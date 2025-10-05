¹ë¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ëJ¤Î¿å¾Â¹¨ÂÀ¤¬³¤³°½é¥¿¥¤¥È¥ë¡¡¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÇÕ¤ÇÍ¥¾¡
¡¡¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¥«¥Ã¥×·è¾¡¤¬4Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¸µÆüËÜÂåÉ½MF¿å¾Â¹¨ÂÀ¡Ê35¡Ë¤¬½êÂ°¤¹¤ëA¥ê¡¼¥°¤Î¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¡¦¥¸¥§¥Ã¥Ä¤¬¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢½£¥ê¡¼¥°¤Î¥Ï¥¤¥Ç¥ë¥Ñ¡¼¥¯¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ò3¡½1¤Ç²¼¤·¡¢½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæÎ©ÃÏ¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¤Î¥é¥¤¥Ç¥ó¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿°ìÀï¤Ï¡¢ÃÏÎÏ¤Ë¾¡¤ë¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¡¦¥¸¥§¥Ã¥Ä¤¬½ª»Ï¡¢¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤¿Ãæ¡¢1¡½1¤ÇÆÍÆþ¤·¤¿±äÄ¹Àï¤Ç2ÆÀÅÀ¤ò²Ã¤¨·èÃå¤ò¤Ä¤±¤¿¡£¿å¾Â¤ÏÀèÈ¯¤·¸åÈ¾41Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¡£¹¶¼é¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ê¥×¥ì¡¼¤Ç¥Á¡¼¥à¤ËÀª¤¤¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¥«¥Ã¥×¤Ï¹ñÆâ¤Î¥È¥Ã¥×¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó¥ê¡¼¥°¤Ç¤¢¤ëA¥ê¡¼¥°½êÂ°¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ä½£¥ê¡¼¥°¤ò´Þ¤à¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î²¼Éô¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¯¥é¥Ö¤â»²²Ã¡£Í¥¾¡¥Á¡¼¥à¤Ï26¡Á27Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÎACL2¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¡£¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¡¦¥¸¥§¥Ã¥Ä¤Ïº£²ó¤¬½éÍ¥¾¡¤Ç¡¢º£Ç¯1·î¤Ë²£ÉÍM¤«¤é´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿¿å¾Â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â°ÜÀÒ¸å½é¤È¤Ê¤ë¤¦¤ì¤·¤¤¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡þ¿å¾Â¡¡¹¨ÂÀ¡Ê¤ß¤º¤Ì¤Þ¡¦¤³¤¦¤¿¡Ë1990Ç¯¡ÊÊ¿2¡Ë2·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢²£ÉÍ»Ô½Ð¿È¤Î35ºÐ¡£²£ÉÍM¥æ¡¼¥¹¤«¤é08Ç¯¥È¥Ã¥×¾º³Ê¡£10Ç¯J2ÆÊÌÚ¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢Ä»À´¡¢FCÅìµþ¡¢CÂçºå¤ò·Ð¤Æ20Ç¯¤«¤é²£ÉÍM¤ËÉüµ¢¡£º£Ç¯1·î¤Ë¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¡¦¥¸¥§¥Ã¥Ä¤ËÅÅ·â°ÜÀÒ¡£J1ÄÌ»»395»î¹ç48ÆÀÅÀ¡£ÆüËÜÂåÉ½ÄÌ»»2»î¹ç0ÆÀÅÀ¡£1¥á¡¼¥È¥ë77¡¢72¥¥í¡£A·¿¡£Íø¤Â¤Ï±¦¡£