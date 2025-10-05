ÀèÈ¯3»î¹çÏ¢Â³Éé½ý¸òÂå¡¡¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëMF¥¦¡¼¥Ç¥´¡¼¥ë¤¬ÉÔÌ¾ÍÀ¤ÊµÏ¿¼ùÎ©
¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè7Àá¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëÂÐ¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤Î°ìÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢2-0¤Ç¥ß¥±¥ë¡¦¥¢¥ë¥Æ¥¿´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë¥Û¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤¬ÇòÀ±¤òµó¤²¤¿¡£
ÀèÀ©ÅÀ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï38Ê¬¡£¥¨¥¼¤Ù¥Á¡¦¥¨¥¼¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¥Ç¥¯¥é¥ó¡¦¥é¥¤¥¹¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤«¤é²¡¤·¹þ¤ó¤À¡£¤½¤·¤Æ¸åÈ¾¤Ë¤Ï³ÍÆÀ¤·¤¿PK¤ò¥Ö¥«¥è¡¦¥µ¥«¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ·è¤á¡¢¥¹¥³¥¢¤ò2-0¤È¤·¤¿¡£
¼ó°Ì¤À¤Ã¤¿¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤ÏÆ±Àá¤Ç¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ËÇÔ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬¾¡¤ÁÅÀ16¤Ç¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥àÀï¤Ç¤ÏÁ°½Ò¤·¤¿¥é¥¤¥¹¡¢¥¨¥¼¤È¤È¤â¤ËÃæÈ×¤ÇÀèÈ¯¤¹¤ë¤â¡¢30Ê¬¤ËÉé½ý¸òÂå¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»î¹ç¸å¤Ë¥¢¥ë¥Æ¥¿´ÆÆÄ¤Ï¡Öº£¤Ï¥®¥Ö¥¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢°å»Õ¤ÎÈ½ÃÇ¤òÂÔ¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¥¦¡¼¥Ç¥´¡¼¥ë¤Î¾õÂÖ¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£µ¨¤Ï²¿¤«¤È²ø²æ¤ÎÂ¿¤¤¥¦¡¼¥Ç¥´¡¼¥ë¤À¤¬¡¢¡ØBBC¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£µ¨¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÎÀèÈ¯3»î¹çÏ¢Â³¤ÇÁ°È¾¤Î¤¦¤Á¤ËÉé½ý¸òÂå¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¤ÎÎò»Ë¤Ç¤Ï½é¤ÎµÏ¿¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤Î3»î¹ç¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¥ê¡¼¥ºÀï¡¢¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥ÈÀï¡¢º£Àá¤Î¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥àÀï¤Ç¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Î2»î¹ç¤Ï¸ª¤ÎÉé½ý¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤òÂà¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¦¡¼¥Ç¥´¡¼¥ë¸òÂå¸å¤â¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ò²¼¤²¤º¾¡¤ÁÅÀ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢º£¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î¶¯¤µ¤È¤¤¤¨¤ë¤¬¡¢²ø²æ¤ÎÂ³Êó¤òÂÔ¤Á¤¿¤¤¡£