º´¡¹ÌÚ´õ¡¢»Ò¤É¤â¤¬ºî¤Ã¤¿ñ»Ò¤òÈäÏª¡Ö²ÈÂ²¤Ç50¸Ä¤¯¤é¤¤¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Îº´¡¹ÌÚ´õ¤¬4Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£»Ò¤É¤â¤¬ºî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ñ»Ò¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Ûº´¡¹ÌÚ´õ¡¢¹¡¹¤È¤·¤¿¼«Âð¥¥Ã¥Á¥ó¤Çºî¤Ã¤¿ÎÁÍý¸ø³«
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ï¡ÖºÇ¶á¤Î¤¢¤ì¤³¤ì¡×¡Ö1ËçÌÜ¢ª»Ò¶¡¤¬ñ»Òºî¤ê¤ËÄ©Àï »Ò¶¡¤¬ÊñÃú¤Ç¥¥ã¥Ù¥ÄÀÚ¤ë»þ¤Ï¥Ò¥ä¥Ò¥ä¤·¤¿¤±¤É¡¢¤Û¤Ü¼«Ê¬¤Ç´°À®¤µ¤»¤¿¤Î¤Ç¡¢Ã£À®´¶¤ËËþ¤Á°î¤ì¤¿É½¾ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²ÈÂ²¤Ç50¸Ä¤¯¤é¤¤¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¬ºî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ñ»Ò¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¤³¤Î²Æ²¿ÅÙ¤âºî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥«¥ì¡¼¤äÍ§¿ÍÂð¤Ç¤Î¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¡¢Ê£¿ôËç¤Ë¤ï¤¿¤ê¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤Û¤Ã¤³¤ê¡×¡Öñ»Ò¤ÎÂç¤¤µ¡¢·ÁÉÔÂ·¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¡ª¡×¡Ö¤ª»Ò¤µ¤ó¡¢´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡ª°Î¤¤¡ª¡×¡Ö¤ª»ÒÍÍ¤Î¼êºî¤êñ»Ò ÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£