ºØÆ£ÃÎ»ö¤ÈÊ¼¸Ë¸©Æâ¼óÄ¹¡¢£Ó£Î£ÓÃæ½ýËÉ»ß¤Î¶¦Æ±À¼ÌÀºî¤ê¤¬Æñ¹Ò¡Ä»ÔÄ¹´Ö¤Ë¹Â¤ÇÈ¾Ç¯Ä¶µÄÏÀ¤Ê¤·
¡¡Ê¼¸Ë¸©¤ÎºØÆ£¸µÉ§ÃÎ»ö¤ò½ä¤ëÆâÉô¹ðÈ¯ÌäÂê¤Ë´ØÏ¢¤·¡¢£Ó£Î£Ó¾å¤ÇÁê¼¡¤°Èðëî¡Ê¤Ò¤Ü¤¦¡ËÃæ½ý¤ËÂÐ¤·¤Æ½Ð¤¹Í½Äê¤À¤Ã¤¿ºØÆ£»á¤È¸©Æâ¼óÄ¹¤Ë¤è¤ë¶¦Æ±À¼ÌÀºî¤ê¤¬Æñ¹Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ÔÄ¹´Ö¤Ç°Õ¸«¤Î¿©¤¤°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢È¾Ç¯°Ê¾åµÄÏÀ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤À¡£
¡¡ÆâÉô¹ðÈ¯ÌäÂê¤Ç¤Ï¡¢ºØÆ£»á¤òÄÉµÚ¤·¤¿¸©µÄ²ñÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ£Ó£Î£Ó¤Ç¤ÎÃæ½ý¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£¶¦Æ±À¼ÌÀ¤Ïº£Ç¯£±·î¡¢ºØÆ£»á¤È¸©Æâ¤Î»ÔÄ®Ä¹¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿ÄêÎã¤Î°Õ¸«¸ò´¹²ñ¤Ç¡¢¸©¤È»ÔÄ¹²ñ¡¢Ä®Â¼²ñ¤Î£³¼Ô¤ÇÈ¯É½¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£ÀîÀ¾»Ô¤Î±ÛÅÄ¸¬¼£Ïº»ÔÄ¹¤¬¡Ö°ìÏ¢¤Îº®Íð¤Î¶èÀÚ¤ê¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÄó°Æ¤·¡¢ºØÆ£»á¤â±þ¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸©¤äÊ£¿ô¤Î¼«¼£ÂÎ´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸©¤Ï¤½¤Î¸å¡¢±ÛÅÄ»ÔÄ¹¤ÈÆâÍÆ¤ò¶¨µÄ¡£¸©µÄ¤¬¼õ¤±¤¿Ãæ½ý¤Ê¤É¶ñÂÎÅª¤Ê»öÎã¤Ë¿¨¤ì¤º¡¢¡ÖÆÃÄê¤Î¸Ä¿Í¤ä¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤È¤Ï°ã¤¦¿Í¤¿¤Á¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¹Ô°Ù¤Ï¡¢·è¤·¤Æµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤Î°ìÈÌÏÀ¤Ë¤È¤É¤á¤¿¸¶°Æ¤òºî¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢»ÔÄ¹²ñÆâÉô¤Ç¤Ï¡Ö¸©À¯¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿ÆâÍÆ¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È¤·¤Æ¡¢¸©µÄ¤Ø¤ÎÃæ½ý¤Ë¿¨¤ì¤ë°Æ¤¬½Ð¤¿¡£»ÔÄ¹²ñ¤¬£²·î¤Þ¤Ç¤ËÁ´£²£¹»ÔÄ¹¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Ìó£·³ä¡Ê£²£±¿Í¡Ë¤Ï¸¶°Æ¤Ë»¿À®¤·¤¿°ìÊý¡¢¡Ö¤É¤Î°Æ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿»ÔÄ¹¤¬£´¿Í¡¢À¼ÌÀ¼«ÂÎ¤ËÈ¿ÂÐ¤ÈÅú¤¨¤¿»ÔÄ¹¤â£±¿Í¤¤¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯£±£±·î¤ÎÃÎ»öÁª¤Ç¤Ï¡¢¸©Æâ£²£²»ÔÄ¹¤¬ºØÆ£»á¤ÎÂÐÎ©¸õÊä¤Ø¤Î»Ù»ý¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£¸¶°Æ¤Ë»¿Æ±¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¢¤ë»ÔÄ¹¤Ï¼èºà¤Ë¡¢¡Ö²¿¤¬»ö¼Â¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤º£¤Î¾õ¶·¤Ç¶¦Æ±À¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¤Æ¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£Í¾·×¤Ëº®Íð¤òÀ¸¤à¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä®Â¼²ñ¤Ï¸¶°Æ¤Ë»¿À®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºØÆ£»á¤Ï£¸·î¤ÎÄêÎãµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ö»ÔÄ¹²ñÂ¦¤ÇÄ´À°¤¬¤Ä¤¯¤Ê¤é¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢»ÔÄ¹²ñ¤Ç¤Ï»ÔÄ¹´Ö¤ÎÂÊÂ¤ß¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¼ò°æÎ´ÌÀ¡¦Ã°ÇÈ¼Ä»³»ÔÄ¹¤Ï¼èºà¤Ë¡Ö¡ÊµÄÏÀ¤ÎºÆ³«¤Ï¡ËÌ¤Äê¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÌ¤Î¤¢¤ë»ÔÄ¹¤Ï¡Ö¸©¤È»ÔÄ®¤¬Æ±¤¸Êý¸þ¤ò¸þ¤¯¤³¤È¤¬É¬Í×¡£Ï¢·È¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤ëÎÉ¤¤µ¡²ñ¤Ê¤À¤±¤Ë¡¢²¿¤È¤«Á°¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£