¡ÚÅìµþ6R¡¦¿·ÇÏÀï¡ÛÄ¹¤¤¼Ì¿¿È½Äê¤â¡Ä10ÈÖ¿Íµ¤¥²¡¼¥à¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤¬¾¡Íø¡ª´ÝÅÄ¡Ö¤¤¤¤µÓ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
¡¡Åìµþ6R¡¦¿·ÇÏÀï¡Ê¥À¡¼¥È1600¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ï10ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥²¡¼¥à¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡Ê²´¡á¾®³Þ¡¢Éã¥«¥ì¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ò¥ë¡Ë¤¬¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¥¦¥¤¥ó¥Ó¥®¥Ë¥ó¥°¤òÉ¡º¹Âª¤¨¤¿¡£
¡¡Ä¹¤¤¼Ì¿¿È½Äê¤Ç¾¡Íø¤¬·è¤Þ¤ë¤È¡¢¼ê¹Ë¤ò¼è¤Ã¤¿´ÝÅÄ¤Ï¡Ö¤É¤Ã¤Á¤¬¾¡¤Ã¤¿¤«¡¢Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ä´¶µ¤Ç¤Ï¥¸¥ê¤Ã¤Ý¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ÂÀï¤Ç¤Ïº½¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤âÊ¿µ¤¤À¤·¡¢¤¤¤¤µÓ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¾Ð´é¡£
¡¡¾®³Þ»Õ¤Ï¡Ö¾¡Ééº¬À¤¬À¨¤¤¡£¤È¤Æ¤âÆÏ¤¤½¤¦¤â¤Ê¤¤°ÌÃÖ¤«¤éÀÚ¤ìÌ£¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£