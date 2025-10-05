¡ÖËâË¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥É¥ê¥Ö¥ë¡¢·Ý½ÑÅª¤Ê¥´¡¼¥ë¤À¡×25ºÐÆüËÜÂåÉ½¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Î¾×·âÃÆ¤ò¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÂçÀä»¿¡ª¡ÖÁê¼ê£²¿Í¤ò¤Ö¤ÁÈ´¤¤¤¿¡×
¡¡¸½ÃÏ10·î£´Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹£²Éô¥ê¡¼¥°Âè£¹Àá¤Ç¡¢ÃæÂ¼·ÉÅÍ¤È´Øº¬Âçµ±¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥É¥¥¡¦¥é¥ó¥¹¤¬¥Û¡¼¥à¤Ç¥°¥ë¥Î¡¼¥Ö¥ë¤ÈÂÐÀï¡££²¡Ý£´¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï£³Ï¢¾¡¤òÆ¨¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤Î°ìÀï¤ËÀèÈ¯¤·¤¿ÃæÂ¼¤¬°µ´¬¤Î¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¡££°¡Ý£²¤Ç·Þ¤¨¤¿35Ê¬¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢¥É¥ê¥Ö¥ë¤ÇÆÈÁö¤·¤Æ¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ë¿¯Æþ¡£¹ª¤ß¤Ê¥Ü¡¼¥ë¥¿¥Ã¥Á¤ÇÁê¼ê£²¿Í¤òËÝÏ®¤·¤Æ¡¢¹ë²÷¤Ëº¸Â¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÆÍ¤»É¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡ØFrance Bleu¡Ù¤Ï¡¢ÃæÂ¼¤Î¥´¡¼¥ë¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÀä»¿¤¹¤ë¡£
¡Ö¥Ï¡¼¥Õ¥¦¥§¡¼¥é¥¤¥óÉÕ¶á¤«¤é¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¤Ø¶î¤±¾å¤¬¤ê¡¢ËâË¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç£²¿Í¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤òÈ´¤µî¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢º¸Â¤Ç¥·¥å¡¼¥È¡£·Ý½ÑÅª¤Ê¥´¡¼¥ë¤À¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Øsport club¡Ù¤â¡¢¡Ö¥é¥ó¥¹¤Ï¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ç°ì»þ¡¢£±ÅÀº¹¤ËµÍ¤á´ó¤Ã¤¿¡£ÃæÂ¼¤¬1¿Í¤ÇÁê¼ê£²¿Í¤ò¤Ö¤ÁÈ´¤¤¤Æ¡¢GK¥Þ¥Þ¥É¥¥¡¦¥Ç¥£¥ª¥×¤¬¼é¤ë¥´¡¼¥ë¤òÇË¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡25ºÐ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ï¡¢¤³¤ì¤Çº£µ¨£²ÅÀÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÊÌ³Ê¤Î¸Ä¿Íµ»¡ªÁê¼ê£²¿Í¤ò¼ê¶Ì¤Ë¼è¤Ã¤¿¾×·â¥´¡¼¥ë
