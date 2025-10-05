¿Íµ¤·Ý¿Í¤Î33ºÐ·Ý¿ÍºÊ¡¢¥Î¡¼¥Ñ¥ó¤ÇÇ»¸ü¥¥¹ÈäÏª¡¡¿¼ÌëÀ¸ÊüÁ÷¤Î¶ÛµÞ¾·½¸¡Ö£±ÎØ¼Ö¥ì¡¼¥¹¡×¤ÇÍ¥¾¡
TBS·Ï¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¸åÌëº×¡Ç25½©¡×¡ÊÅÚÍË¿¼Ìë0»þ58Ê¬¡Ë¤¬4Æü¿¼Ìë¡¢À¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£4¿Í¤Î·Ý¿Í²Ç¤¬¡Ö¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È²Ç1ÎØ¼Ö¥ì¡¼¥¹¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¿¼ÌëÀ¸ÊüÁ÷Ãæ¤ËÆ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬ÆÍÇ¡È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£´ûº§·Ý¿Í¤¬À¸ÊüÁ÷Ãæ¤ËºÊ¤ËÂÐ¤·¡¢1ÎØ¼Ö¥ì¡¼¥¹¤Î»²²Ã¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
TBS¤Ë°ìÈÖ¾è¤ê¤Ï¡¢¤¤·¤¿¤«¤Î¹âÌîÀµÀ®¡Ê36¡Ë¤Î²Ç¤ÇÃË½÷¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¤æ¤á¤Þ¤Ê¤³¤Î¤Þ¤ë¤æ¤«¡Ê33¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥ì¥¤¥¶¡¼¥é¥â¥óHG¤ÎºÊ¡¢¥¿¥ì¥ó¥È½»Ã«°ÉÆà¡¢¥µ¥Ä¥Þ¥«¥ïRPG¤ÎºÊ¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¤«Èþ¤Á¤ã¤ó¡¢¥¢¥ë¥³¡õ¥Ô¡¼¥¹¼ò°æ·òÂÀ¤ÎºÊ¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥ÊÌðÃ¼Ì¾·ë¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¤ÈÀ¼±ç¤¬Èô¤ÖÃæ¡¢¤Þ¤ë¤æ¤«¤Ï¡ÖµÞ¤¤¤ÇÍè¤¿¤ó¤Ç¥Î¡¼¥Ñ¥ó¤Ç¡Ä¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ªÂçÇú¾Ð¡£ÍµÈ¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¯¤Ï¤Í¡¼¤À¤í¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¡£
½ÐÁöÁ°¤Ë¤ÏÉ×¤¬1ÎØ¼Ö¤Ë¾è¤ëºÊ¤ò»Ù¤¨¤¿¡£¤½¤Î¾õÂÖ¤ÇÍµÈ¤«¤é¡Ö¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡¢±ü¤µ¤Þ¤¬¥Î¡¼¥Ñ¥ó¤Ç1ÎØ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ë»Ñ¤Ï¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢É×¤Î¹âÌî¤Ï¡ÖºÇ¹â¤À¤è¡ª¡×¤ÈÊÖÅú¡£¤½¤Î¸å¡¢¹âÌî¤Ï¡ÖÀäÂÐ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¥¥¹¡£¤½¤ÎÀª¤¤¡¢¤Þ¤ë¤æ¤«¤¬1°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
ºÊ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿¹âÌî¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È´¶¼Õ¡£¾Þ¶â10Ëü±ß¤Î»È¤¤Æ»¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¡¢¤Þ¤ë¤æ¤«¤Ï¡Öº¹¤·»õ¤¬¼è¤ì¤¿¤ó¤Ç¡×¤È¼£ÎÅÂå¤Ë½¼¤Æ¤ë¤È¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÍµÈ¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ç2¿Í¤ÏÄ¹»þ´Ö¤Î¥¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
Áí¹ç»Ê²ñ¤ÏÍµÈ¹°¹Ô¡¢¹â»³°ì¼Â¤¬Ã´Åö¡£89¿Í¤Î·Ý¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢ÀÊ¤ËºÂ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤Á¤ã¤ó¤Ô¤ó¤º¤ÎÆüËÜ°ì¤ª¤â¤·¤í¤¤Âçºê¤ÏÂà¾ì¡£½Ð¾ì¼ÔºÇ²¼°Ì¤ÏÆ±ÈÖÁÈ¤ò±Êµ×½Ð¶Ø¤È¤Ê¤ë¡£