¡ÚÅìµþÏ»Âç³Ø¡Û·ÄÂç¡¦³°´Ý¼ç¾¤¬°ÕÃÏ¤Î7²óÎíÉõ¡ªÄÌ»»19¾¡ÌÜ¡ÖÃúÇ«¤ËÅê¤²¤¿·ë²Ì¡×
¡¡¡þÅìµþÏ»Âç³ØÌîµå½©µ¨¥ê¡¼¥°ÀïÂè4½µÂè2Æü¡¡2²óÀï¡¡·ÄÂç 4¡½1 ÅìÂç¡Ê2025Ç¯10·î5Æü¡¡¿ÀµÜ¡Ë
¡¡1²óÀï¤òÍî¤È¤·¡¢¤³¤ÎÆüÉé¤±¤¿¤éºÇ²¼°Ì¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë·ÄÂç¤Ç¼ç¾¤Î³°´ÝÅìâÃÅê¼ê¡Ê4Ç¯¡áÁ°¶¶°é±Ñ¡Ë¤¬Ê³µ¯¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÄã¤á¤Ë¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë·è¤á¡¢7²ó¤ò¤ï¤º¤«2°ÂÂÇ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£º£µ¨½é¾¡Íø¡¢ÄÌ»»19¾¡ÌÜ¤Ë¤â¾Ð´é¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡£¡Ö3¥«¡¼¥ÉÌÜ¤Ç1¾¡¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤Ç²¿¤È¤«¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¡¢ÃúÇ«¤ËÅê¤²¤¿·ë²Ì¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÍè¤Ê¤é¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯20¾¡¤òÃ£À®¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤Åê¼ê¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤Ç´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¡×¤È¼ç¾¤é¤·¤¯Äù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
