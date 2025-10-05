¤«¤È¤¦¤ì¤¤¤³56ºÐ¡¢º£¸å¤Î¥°¥é¥Ó¥¢³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡¡27Ç¯¤Ö¤ê¼Ì¿¿½¸¤Ï¡Ö±ºÅçÂÀÏº¾õÂÖ¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤«¤È¤¦¤ì¤¤¤³¤¬5Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼«¿È¤Î¼Ì¿¿½¸¡ØAROUND¡ÙÈ¯ÇäµÇ°²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¡£º£¸å¤Î¥°¥é¥Ó¥¢³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤«¤È¤¦¤ì¤¤¤³56ºÐ¡¢¿åÃå»Ñ¤Ç¤âÌ¥¤»¤ë¡È27Ç¯¤Ö¤ê¤Î¼Ì¿¿½¸¡É¡¡Àè¹Ô¸ø³«¥«¥Ã¥È¡Ê5Ëç¡Ë
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢1990Ç¯¤Î¥¯¥é¥ê¥ª¥ó¥¬¡¼¥ë¡¢1991Ç¯¤Î¥¢¥µ¥Ò¥Ó¡¼¥ë¥¤¥á¡¼¥¸¥¬¡¼¥ë¤Ê¤É¡¢Åö»þ¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥¬¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿¥°¥é¥Þ¡¼¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤ÈÌÀ¤ë¤¤¾Ð´é¤Ç°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿¤«¤È¤¦¤Î27Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¼Ì¿¿½¸¡£¡Ö¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë¡£ÌµÍý¤ò¤·¤Æ¤ß¤»¤ë¤Î¤ÏNG¡×¤È¤¤¤¦¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Î¥ë¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¡¢½é¤á¤ÆË¬¤ì¤¿¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¤Î»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡¤«¤È¤¦¤Ï¡Ö1Ç¯Á°¤Ë¤ÏÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¼«Ê¬¤¬°ìÈÖ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤È¤«º£Æü¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢¤³¤Î¼Ì¿¿½¸¤ò°ì½ï¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¤Î³§¤µ¤ó¤ËËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£
¡¡ºîÉÊ¤Ë¹þ¤á¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö27Ç¯¤Ö¤ê¤Î±ºÅçÂÀÏº¾õÂÖ¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¡¢¸½Ìò¤Ç¥Ð¥ê¥Ð¥ê³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÇ¤¤»¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤³¤¦¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢³§¤µ¤ó¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤â¤Î¤ËÇ¤¤»¤Æ¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î»Ñ¤ò½Ð¤·¤¿´¶¤¸¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡»£±Æ¤ÇË¬¤ì¤¿½é¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÍÌ¾¤ÊÆ°Êª¤¬¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¡Ø²ñ¤¨¤ë¤«¤Ê¡¢¤Ç¤â¤¹¤´¤¯¥¿¥¤¥È¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ê¤¤¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸½ÃÏ¤ÎÆ°Êª¤È¤ÎÂÐÌÌ¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¤È¤¦¡£
¡¡¡Ö¤½¤·¤¿¤é¡¢ºÇ½ªÆü¤Î¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¤Ç¤Î»£±Æ¤Î»þ¤Ë¡¢ÌîÀ¸¤Î¥ï¥é¥Ó¡¼¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Æ¡¢¤â¤¦¤¹¤´¤¤¤¦¤ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¾¯½÷¤Î¤è¤¦¤ËÁö¤ê²ó¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¡¢¥ï¥é¥Ó¡¼¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤ò¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥«¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡ºîÉÊ¤ËÅÀ¿ô¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ê¤é¡¢¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡Ö27Ç¯¤Ö¤ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¼«Ê¬¤Ë´Å¤¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£Àº°ìÇÕ¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤Ï100ÅÀËþÅÀ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²óÅú¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢º£¸å¤â¥°¥é¥Ó¥¢³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¤«¡¢¤È¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡ÖÌµÍý¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Öº£¡¢¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤°¤é¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤ì¤«¤é²¿¤¬µ¯¤¤ë¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤ä¤Ã¤Ñ¤ê·ò¹¯¤Ç¡¢ÂÎ·¿¤È¤«¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°Ý»ý¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È¡£¤â¤Á¤í¤ó´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤«¤È¤¦¤ì¤¤¤³¤ÎºÇ¿·¼Ì¿¿½¸¡ØAROUND¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Ï¡¢È¯ÇäÃæ¡£
