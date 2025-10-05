¤¬¤ó¼£ÎÅ¸å¤Ë¡Ö¥ê¥ó¥ÑÉâ¼ð¡×¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¼? ¥ê¥ó¥ÑÀáÀÚ½ü¤È¤Î´Ø·¸À¤ò°å»Õ¤¬²òÀâ
¡Ö¥ê¥ó¥ÑÉâ¼ð¡×¤Ï¤¬¤ó¼£ÎÅ¤Î¸å¤Ë¤è¤¯µ¯¤³¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¼À´µ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤Ê¤¼¤¬¤ó¼£ÎÅ¤¬¸¶°ø¤ÇÉâ¼ð¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤«¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥ê¥ó¥ÑÀá¤ÎÀÚ½ü¤È²¿¤«´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¥½¥¦¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯»Í¾ò±¨´Ý¤ÎÁñ»ÒÀèÀ¸¤Ë¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´Æ½¤°å»Õ¡§
Áñ»Ò ËüÍý¡Ê¥½¥¦¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯»Í¾ò±¨´Ý¡Ë
ÄëµþÂç³ØÂ´¶È¡£ÆüËÜÆý´â³Ø²ñ ÆýÁ£ÀìÌç°å¡¢ÆüËÜ³°²Ê³Ø²ñ ³°²ÊÀìÌç°å¡¢½÷À¿ÇÎÅ¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥·¥ç¥Êー¥³ー¥¹½¤Î»Åù¤Î»ñ³Ê¤òÊÝÍ¡£µþÅÔÉÜÎ©°å²ÊÂç³ØÉÕÂ°ÉÂ±¡¡¦¶á¹¾È¬È¨»ÔÎ©Áí¹ç°åÎÅ¥»¥ó¥¿ー¤Ç¸¦½¤¤ò½¤Î»¤·¤¿¤Î¤Á¡¢Ê£¿ô¤ÎÁí¹çÉÂ±¡¤Ë¤ÆÆý´â¤Î¿ÇÃÇ¡¦ÌôÊªÎÅË¡¡¦¼ê½Ñ¡¦½ªËö´ü°åÎÅ¤Ë½¾»ö¤·¤Æ¤¤¿¡£Æý´â¿ÇÎÅ¤òÄÌ¤·¤ÆÆÀ¤¿·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡¢½÷À¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿Æý´â¼£ÎÅ¤ä¥±¥¢¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢½÷À¤ÎÇº¤ßÁ´ÈÌ¤ËÂÐ¤¹¤ë¤«¤«¤ê¤Ä¤±°å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢2023Ç¯4·î¤ËµþÅÔÉÜµþÅÔ»Ô¤Ë¥½¥¦¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯»Í¾ò±¨´Ý¤ò³«±¡¡£
ÊÔ½¸Éô
¥ê¥ó¥ÑÉâ¼ð¤È¤¬¤ó¼£ÎÅ¤Ë¤Ï´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©
Áñ»ÒÀèÀ¸
¥ê¥ó¥ÑÉâ¼ð¤Ï¤¬¤ó¼£ÎÅ¸å¤Ëµ¯¤³¤ë¼À´µ¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢Æý¤¬¤ó¤Î¼£ÎÅ¸å¤Ëµ¯¤³¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Æý¤¬¤ó¤Î¼ê½Ñ¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥ó¥Ñ´É¤òÄÌ¤Ã¤Æ¤¬¤ó¤¬Á´¿È¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¡¢¤ï¤¤Î¼þ°Ï¤Ê¤É¤Î¥ê¥ó¥ÑÀá¤ò¼è¤ê½ü¤¯¡Ö¥ê¥ó¥ÑÀáÀÚ½ü¡×¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô
¤Ê¤¼¥ê¥ó¥ÑÀá¤òÀÚ½ü¤¹¤ë¤È¥ê¥ó¥ÑÉâ¼ð¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
Áñ»ÒÀèÀ¸
·ì´É¤«¤é½Ð¤Æ¤¤Æ¥ê¥ó¥Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿±ÕÂÎÀ®Ê¬¤ò²ó¼ý¤¹¤ë¥ê¥ó¥Ñ´É¡¦¥ê¥ó¥ÑÀá¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢¹Ô¤¾ì¤ò¼º¤Ã¤Æ¤½¤Î¤Þ¤ÞÎ¯¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬¤¬¤ó¼£ÎÅ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥ê¥ó¥ÑÉâ¼ð¤¬µ¯¤¤ë¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ç¤¹¡£¥ê¥ó¥ÑÉâ¼ð¤Ï¡¢¥ê¥ó¥ÑÀá¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤¿¾ì½ê¤è¤ê¼êÂ¤ÎÀèÃ¼Â¦¤Ëµ¯¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢Îã¤¨¤Ð±¦¤ÎÆý¤¬¤ó¤ò¼ê½Ñ¤¹¤ë¤È¡¢±¦¤ÎÆó¤ÎÏÓ¤«¤éÀè¤¬¥ê¥ó¥ÑÉâ¼ð¤Ç¤Ñ¤ó¤Ñ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô
Æý¤¬¤ó°Ê³°¤Î¤¬¤ó¤Ç¤â¥ê¥ó¥ÑÉâ¼ð¤Ïµ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Áñ»ÒÀèÀ¸
¹üÈ×¤Î¤¢¤¿¤ê¤Î¥ê¥ó¥ÑÀá¤ò¼è¤ê½ü¤¯¤È¡¢Â¤Î¥ê¥ó¥Ñ±Õ¤¬²ó¼ý¤µ¤ì¤º¤ËÂÚ¤ë¤¿¤á¡¢²¼»è¤Ë¥ê¥ó¥ÑÉâ¼ð¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¹üÈ×¼þÊÕ¤Ë¤Ç¤¤ë¤¬¤ó¤Ç¤¢¤ë¡¢½÷À¤Î»ÒµÜ¤¬¤ó¤äÍñÁã¤¬¤ó¡¢ÃËÀ¤ÎÁ°Î©Á£¤¬¤ó¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥ó¥ÑÉâ¼ð¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ÊÔ½¸Éô
¤¬¤ó¼£ÎÅ¤Ë¤Ï¼ê½Ñ°Ê³°¤Ë¤â¼£ÎÅÊýË¡¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ê¤é¥ê¥ó¥ÑÉâ¼ð¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤º¤ËºÑ¤ß¤Þ¤¹¤«¡©
Áñ»ÒÀèÀ¸
Êü¼ÍÀþ¼£ÎÅ¤ä¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤Ï¡¢¿ÈÂÎ¤ÎÀµ¾ï¤ÊÉôÊ¬¤â¹¶·â¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¥ê¥ó¥ÑÀá¤â¤½¤ÎÉ¸Åª¤Ë¤Ê¤ê¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¼£ÎÅ¤ò¹Ô¤¦ºÝ¤Ë¤Ï¡¢Àµ¾ï¤ÊÉôÊ¬¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬ºÇ¾®¸Â¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¹©É×¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥ê¥ó¥ÑÀá¤¬¥À¥áー¥¸¤ò¼õ¤±¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¥ê¥ó¥ÑÉâ¼ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Îµ»ö¤ÏMedical DOC¤Ë¤Æ¡Ú¡Ö¥ê¥ó¥ÑÉâ¼ð¡×¤Î¸¶°øŽ¥¼£ÎÅË¡¤ò°å»Õ¤¬²òÀâ ¤¬¤ó¼£ÎÅ¤Î¸å°ä¾É¤Çµ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ï¤Ê¤¼¡©¡Û¤ÈÂê¤·¤Æ¸ø³«¤·¤¿µ»ö¤òºÆÊÔ½¸¤·¤ÆÇÛ¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆâÍÆ¤Ï¤½¤Î¼èºà»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£