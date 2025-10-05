ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡Öµã¤¤½¤¦¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤·¤¢¤ï¤»¤â¤ó¡×¡¡¡Ø¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡Ù40¼þÇ¯¤ÇÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤é¶î¤±¤Ä¤±¤ë
¡¡TBS·Ï¡Ø¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª40¼þÇ¯µÇ°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù¤¬¡¢5Æü¤ËÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡Ê75¡Ë¤¬´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ê2¿Í¤ÎÉ½¾ð¡ªÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡õ¤µ¤ó¤Þ2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡º£²ó¤Ï¡¢40¼þÇ¯µÇ°¤Ç2»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÀ¸ÊüÁ÷¡£ÈÖÁÈ´ÑÍ÷µÒ¤¬Éü³è¤·¡¢½à¥ì¥®¥å¥é¡¼¿Ø¤â¤º¤é¤ê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤¬33Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¶¦±é¤·¤¿¡Ø¤µ¤ó¤ÞPEACEFUL PARK 2025@Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡Ù¤ÎÏÃÂê¤ä¡¢²áµî¤Î¶¦±é¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ê¤É¡¢Çú¾Ð¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡À¸ÊüÁ÷Ãæ¤Ë¤Ï¡Ö¥¢¥Ã¥³ÊÉ²è¡×¤¬´°À®¡£ÏÂÅÄ¤Ï¡Öµã¤¤½¤¦¤ä¤Ê¡¢´í¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È¸À¤¤¡¢¼þ°Ï¤Ï¡Öµã¤¤¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¡£
¡¡ÏÂÅÄ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤·¤¢¤ï¤»¤â¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡×¤È¡¢½Ð±é¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¤½¤·¤Æ»ëÄ°¼Ô¤Ë´¶¼Õ¡£¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤ì¤«¤é´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹
¡£°ì²ó°ì²ó¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢³§¤µ¤ó¤È³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò¤¹¤´¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ê2¿Í¤ÎÉ½¾ð¡ªÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡õ¤µ¤ó¤Þ2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡º£²ó¤Ï¡¢40¼þÇ¯µÇ°¤Ç2»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÀ¸ÊüÁ÷¡£ÈÖÁÈ´ÑÍ÷µÒ¤¬Éü³è¤·¡¢½à¥ì¥®¥å¥é¡¼¿Ø¤â¤º¤é¤ê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤¬33Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¶¦±é¤·¤¿¡Ø¤µ¤ó¤ÞPEACEFUL PARK 2025@Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡Ù¤ÎÏÃÂê¤ä¡¢²áµî¤Î¶¦±é¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ê¤É¡¢Çú¾Ð¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡À¸ÊüÁ÷Ãæ¤Ë¤Ï¡Ö¥¢¥Ã¥³ÊÉ²è¡×¤¬´°À®¡£ÏÂÅÄ¤Ï¡Öµã¤¤½¤¦¤ä¤Ê¡¢´í¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È¸À¤¤¡¢¼þ°Ï¤Ï¡Öµã¤¤¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¡£
¡¡ÏÂÅÄ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤·¤¢¤ï¤»¤â¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡×¤È¡¢½Ð±é¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¤½¤·¤Æ»ëÄ°¼Ô¤Ë´¶¼Õ¡£¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤ì¤«¤é´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹
¡£°ì²ó°ì²ó¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢³§¤µ¤ó¤È³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò¤¹¤´¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£