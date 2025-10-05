ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ï»³ËÜÍ³¿¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡ÖÆóÅáÎ®ÀèÇÚ¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×Å¨ÃÏ¤Ç¤âËº¤ì¤º¤ËÃåÍÑ¡¡¾Ò²ð¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¤¦¤Ã¤¹¤éÆóÅáÎ®ÀèÇÚ¤Î»Ñ¡Ä
¡þMLB ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹5¡½3¥Õ¥£¥ê¡¼¥º(ÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡¢¥·¥Á¥º¥ó¥º¡¦¥Ð¥ó¥¯¡¦¥Ñ¡¼¥¯)
»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤¬ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ò2Ï¢¾¡¤ÇÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¾¡¤Á¿Ê¤ó¤À¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÅ¨ÃÏ¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î¥·¥Á¥º¥ó¥º¡¦¥Ð¥ó¥¯¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
»³ËÜÅê¼ê¤Ï»î¹çÁ°¼«¿È¤ÎSNS¤Ë¡ÖÆóÅáÎ®ÀèÇÚ¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¡×¤È¡ÖYOSHINOBU¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤ò¾Ò²ð¡£¼Ì¿¿¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤ÏÆóÅáÎ®ÀèÇÚ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿ÂçÃ«Áª¼ê¤é¤·¤¿Í±Æ¤¬¤¦¤Ã¤¹¤é±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤¦°ìËç¤Ç¤ÏÈô¹Ô¾ì¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Î¼Ì¿¿¡£Æ¬¤Ë¤Ï¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤ò¤·¤Ã¤«¤êÉÕ¤±¤Æ¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£»î¹ç¤Ç¤ÏÂçÃ«Áª¼ê¤¬¤³¤ÎÆüÀèÈ¯¤Ç¡¢6²ó3¼ºÅÀ¤Ç¥«¡¼¥É½éÀï¤òÇòÀ±¤Ç¾þ¤ê¤Þ¤¹¡£»³ËÜÅê¼ê¤â3ÀïÌÜ¤ÇÀèÈ¯¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£