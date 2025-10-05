¡Ú¹â¹»Ìîµå¡Û²£ÉÍ¤¬¸©Æâ26Ï¢¾¡¤Ç4Ç¯Ï¢Â³27ÅÙÌÜ¤Î´ØÅìÂç²ñ¡¡½ÉÅ¨Åì³¤ÂçÁêÌÏ¤ò4ÈÖ¹¾ºä¤ÎËþÎÝÃÆ¤Ç·âÇË
¡¡¡þ½©µ¨¹â¹»Ìîµå¿ÀÆàÀî¸©Âç²ñ½à·è¾¡¡¡²£ÉÍ11¡½6Åì³¤ÂçÁêÌÏ¡Ê2025Ç¯10·î5Æü¡¡¥µ¡¼¥Æ¥£¡¼¥Õ¥©¡¼ÊÝÅÚ¥±Ã«¡Ë
¡¡½©µ¨¹â¹»Ìîµå¿ÀÆàÀî¸©Âç²ñ¤Î½à·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢²£ÉÍ¤¬11¡½6¤ÇÅì³¤ÂçÁêÌÏ¤ò²¼¤·¡¢4Ç¯Ï¢Â³27ÅÙÌÜ¤Î´ØÅìÂç²ñ¡Ê»³Íü¡Ë½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡Á°Æü¤Ï7²óÎ¢¤Ë¼éÈ÷¤Î²£ÉÍ¤¬6¡½5¤Ç¥ê¡¼¥É¤·¤¿¾õ¶·¤Ç±«Å·¤Î¤¿¤á·ÑÂ³»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¸á¸å1»þ¤Ë»î¹çºÆ³«¤È¤Ê¤ê¡¢7²óÎ¢¤Î¹¶·â¤ÇÅì³¤ÂçÁêÌÏ¤¬Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢²£ÉÍ¤¬8²ó¤Ë¥²¡¼¥à¤ò·è¤á¤¿¡£4ÈÖ¡¦¹¾ºä¤Îº¸±Û¤¨ËþÎÝÃÆ¤Ê¤É°ìµó5ÆÀÅÀ¤ÇÅì³¤ÂçÁêÌÏ¤òÆÍ¤Êü¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç²£ÉÍ¤Ï24Ç¯¤Î½©µ¨¸©Âç²ñ¤«¤éÂ³¤¯¸©Æâ¸ø¼°Àï¤Ç¤ÎÏ¢¾¡¤ò26¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£