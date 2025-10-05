¤µ¤¹¤¬¡Ú¥ïー¥¯¥Þ¥ó¡Û¹â¥³¥¹¥Ñ¡ª ½µ5¤ÇÍú¤¤¿¤¤¡Ö1,900±ß°Ê²¼¥·¥åー¥º¡×
±«¤ÎÆü¤âÀ²¤ì¤ÎÆü¤â²÷Å¬¤ËÍú¤±¤ë¥·¥åー¥º¤¬¡Ú¥ïー¥¯¥Þ¥ó¡Û¤Ç¤Ï¤É¤ì¤â1,900±ß°Ê²¼¤È¤ª¼êº¢²Á³Ê¤ÇÅÐ¾ì¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¥Ç¥¤¥êー»È¤¤¤·¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤«¤é¡¢ËÉ¿å»ÅÍÍ¤ä¹âÈ¿È¯¥½ー¥ë¤òÅëºÜ¤·¤¿¹âµ¡Ç½¤Ê¤â¤Î¤Þ¤Ç¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬ËÉÙ¤Ç¤¹¡£¥³¥¹¥ÑÍ¥½¨¤Ê¥·¥åー¥º¤Ï¡¢¥Ø¥Ó¥í¥Æ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤«¤â¡£
¥×¥Á¥×¥é¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡ª ÄêÈÖ¥¹¥Ëー¥«ー
¡Ú¥ïー¥¯¥Þ¥ó¡Û¡Ö¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¥¹¥Ëー¥«ー¡×\980¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³ー¥Ç¤Ë¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¥Ùー¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥¹¥Ëー¥«ー¡£Äì¤¬Çí¤¬¤ì¤Ë¤¯¤¤¾æÉ×¤ÊÀß·×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ç¥¤¥êー»È¤¤¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¤«¤«¤È¤ÏW¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢Êâ¤¤ä¤¹¤µ¤â¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¥¢ー¥¹¥°¥êー¥ó¤Î2¿§Å¸³«¤Ç¡¢¥×¥Á¥×¥é¤À¤«¤é¿§°ã¤¤¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Î¤â¤¤¤¤¤«¤â¡£
±«¤ÎÆü¤â°Â¿´¡ª ¥·¥ó¥×¥ëËÉ¿å¥¹¥Ëー¥«ー
¡Ú¥ïー¥¯¥Þ¥ó¡Û¡Ö¥Þ¥ó¥À¥àËÉ¿å¥¹¥Ëー¥«ー¡×\1,900¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÉáÃÊ»È¤¤¤·¤ä¤¹¤¤ËÉ¿å¥¹¥Ëー¥«ー¡£Ä¹·¤¤Þ¤Ç¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¤±¤É±«¤ÎÆü¤â²÷Å¬¤Ë¤ª½Ð¤«¤±¤·¤¿¤¤¡¢¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë°ìÂ¤Ç¤¹¡£·¤Äì¤Ë¤ÏÂÑ³êÀ¤ÈÂÑÌýÀ¤òÈ÷¤¨¡¢³ê¤ê¤Ë¤¯¤¯°ÂÄê´¶¤Î¤¢¤ëÍú¤¿´ÃÏ¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤«¤â¡£µÙÆü¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤Ë¤âÄÌ¶Ð¤Ë¤âÍê¤ì¤ë¥¹¥Ëー¥«ー¤Ï¡¢Å·µ¤¤òµ¤¤Ë¤»¤º¤ª¤·¤ã¤ì¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¿Í¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
·Ú¤ä¤«¤ËÃÆ¤àÍú¤¿´ÃÏ¡ª ¹âÈ¿È¯¥·¥åー¥º
¡Ú¥ïー¥¯¥Þ¥ó¡Û¡Ö¥¢¥¹¥ì¥·¥åー¥º ¥Ï¥¤¥Ð¥¦¥ó¥¹¡×\1,900¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÆÈ¼«³«È¯¤Î¹âÈ¿È¯¥½ー¥ë¤òÅëºÜ¤·¤¿¥·¥åー¥º¤Ï¡¢Êâ¤¯¤¿¤Ó¤Ë·Ú¤ä¤«¤ËÃÆ¤à¤è¤¦¤ÊÍú¤¿´ÃÏ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£·ÚÎÌ¤ÇÄÌµ¤À¤âÎÉ¤¯¡¢Ä¹»þ´Ö¤ÎÃåÍÑ¤Ç¤â²÷Å¬¤µ¤¬Â³¤¯¤«¤â¡£¥¹¥Ýー¥Æ¥£ー¤Ç¥¦¥©ー¥¥ó¥°¤Ê¤É¤Î·Ú¤¤±¿Æ°¤ä¥ì¥¸¥ãー¤Ë¤â³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£²÷Å¬¤µ¤Èµ¡Ç½À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡¢ËèÆüÍú¤¤¿¤¯¤Ê¤ëÍ½´¶Âç¤Ê¡¢¥³¥¹¥ÑÍ¥½¨¥·¥åー¥º¤Ç¤¹¡£
»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¿´¶¯¤¤ËÉ¿å¥·¥åー¥º
¡Ú¥ïー¥¯¥Þ¥ó¡Û¡Ö¥ì¥Ç¥£ー¥¹ËÉ¿å¥µ¥Õ¥¡¥ê¥·¥åー¥º¡×\1,900¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¯¥êー¥à¥«¥éー¤¬Í¥¤·¤¤°õ¾Ý¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥·¥åー¥º¡£ËÉ¿å»ÅÍÍ¤Ç¡¢±«¤ÎÆü¤äÅ¥±ø¤ì¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥·ー¥ó¤Ç¤âÍê¤ì¤ë°ìÂ¤Ç¤¹¡£Íú¤¸ý¤Ë¤Ï¹çÈé¤¬´¬¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄË¤¯¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¹©É×¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤äÎ¹¹ÔÀè¤Ê¤É¤Ç¤â³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤Èµ¡Ç½À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¤ª¼êº¢²Á³Ê¤Î¥·¥åー¥º¤Ï¡¢»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¿´¶¯¤¤¤«¤â¡£
writer¡§A.satozaki