü¤Ë¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.10.09 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡ÖWondrous¡×
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
10/18¡ÊÅÚ¡ËÅìµþ¡¦ÅìµÞ²ÎÉñ´ìÄ®¥¿¥ïー 2F¥«¥Õ¥§¥¨¥ê¥¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¤Ï¶áÆü¸ø³«
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
ELSEE OFFICIAL SITE
https://www.elsee.jp
¢£¡Ú²èÁü¡Û¡ØKABUKICHO K-POP FESTIVAL 2025¡Ù¤Ç¤Î¥¹¥Æー¥¸¤ÎÌÏÍÍ
AKARI
KARIN
NANAMI
PONO
HINA
¢£¡Ú²èÁü¡Û¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¡ÖWondrous¡×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È Â¾
¡ÖWondrous¡×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È²èÁü
(C)àÝàê¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¥ï¥ó¥À¥ó¥¹À½ºî°Ñ°÷²ñ