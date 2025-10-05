¾å¾ì»þ¤Ë¡Ö¥¢¥Ã¥×¥ë³ô¡×¤ò¡È50Ëü±ß¡ÉÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢º£º¢¤Ï¡Ö9²¯2500Ëü±ß¡×¤Ë¡ª º£¤«¤é¤Ç¤â¡ÈºÇÄãÅê»ñ³Û¡É¤Ï°Õ³°¤È°Â¤¤¡© ÆüËÜ¤«¤é¤Î¹ØÆþÊýË¡¤â²òÀâ
¾å¾ì»þ¤ËÅê»ñ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¤¤¤¯¤é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡©
¥¢¥Ã¥×¥ë¤Ï¡¢1980Ç¯12·î12Æü¤ËÊÆ¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯»Ô¾ì¤Ø¾å¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Î¸øÊç²Á³Ê¤Ï1³ô22¥É¥ëÁ°¸å¤Ç¡¢Æ±Æü¤Î½ªÃÍ¤Ï29¥É¥ë¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Åö»þ¤Î°ÙÂØ¥ìー¥È¤Ï¡¢1¥É¥ë¡áÌó209±ß¤Î¿å½à¤Ç¡¢²¾¤Ë1³ô22¥É¥ë¤Ç50Ëü±ßÊ¬¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢Ìó108³ô¤òÊÝÍ¤Ç¤¤¿·×»»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢³ô¼°Ê¬³ä¤ò5²ó½Å¤Í¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÎßÀÑÇÜÎ¨¤Ï224ÇÜ¤ËÃ£¤·¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Åö½é¤Î108³ô¤Ï¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢Ìó2Ëü4192³ô¤ËÁêÅö¤·¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌÅª¤Ë¡¢³ô¼°Ê¬³ä¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤ª¶â¤Ç¤âÇã¤¨¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤ë¤¿¤á¡¢Åê»ñ²È¤¬½¸¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ³ô¤Î¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢³ô²Á¤¬¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤Í×°ø¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ã¥×¥ë¤Î³ô¼°Ê¬³ä¤ÎÍúÎò¤Ï¡¢¿ÞÉ½1¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¿ÞÉ½1
Ìó2Ëü4192³ô¤ò¡¢²¾¤Ë¸½ºß¤Î¥¢¥Ã¥×¥ë¤Î³ô²ÁÌó255¥É¥ë¡Ê9·î30Æü»þÅÀ¡Ë¤Ç·×»»¤¹¤ë¤È¡¢É¾²ÁÁí³Û¤Ï¤ª¤è¤½616Ëü9000¥É¥ë¡¢ÆüËÜ±ß´¹»»¤Ç¤Ï¡¢9²¯2500Ëü±ßÁ°¸å¡Ê1¥É¥ë¡á150±ß´¹»»¡Ë¤ËÁêÅö¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¤«¤éÇã¤¦¾ì¹ç¤ÎºÇÄãÅê»ñ³Û
¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯9·îËö»þÅÀ¤Ç¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë³ô¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤¤¤¯¤éÉ¬Í×¤Ê¤Î¤«¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÊÆ¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤Ë¾å¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥Ã¥×¥ë³ô¤Ï¡Ö1³ôÃ±°Ì¡×¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¡¢ÆüËÜ±ß´¹»»¤Ç¿ôËü±ßÄøÅÙ¤«¤é¼è°ú²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£2025Ç¯9·î30Æü¸½ºß¤Î³ô²Á¤Ï255¥É¥ëÄøÅÙ¤Ê¤Î¤Ç¡¢1¥É¥ë¡á150±ß¤òÁ°Äó¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢1³ô¤¢¤¿¤êÌó3Ëü8250±ß¤Ç¤¹¡£
¥¢¥Ã¥×¥ë¡áÀ¤³¦Åª¤ÊµðÂç´ë¶È¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤«¤é¡¢³ô²Á¤â¿ô½½Ëü±ßÃ±°Ì¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÆüËÜ³ô¤ÏºÇÄã100³ôÃ±°Ì¤Ç¤Î¹ØÆþ¤¬°ìÈÌÅª¤Ê¤¿¤á¡¢³¤³°³ô¤âÆ±¤¸¤È¸í²ò¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢3Ëü±ßÂæ¸åÈ¾¤«¤é¹ØÆþ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤«¤é¥¢¥Ã¥×¥ë³ô¤òÇã¤¦ÊýË¡
¤Þ¤º¤Ï¹ØÆþ¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì¤ò´ÊÃ±¤ËÀ°Íý¤¹¤ë¤È¡¢¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
1. ÊÆ¹ñ³ô¤ò°·¤¦¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Ç¡Ö³°¹ñ³ôÀìÍÑ¤Î¾Ú·ô¸ýºÂ¡×¤ò³«Àß¤¹¤ë
2. ¸ýºÂ¤ËÂå¶â¤òÆþ¶â¤¹¤ë¡Ê±ß¤ÇOK¡¢³°²ßÆþ¶â¤â²ÄÇ½¡Ë
3. ÊÆ¹ñ³ô¼è°ú²èÌÌ¤«¤é¥¢¥Ã¥×¥ë³ô¤òÈ¯Ãí¤¹¤ë
4. ±ß²ß·èºÑ¤«³°²ß·èºÑ¤«¤òÁª¤ó¤Ç¼è°ú¤ò´°Î»¤¹¤ë
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ³ô¤ò°·¤¦SBI¾Ú·ô¡¢³ÚÅ·¾Ú·ô¡¢¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¤Ê¤ÉÂç¼ê¥Í¥Ã¥È¾Ú·ô¤Ç¸ýºÂ¤ò³«Àß¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£¼êÂ³¤¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç´°·ë¤·¡¢¹ñÆâ³ô¤Î¸ýºÂ³«Àß¤È¤Û¤ÜÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸ýºÂ³«Àß¸å¤Ï¡¢Âå¶â¤òÆþ¶â¤·¤Æ¼è°ú²èÌÌ¤«¤é¥¢¥Ã¥×¥ë³ô¤òÈ¯Ãí¤·¤Þ¤¹¡£
·èºÑÊýË¡¤Ë¤Ï¡¢¡Ö±ß²ß·èºÑ¡×¤È¡Ö³°²ß·èºÑ¡×¤Î2¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
±ß²ß·èºÑ¡§ÆüËÜ±ß¤òÆþ¶â¤¹¤ì¤Ð¼«Æ°¤Ç¥É¥ë¤ËÎ¾ÂØ¤·¤Æ¼è°ú¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤é¤ºÊØÍø¤Ê°ìÊý¡¢¼è°ú¤Î¤¿¤Ó¤Ë°ÙÂØ¥³¥¹¥È¡Ê¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¡Ë¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£
³°²ß·èºÑ¡§»öÁ°¤Ë¥É¥ë¤ØÎ¾ÂØ¤·¤ÆÆþ¶â¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥É¥ë·ú¤Æ¤Ç¼è°ú¤·¤Þ¤¹¡£·«¤êÊÖ¤·¤ÎÎ¾ÂØ¥³¥¹¥È¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤ÅÀ¤¬¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á³°²ß¤òÍÑ°Õ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢³ÚÅ·¾Ú·ô¤Ï³°²ß·èºÑ¤òÁªÂò¤Ç¤¡¢ÊÆ¥É¥ë¤Ç¤ÎÆþ¶â¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢³°²ß·èºÑ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï»öÁ°¤ËÊÆ¥É¥ë¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ºÇÄãÅê»ñ³Û¤Ï¿ôËü±ßÄøÅÙ¤ÈÈæ³ÓÅª¼ê·Ú¤Ç¡¢½é¿´¼Ô¤Ç¤âÄ©Àï¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¹ñÆâ³ô¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÁàºî¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¡¢½é¿´¼Ô¤Ç¤â°·¤¤¤ä¤¹¤¤»ÅÁÈ¤ß¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ã¥×¥ë³ô¤Ë¸Â¤é¤º¡¢³¤³°³ôÅê»ñ¤Î¥Ïー¥É¥ë¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤ËÄã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¹´üÅê»ñ¤Ç°Õ¼±¤·¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È
¥¢¥Ã¥×¥ë³ô¤Ï¡¢²áµî40Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¶Ã°ÛÅª¤ÊÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¾Íè¤âÆ±¤¸¥ê¥¿ー¥ó¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤º¡¢°ÙÂØÊÑÆ°¤ä¶ÈÀÓ°²½¡¢¶¥Áè·ã²½¤È¤¤¤Ã¤¿¥ê¥¹¥¯¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
Åê»ñ¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÀ¸³è»ñ¶â¤È¤ÏÀÚ¤êÎ¥¤·¤¿Í¾Íµ»ñ¶â¤ò»È¤¦¡×¡Ö1¼Ò¤À¤±¤Ë½¸Ãæ¤»¤ºÊ¬»¶Åê»ñ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´ðËÜ¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÊÆ¹ñ³ô¤Ï¥É¥ë·ú¤Æ¤Î¤¿¤á¡¢±ß°Â»þ¤Ë¹ØÆþ¤¹¤ë¤È³ä¹â¤Ë¤Ê¤ëÅÀ¤â°Õ¼±¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Investing.com ¥¢¥Ã¥×¥ë (AAPL) ³ô¼°Ê¬³ä¤ÎÍúÎò
¼¹É®¼Ô : ½ô²¬ÂóÌé
2µé¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°µ»Ç½»Î