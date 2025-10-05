¡ÚÆ®ÉÂ¡Û¡ÈÍ×ÀºÌ©¸¡ºº¡É¤ò¡ÖÊØÈë¤Î¤»¤¤¡×¤Ë¤·¤ÆÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¤é¡Ä ¡ØÂçÄ²¤¬¤ó¡Ù¤Ç2ÅÙ¼ê½Ñ
·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Î¡ÖÊØÀø·ì¡×¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÁá´üÂçÄ²¤¬¤ó¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤æ¤«¤µ¤ó¡Ê²¾¾Î¡Ë¡£ºÇ½é¤ÏÎÉÀ¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¤¬¤óÀë¹ð¤Ï¤Þ¤µ¤ËÀÄÅ·¤ÎðÈðÎ¤Ç¤·¤¿¡£ESD¼ê½Ñ¸å¤ËÄÉ²Ã¼ê½Ñ¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤òÇ÷¤é¤ì¤ëÃæ¡¢¥»¥«¥ó¥É¥ª¥Ô¥Ë¥ª¥ó¤ò¼õ¤±¤Æ·èÃÇ¡£²ÈÂ²¤Î»Ù¤¨¤ÈÉÂ¼¼¤Ç¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë½õ¤±¤é¤ì¡¢2²ó¤Î¼ê½Ñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï»Å»ö¤È°é»ù¤òÎ¾Î©¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê»×¤¤¤ÇÁ°¸þ¤¤ËÀ¸¤¤ë¤æ¤«¤µ¤ó¤Î¡¢Áá´üÈ¯¸«¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÅÁ¤¨¤ëÆ®ÉÂµ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤Î´¶ÁÛ¡¦ÂÎ¸³¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯11·î¼èºà¡£
ÂÎ¸³¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡§
¤æ¤«¤µ¤ó¡Ê²¾¾Î¡Ë
30Âå½÷À¡£2022Ç¯½©¡¢·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Ë¤ÆÊØÀø·ì¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢Íâ2023Ç¯3·î¤Ë¶á½ê¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ÇÂçÄ²¥«¥á¥é¤ò¹Ô¤¤¡¢ÂçÄ²¥Ý¥êー¥×¤òÈ¯¸«¤·¤¿¡£Âç³ØÉÂ±¡¤Ë¾Ò²ð¤ò¼õ¤±¡¢Æâ»ë¶À¤Ç¥Ý¥êー¥×¤òÀÚ½ü¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢Áá´ü¤ÎÂçÄ²¤¬¤ó¡Ê¾å¹Ô·ëÄ²´â¡Ë¤ÈÀë¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥»¥«¥ó¥É¥ª¥Ô¥Ë¥ª¥ó¤äÄÉ²Ã¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢¥¹¥Æー¥¸Ⅰ¤Î¤¬¤ó¤ÈÈ½ÌÀ¡£¸½ºß¤Ï·Ð²á´Ñ»¡¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»Å»ö¤È²È»ö¡¦°é»ù¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
µ»ö´Æ½¤°å»Õ¡§
ÏÂÅÄ Â¢¿Í¡Ê¤ï¤ÀÆâ²Ê¡¦°ß¤ÈÄ²¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ë
¢¨ÀèÀ¸¤Ïµ»ö¤ò´Æ½¤¤·¤¿°å»Õ¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ®ÉÂ¼Ô¤ÎÃ´Åö°å¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥»¥«¥ó¥É¥ª¥Ô¥Ë¥ª¥ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¼ê½Ñ¤Ø¤ÎÆ§¤óÀÚ¤ê¤¬¤Ä¤¤¤¿
ÊÔ½¸Éô
¤Ï¤¸¤á¤Ë¡¢¤æ¤«¤µ¤ó¤´¼«¿È¤ÎÆ®ÉÂÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¤Æ°ìÈÖÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡©
¤æ¤«¤µ¤ó
²¿¤è¤ê¤âÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢¸¡¿Ç¤ò´Þ¤á¤ÆÉÂµ¤¤ÎÍ½ËÉ¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£»ä¤Î¾ì¹ç¤â¸¡¿Ç¤Ç»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢¼ê½Ñ¤ò·Ð¤Æº£¤â¸µµ¤¤Ë²á¤´¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Áá´üÈ¯¸«¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢»ä¤Î¤è¤¦¤Ë¤Û¤Ü¸µÄÌ¤ê¤ÎÀ¸³è¤¬¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Àµ¤·¤¤¾ðÊó¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢Áá´ü¼£ÎÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤À¤È¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô
¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤ÏÁá´üÂçÄ²¤¬¤ó¤¬È½ÌÀ¤·¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡©
¤æ¤«¤µ¤ó
¤¤Ã¤«¤±¤Ï·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Ç¡ÖÊØÀø·ì¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢ÀºÌ©¸¡ºº¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»þ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¼«³Ð¾É¾õ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¶áÎÙ¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ÇÂçÄ²¥«¥á¥é¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢ÂçÄ²¥Ý¥êー¥×¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÆü¤Î¤¦¤Á¤ËÂç³ØÉÂ±¡°¸¤Æ¤Î¾Ò²ð¾õ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢Âç³ØÉÂ±¡¤Ç¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼ê½Ñ¸å¤ÎÉÂÍý¿ÇÃÇ¤Î·ë²Ì¡¢¡ÖÁá´üÂçÄ²¤¬¤ó¡×¤ÈÀë¹ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÔ½¸Éô
¤æ¤«¤µ¤ó¤ÏÇ¯Âå¤â¼ã¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤æ¤«¤µ¤ó
¡Ö°¤¤Ì´¤Ç¤â¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£³°Íè¤Ç¤Ï¡ÖÎÉÀ¤À¤È»×¤¦¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤â¡ÖÎÉÀ¤À¡×¤È¿®¤¸¤Æ°Â¿´¤·¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢Íý²ò¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÊÔ½¸Éô
°å»Õ¤«¤é¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼£ÎÅ¤ò¹Ô¤¦¤ÈÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¤æ¤«¤µ¤ó
¤Þ¤º¤ÏESD¡ÊÆâ»ë¶ÀÅªÇ´Ëì²¼ÁØ¤Ï¤¯Î¥½Ñ¡Ë¤È¤¤¤¦¼êË¡¤ÇÆâ»ë¶À¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢ÂçÄ²¥Ý¥êー¥×¤òÀÚ½ü¤·¡¢¤½¤Î¸åÉ¬Í×¤¬¤¢¤ì¤ÐÄÉ²ÃÅª³°²Ê¼ê½Ñ¤â¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¤ÎÏÃ¤Ç¤·¤¿¡£ÄÉ²Ã¼ê½Ñ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÂçÄ²¤¬¤ó¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ç¤Ï¡Ö¼å¤¯¿ä¾©¤¹¤ë¡×¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÄÉ²Ã¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï»ä¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë°Ñ¤Í¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÔ½¸Éô
È½ÃÇ¤ÎÆñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢¤æ¤«¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤æ¤«¤µ¤ó
¼ê½Ñ¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÏÂçÄ²¤òÂç¤¤¯ÀÚ½ü¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤È¤Æ¤âÂç¤¤Ê·èÃÇ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢²ÈÂ²¤Î´«¤á¤â¤¢¤ê¡¢¤¬¤ó¤ÎÀìÌçÉÂ±¡¤Ç¥»¥«¥ó¥É¥ª¥Ô¥Ë¥ª¥ó¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÉÂ±¡¤ÎÂçÄ²³°²Ê¤Ç¤Ï¡¢ÄÉ²Ã¼ê½Ñ¤ò¿ä¾©¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÔ½¸Éô
ÄÉ²Ã¼ê½Ñ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹Ô¤¤¡¢¤É¤Î¤¯¤é¤¤ÂçÄ²¤òÀÚ½ü¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¤æ¤«¤µ¤ó
2023Ç¯8·î¤ËÄÉ²Ã¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢½ý¤¬¾®¤µ¤¯¤ÆºÑ¤àÊ¢¹Ð¶À¼ê½Ñ¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀÚ½ü¤·¤¿¤Î¤ÏÌó25cm¤Û¤É¤Ç¤¹¡£¹¬¤¤¡¢ÉÂÍý¸¡ºº¤Ç¥¹¥Æー¥¸I¤Î¥ê¥ó¥ÑÀáÅ¾°Ü¤Ê¤·¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¤Ï3¤«·î¤Ë1²ó¤ÎÄÌ±¡¤È¸¡ºº¤Ç¸µµ¤¤Ë²á¤´¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¾ðÊó¤¬Â¿¤¤¤«¤é¤³¤½ÉáÃÊÄÌ¤ê¤ÎÀ¸³è¤Î¤¢¤ê¤¬¤¿¤ß¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤¿
ÊÔ½¸Éô
ÏÃ¤Ï¾¯¤·Á°¤Î»þ´ü¤ËÌá¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÂµ¤¤¬È½ÌÀ¤·¤Æ¤«¤éÀ¸³è¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤æ¤«¤µ¤ó
¾ï¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µ¡¹¤ÎÀ¸³è¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÉÂµ¤¤¬È½ÌÀ¤·¤Æ¤«¤é¤â¶ËÎÏº£¤Þ¤Ç¤ÈÆ±¤¸À¸³è¤òÁ÷¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¬¤ó¤Î¤³¤È¤Ð¤«¤ê¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤âºÉ¤®¤³¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢²¿¤è¤ê¤â¼«Ê¬¼«¿È¤¬¿É¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÉáÄÌ¤Ë½Ð¶Ð¤·¤Æ¡¢Í§Ã£¤È¤âÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤É¡¢À¸³è¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤½¤ì°ÊÁ°¤ÈÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¿´¤Î»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤ëÉôÊ¬¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢ÄÌ¶Ð»þ´Ö¤ä²È»ö¤ÎÅÓÃæ¤Ê¤É¤Ë¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤¬¤Ç¤¤ë¤È¡¢¤Õ¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¬¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¾ðÊó¤Ë¿´¤òÍð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¿§¡¹¤Ê¾ðÊó¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¡¢ÉÔ°Â¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¾ðÊó¤òÃµ¤·¡¢Í¾·×¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ÆÈè¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô
¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤æ¤«¤µ¤ó¤¬¿´¤Î»Ù¤¨¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤æ¤«¤µ¤ó
¤ä¤Ï¤ê²ÈÂ²¤Ç¤¹¡£2023Ç¯¤Ë2²ó¤Î¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2²ó¤È¤â¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î²ÈÂ²¼Ì¿¿¤òÉÂ±¡¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢ÉÂ¼¼¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¸µµ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î´¶À÷ËÉ»ß¤Î¤¿¤á¡¢ÌÌ²ñ¤³¤½¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢É×¤¬Â©»Ò¤ÎÆ°²è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤ÆÌþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÔ½¸Éô
¤´²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂçÊÑ¤Ê´ü´Ö¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¤æ¤«¤µ¤ó
²ÈÂ²¡¢Î¾¿Æ¡¢Ëå¤¿¤Á¤Ë¤È¤Æ¤â¿´ÇÛ¤ò¤«¤±¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÆþ±¡Ãæ¤äÎÅÍÜÃæ¡¢»Å»ö¤ÈÎ¾Î©¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢2ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤Î°é»ù¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿É×¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¼þ°Ï¤Î¿Í¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òËº¤ì¤º¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤Î²¸ÊÖ¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô
¤Û¤«¤Ë¤â²¿¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤æ¤«¤µ¤ó
ÉÂ¼¼¤¬4¿ÍÉô²°¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Æ±¼¼¤ÎÊý¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ê¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ªÏÃ¤·¤¿¤ê¡¢½Ñ¸å¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ç°ì½ï¤ËÊâ¤¯Îý½¬¤â¤·¤¿¤ê¡¢Í¼ÍÛ¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Æþ±¡Ãæ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÎÉ¤¤»×¤¤½Ð¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ÂçÉô²°¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤³¤«¤é¤Î¤´±ï¤Ç¡¢º£¤Ç¤âÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô
¤æ¤«¤µ¤ó¤Î¸½ºß¤ÎÂÎÄ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤æ¤«¤µ¤ó
º£¤ÏÂÎÄ´¤âÎÉ¹¥¤Ç¡¢»Å»ö¤ä°é»ù¤Ê¤ÉÁ´¤¯»Ù¾ã¤Ê¤¯²á¤´¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À»ä¤Î¾ì¹ç¡¢¿©¤ÙÊª¤Ë¤Ïµ¤¤òÉÕ¤±¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«¿æÃæ¿´¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¤¿©»ö¤òÀÝ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿çÌ²¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ë¤³¤È¡¢¤Ç¤¤ë¤È¤¤Ï±¿Æ°¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¤«¤é¡¢°ß¥«¥á¥é¤È»õ°å¼Ô¤ÎÄê´ü·ò¿Ç¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô
¤æ¤«¤µ¤ó¤Î·Ð¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤â¤·ÀÎ¤Î¼«Ê¬¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¤æ¤«¤µ¤ó
·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Ç¡ÖÍ×ÀºÌ©¸¡ºº¡×¤È½Ð¤¿¤é¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Áá¤¯¼õ¿Ç¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¤Î¾ì¹ç¡¢¤â¤È¤â¤ÈÊØÈëÂÎ¼Á¤Ç¡¢½Ð·ì¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»×¤¤¹þ¤ß¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀºÌ©¸¡ºº¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬½Ð¤ë¤Î¤âÊØÈë¤Î¤»¤¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤¤¤Ä¤«¤Ï¼õ¿Ç¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤êµÞ¤°µ¤»ý¤Á¤Ë¤â¤Ê¤ì¤º¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ÎË»¤·¤µ¤äÊÝ°é±à¤ÎÌò°÷¤Ê¤É¡¢¿§¡¹¤Ê¤³¤È¤ËË»»¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Î·ë²Ì¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤«¤é½é²ó¼õ¿Ç¤Þ¤Ç¤ËÈ¾Ç¯¶á¤¯·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¤¹¤°¤Ë¼õ¿Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢ÂçÄ²¤òÂç¤¤¯ÀÚ½ü¤»¤º¤ËºÑ¤ó¤À¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¸å²ù¤¬º£¤â¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢·ò¿Ç·ë²Ì¤ò´Å¤¯¸«¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
※この記事はメディカルドックにて【闘病】『早期大腸がん』で2度手術 後悔は『「要精密検査」を放置してしまった』こと』と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。
¤Ê¤ª¡¢¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã¥¯¤Ç¤ÏÉÂµ¤¤ÎÇ§ÃÎ³ÈÂç¤äÄê´ü¸¡¿Ç¤Î½ÅÍ×À¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢Æ®ÉÂ¼Ô¤ÎÊý¤ÎÀ¼¤òÊç½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤Þ¤«¤é¤Î¤´±þÊç¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
