¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¡¢Ä¹ÃË¤¯¤ó¤¬Êâ¤¤Þ¤·¤¿¡×°æ¾åÏÂ¹á¡¢1ºÐÄ¹ÃË¤¬¡È½é¤á¤Æ¤Î°ìÊâ¡É¡¡´î¤Ó¤¢¤Õ¤ì¤ëÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á¡ÖÂçÀÚ¤ÊµÇ°Æü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°æ¾åÏÂ¹á¡Ê45¡Ë¤¬5Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¡¢Ä¹ÃË¤¯¤ó¤¬Êâ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢À®Ä¹¤·¤¿¤ï¤¬»Ò¤Î¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¡¢Ä¹ÃË¤¯¤ó¤¬Êâ¤¤Þ¤·¤¿¡×°æ¾åÏÂ¹á¤¬¸ø³«¤·¤¿1ºÐÄ¹ÃË¤Î¶á±Æ
¡¡¡Ö¤Ä¤«¤Þ¤êÎ©¤Á¤«¤é¡¢¤¿¤Þ¡¼¤ËÎ¾¼êÎ¥¤·¤ÆÎ©¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºòÆü¤Ä¤¤¤ËÊâ¤¤Þ¤·¤¿!!¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢Î¾¼ê¤òµó¤²¤ÆÊâ¤¯Ä¹ÃË¤Î»Ñ¤òÈäÏª¡£¡ÖËÜ¿Í¤â¤¹¤´¤¯´ò¤·¤½¤¦¤Ç²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤âÊâ¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿ »ä¤¿¤Á¤â¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤ÆÂç´î¤Ó¤Ç¡¢¤«¤Ê¤êÂç¤¤¤À¼¤Ç¶«¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤½¤Î¤È¤¤ÎÍÍ»Ò¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö´ò¤·¤¤¤±¤É¡¢¤¹¤°¤ËÊâ¤²ó¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦Æü¤ËÈ÷¤¨¤Æ²È¤ÎÃæ¤ò¸«Ä¾¤µ¤Ê¤¤¤È¤Ê¡ª¡×¤È¤·¡¢¡Ö10·î4Æü¤Ï»ä¤¿¤Á²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤ÊµÇ°Æü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È´î¤Ó¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¤Ï¡Ö#½é¤á¤ÆÊâ¤¤¤¿Æü #¤ª¤á¤Ç¤È¤¦ #Â©»Ò1ºÐ3¥ö·î¡×¤ÈÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÏÂ¹á¤Á¤ã¤óÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¡Ö¥Ë¥³¥Ë¥³´ò¤·¤½¤¦¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ã¤ÈÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°æ¾å¤Ï2012Ç¯¤Ë±Ç²è´ÆÆÄ¤ÎÈÓÄÍ·ò»á¤È·ëº§¡£15Ç¯7·î¤ËÄ¹½÷¡Ê10¡Ë¡¢24Ç¯7·î¤ËÄ¹ÃË¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
