¼Â²È¤Ë¡Ö·î3Ëü±ß¡×Æþ¤ì¤Æ¤¿¤±¤É¡¢Êì¤¬¡ÈÃù¶â¡É¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ª¡Ö¸µ¤Ï¼«Ê¬¤Î¤ª¶â¡×¤Ç¤â¡¢1¿ÍÊë¤é¤·»ñ¶â¤Ç300Ëü±ß°Ê¾å¤â¤é¤Ã¤¿¤é¡ÈÂ£Í¿ÀÇ¡É¤Ï¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Â©»Ò¤«¤éÊì¤Ø¤ÎËè·î3Ëü±ß¤ÏÈó²ÝÀÇ
Ëè·î3Ëü±ß¤òÊì¿Æ¤ËÅÏ¤¹¤È¡¢¡ÖÂ©»Ò¤«¤éÊì¤Ø¤ÎÂ£Í¿¡×¤¬À®Î©¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÍè²ÈÂ²´Ö¤ÎÀ¸³èÈñ¤Î¼õ¤±ÅÏ¤·¤ÏÂ£Í¿¤Ë¤ÏÅö¤¿¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢À¸³èÈñ¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ºÃùÃß¤·¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤ÏÂ£Í¿¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·Â£Í¿¤Ë¤ÏÇ¯´Ö110Ëü±ß¤Þ¤Ç¤Î´ðÁÃ¹µ½ü¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ç¯´Ö36Ëü±ß¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤³¤Î¥±ー¥¹¤Ç¤ÏÂ£Í¿ÀÇ¤ÏÈ¯À¸¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¿Æ¤ËÀ¸³èÈñ¤òÅÏ¤·¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¤ÇÀÇ¶â¤¬¤«¤«¤ë¿´ÇÛ¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
Êì¤«¤éÂ©»Ò¤ËÊÖ¤¹¤ÈÂ£Í¿°·¤¤¤Ë¡Ã¸ýºÂÌ¾µÁ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤âÈó²ÝÀÇ¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤
Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¿Æ¤¬Ãù¤á¤Æ¤¤¤¿¤ª¶â¤òÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤Ç¤¹¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î¤ª¶â¤òÊÖ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤À¤±¡×¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¸µ¤Î¤ª¶â¤Ï¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÊì¿Æ¤ËÅÏ¤·¤¿»þÅÀ¤ÇÊì¿Æ¤Îºâ»º¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤ª¶â¤ò»Ò¤É¤â¤ËÅÏ¤¹¤³¤È¤Ï¡ÖÊì¤«¤é»Ò¤Ø¤ÎÂ£Í¿¡×¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð»Ò¤¬Êì¤«¤é9Ç¯Ê¬324Ëü±ß¤ò°ì³ç¤Ç¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢´ðÁÃ¹µ½ü110Ëü±ß¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿214Ëü±ß¤Ë²ÝÀÇ¤¬¤Ê¤µ¤ì¡¢Â£Í¿ÀÇ¤Ï22Ëü1000±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤òÍâÇ¯¤Î2·î15Æü¤«¤é3·î15Æü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¿½¹ð¡¦Ç¼ÀÇ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢Êì¿Æ¤¬Â©»ÒÌ¾µÁ¤Î¸ýºÂ¤ËÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤ª¤±¤ÐËè·îÂ£Í¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤ÏÂç¤¤Ê¸í²ò¤Ç¡¢ÄÌÄ¢¤ä°õ´Õ¤òÊì¿Æ¤¬´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¸Â¤ê¤ÏÂ£Í¿¤ÏÀ®Î©¤·¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤¬¼«Í³¤Ë°ú¤½Ð¤»¤ë¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë½é¤á¤ÆÂ£Í¿¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢324Ëü±ß¤ÎÂ£Í¿¤¬°ìÅÙ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¡¢Â£Í¿ÀÇ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Â£Í¿ÀÇ¤òÈò¤±¤ëÊýË¡¤È³èÍÑ¤Ç¤¤ëÈó²ÝÀÇÀ©ÅÙ
¤Ç¤Ï¡¢ÀÇ¶â¤ò¤«¤±¤º¤Ë¿Æ¤«¤é»Ò¤Ø¤ª¶â¤òÅÏ¤¹¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢·ëº§¼°¤ÎÈñÍÑ¤Ç¤¢¤ì¤ÐÈó²ÝÀÇ¤È¤µ¤ì¤ë¥±ー¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö·ëº§¼°¤ÎÈñÍÑ¤òÉéÃ´¤¹¤ë¤Î¤Ï¿Æ¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬´·½¬¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡ÖËÜÍè»ÙÊ§¤¦¿Í¤¬»ÙÊ§¤Ã¤¿¤À¤±¡×¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÂ£Í¿ÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢ÀìÌç²È¤ÎÃæ¤Ë¤Ï·ëº§¼°ÈñÍÑ¤Î±ç½õ¤ÏÂ£Í¿¤ËÅö¤¿¤ë¤È¤¹¤ë°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÀÇÌ³½ð¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë°Ñ¤Í¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
³Î¼Â¤ËÈó²ÝÀÇ¤Ë¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢2027Ç¯3·î31Æü¤Þ¤Ç±äÄ¹¤µ¤ì¤¿¡Ö·ëº§¡¦»Ò°é¤Æ»ñ¶â¤Î°ì³çÂ£Í¿¤Ë·¸¤ëÂ£Í¿ÀÇ¤ÎÈó²ÝÀÇÁ¼ÃÖ¡×À©ÅÙ¤ò»È¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
·ëº§¤Ë´Ø¤¹¤ëÈñÍÑ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏºÇÂç300Ëü±ß¤Þ¤Ç¤òÈó²ÝÀÇ¤Ç¼õ¤±¼è¤ì¤Þ¤¹¡£¶âÍ»µ¡´Ø¤ÇÀìÍÑ¸ýºÂ¤ò³«Àß¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢µó¼°ÈñÍÑ¤Î¤Û¤«¿·µï¤Î½àÈ÷¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤âÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡¢³Î¼Â¤ËÈó²ÝÀÇ¤Ë¤Ç¤¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò»Ï¤á¤ëºÝ¤Î°ú¤Ã±Û¤·ÈñÍÑ¤äÀ¸³èÈñ¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¼ÂÈñ¡×¤ËÅö¤¿¤ë»Ù½Ð¤âÈó²ÝÀÇ°·¤¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Ã±¤ËÃùÃß¤Ë²ó¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÂ£Í¿ÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤áÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£
¤â¤·Â£Í¿ÀÇ¤ÎÉéÃ´¤òÈò¤±¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¶â³Û¤ò°ìÅÙ¤Ë¼õ¤±¼è¤é¤º¡¢ËèÇ¯110Ëü±ß°Ê²¼¤ËÊ¬¤±¤ÆÊ£¿ôÇ¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¼õ¤±¼è¤ëÊýË¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð324Ëü±ß¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢3Ç¯¤ËÊ¬¤±¤Æ¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤Ç²ÝÀÇ¤òÈò¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
¿Æ¤¬À¸³èÈñ¤È¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤«¤é¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤ª¶â¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆÅÏ¤¹¾ì¹ç¡¢110Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ëÉôÊ¬¤ÏÂ£Í¿ÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÅÏ¤·¤¿¤ª¶â¤òÊÖ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤À¤±¡×¤È·Ú¤¯¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢Â£Í¿ÀÇ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¥±ー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¿½¹ð¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð±äÂÚÀÇ¤äÌµ¿½¹ð²Ã»»ÀÇ¤Ê¤É¤Î¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤ò¼õ¤±¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨·ëº§¼°¤Ê¤ÉÆÃÄê¤ÎÍÑÅÓ¤Ç¤¢¤ì¤ÐÈó²ÝÀÇÀ©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Èó²ÝÀÇÀ©ÅÙ¤ò»È¤¨¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢ËèÇ¯¤ÎÂ£Í¿³Û¤ò´ðÁÃ¹µ½üÆâ¤ËÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤ÇÂ£Í¿ÀÇ¤ò²óÈò¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Âç¤¤Ê»ñ¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢Â£Í¿ÀÇ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÍý²ò¤·¤¿¾å¤Ç¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆÀ©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É·×²èÅª¤Ë¿Ê¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
½ÐÅµ
¹ñÀÇÄ£ No.4405 Â£Í¿ÀÇ¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç
¹ñÀÇÄ£ No.4408 Â£Í¿ÀÇ¤Î·×»»¤ÈÀÇÎ¨¡ÊÎñÇ¯²ÝÀÇ¡Ë
¹ñÀÇÄ£ ÉãÊì¤Ê¤É¤«¤é·ëº§¡¦»Ò°é¤Æ»ñ¶â¤Î°ì³çÂ£Í¿¤ò¼õ¤±¤¿¾ì¹ç¤ÎÂ£Í¿ÀÇ¤ÎÈó²ÝÀÇÀ©ÅÙ
¼¹É®¼Ô : ÉÍºêÍÚæÆ
2µé¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°µ»Ç½»Î