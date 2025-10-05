¿¦¾ì¤Îµá¿Í¤Ç¡ÖÇÉ¸¯¼Ò°÷¡¦»þµë2000±ß¡×¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¡ª Àµ¼Ò°÷¤Î¼«Ê¬¤Ï¡Ö»þµë1500±ß¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÀµ¼Ò°÷¤Ç¤¤¤ë¡È¥á¥ê¥Ã¥È¡É¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÇÉ¸¯¼Ò°÷¤ÈÀµ¼Ò°÷¤Î»þµë¡¦Ç¯¼ý¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤ë
ÇÉ¸¯¼Ò°÷¤Ç»þµë2000±ß¡¢1Æü8»þ´Ö¡¢·î20ÆüÆ¯¤¤¤¿¾ì¹ç¤Î·î¼ý¤ò·×»»¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
2000±ß¡ß8»þ´Ö¡ß20Æü¡á32Ëü±ß
°ìÊý¡¢·îµë30Ëü±ß¤ÎÀµ¼Ò°÷¤Î¾ì¹ç¡¢Æ±¤¸¾ò·ï¤ÇÆ¯¤¯¤È»þµë´¹»»¤Ç1875±ß¤Ç¤¹¡£Ã±½ã¤ËÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢ÇÉ¸¯¼Ò°÷¤Î¤Û¤¦¤¬¾¯¤·¹â¤¯¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤ÇÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡Ö¥Üー¥Ê¥¹¡×¤Ç¤¹¡£Àµ¼Ò°÷¤ÏÇ¯´Ö2²ó¤Î¾ÞÍ¿¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¡¢²¾¤Ë·îµë¤Î2¥ö·îÊ¬¡ß2²ó¡¢¹ç·×¤ÇÇ¯´Ö4¥ö·îÊ¬¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤ë¤È¤¹¤ë¤È¡¢Ç¯´Ö¥Üー¥Ê¥¹¤Ï30Ëü±ß¡ß4¥ö·î¡á120Ëü±ß¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢·î¼ý¤È¥Üー¥Ê¥¹¤ò¹ç»»¤¹¤ë¤È¡¢·î¼ý30Ëü±ß¤ÎÀµ¼Ò°÷¤ÎÇ¯´Ö¼ýÆþ¤Ï30Ëü±ß¡ß12¥ö·î¡Ü120Ëü±ß¡á480Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢ÇÉ¸¯¼Ò°÷¤¬Ëè·î32Ëü±ß¤Ç12¥ö·îÆ¯¤¤¤¿¾ì¹ç¤ÎÇ¯´Ö¼ýÆþ¤Ï32Ëü±ß¡ß12¥ö·î¡á384Ëü±ß¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÎÁ°Äó¤Ç¤Ï¡¢»þµë¤À¤±¤Ç¸«¤ë¤ÈÇÉ¸¯¼Ò°÷¤Î¤Û¤¦¤¬ÍÍø¤Ë¸«¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ç¯´Ö¤Ç¹Í¤¨¤ë¤ÈÀµ¼Ò°÷¤Î¤Û¤¦¤¬Ìó100Ëü±ßÂ¿¤¯²Ô¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Àµ¼Ò°÷¤Ç¤¤¤ë¤½¤ÎÂ¾¤Î¥á¥ê¥Ã¥È
Ã±½ã¤Ë·î¼ý¤À¤±¤Ç¤ß¤ë¤ÈÇÉ¸¯¼Ò°÷¤Î¤Û¤¦¤¬Àµ¼Ò°÷¤è¤ê¤â²Ô¤²¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¤Ï¥Üー¥Ê¥¹¤ò´Þ¤á¤ë¤ÈÀµ¼Ò°÷¤Î¤Û¤¦¤¬µëÎÁ¤ÎÍ¥°ÌÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢µëÎÁÌÌ°Ê³°¤Ç¤â¡¢Àµ¼Ò°÷¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼Ò²ñÊÝ¸±¤Î½¼¼Â
Àµ¼Ò°÷¤Ï·ò¹¯ÊÝ¸±¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â¡¢¸ÛÍÑÊÝ¸±¡¢Ï«ºÒÊÝ¸±¤Ê¤É¤Ë¥Õ¥ë¤Ç²ÃÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÇÉ¸¯¼Ò°÷¤â²ÃÆþ¤Ç¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¶ÐÌ³Àè¤ä·ÀÌóÆâÍÆ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾ò·ï¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÍèÅª¤ÊÇ¯¶â¼õµë³Û¤ä°åÎÅÈñÉéÃ´¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Àµ¼Ò°÷¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Î²ÁÃÍ¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
½»Âð¥íー¥ó¤ä¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤Ç¤Î¿®ÍÑ
½»Âð¥íー¥ó¤ä¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¿³ºº¤Ç¤Ï¡¢°ÂÄê¤·¤¿¼ýÆþ¸»¤È¤·¤ÆÀµ¼Ò°÷¤¬ÍÍø¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÇÉ¸¯¼Ò°÷¤Î¾ì¹ç¡¢·ÀÌó´ü´Ö¤ä¶ÐÌ³·ÁÂÖ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÍ»»ñ¾ò·ï¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤È¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×
ÇÉ¸¯¼Ò°÷¤Ï·ÀÌó´ü´Ö¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ä¹´üÅª¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¥×¥é¥ó¤òÉÁ¤¤Ë¤¯¤¤ÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢Àµ¼Ò°÷¤ÏÉ¾²ÁÀ©ÅÙ¤Ë±þ¤¸¤Æ¾ºµë¤ä¾º¿Ê¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢ÀìÌçÀ¤ò¹â¤á¤¿¤ê´ÉÍý¿¦¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²ñ¼Ò¤Î¸¦½¤¤ä»ñ³Ê¼èÆÀ»Ù±ç¤Ê¤É¡¢¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤Îµ¡²ñ¤âÀµ¼Ò°÷¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤È¤á
°ì¸«¡¢ÇÉ¸¯¼Ò°÷¤Î»þµë¤¬Àµ¼Ò°÷¤è¤ê¤â¹â¤¯¤Æ¤â¡¢Àµ¼Ò°÷¤Ë¤Ï¡Ö°ÂÄê¤·¤¿¼ýÆþ¡×¡Ö¥Üー¥Ê¥¹¡×¡Ö¼Ò²ñÊÝ¸±¡×¡Ö¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¡×¤È¤¤¤¦Ä¹´üÅª¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ã»´üÅª¤Ê¿ô»ú¤À¤±¤ÇÆ¯¤Êý¤òÁª¤Ö¤È¡¢¾ÍèÅª¤ËÂ»¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤Ë¾È¤é¤·¤Æ¡¢Áí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
»þµë¤Î¿ô»ú¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤º¡¢Ç¯´Ö¼ýÆþ¤äÊ¡Íø¸üÀ¸¡¢¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤Ê¤É¤â´Þ¤á¤ÆÆ¯¤¯²ÁÃÍ¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤³¤È¤¬¡¢Ä¹¤¯Æ¯¤¯¾å¤Ç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー