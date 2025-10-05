¾¾°æ¼îÍýÆà¡Ö¶ÚÆù¤¢¤ë¿Í¡×¡ÖÇ¯¾å¤¬¤¤¤¤¡×¹¥¤ß¤ÎÃËÀ¤ò¼ÂÌ¾¹ðÇò¡Ö¿§µ¤¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×
¡¡¸µSKE48¤Î¾¾°æ¼îÍýÆà¡Ê28¡Ë¤¬4Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡ÖÆó¸®ÌÜ¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡Á¥Ä¥Þ¥ß¤Î¥Ï¥Ê¥·¡Á¡×¡ÊÅÚÍË¿¼Ìë0¡¦55¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÃËÀ¤Î¥¿¥¤¥×¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡21Ç¯¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤·¤¿¾¾°æ¡£MC¤Î¸µTOKIO¤Î¾¾²¬¾»¹¨¤«¤é¤Ï¡Ö¤É¤¦¤Ê¤ÎÃË¤Ï¡©¡×¤È¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ê¼ÁÌä¤¬Èô¤ó¤À¡£
¡¡¾¾°æ¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤À¤·¡¢½é¤á¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿¤½¤Î¼ÁÌä¡£¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤ÈÇú¾Ð¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¶ÚÆù¤¬¤¢¤ë¿Í¤¬¤¤¤¤¡×¡ÖÇ¯¾å¤¬¤¤¤¤¡×¤È¥¿¥¤¥×¤ò¸ý¤Ë¡£
¡¡¡Ö¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤µ¤ó¤Î¤ª»Å»ö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤â¡¢Ãª¶¶¡Ê¹°»ê¡ËÁª¼ê¤È¤«¤¹¤´¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¥¨¥í¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¿§µ¤¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤â¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö²ÎÈÖÁÈ¤Ç¶¦±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¡¢¾¾²¬¤µ¤ó¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Æ¡×¤È¹ðÇò¡£¤³¤ì¤Ë¾¾²¬¤Ï¡Ö·ëº§¤·¤¿¤Ã¤Æ¡ÊÌ¾»ú¤Ï¡Ë1Ê¸»ú¤·¤«ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¾¾°æ¤¬¡Ö³¤³°¤Î¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ç¤á¤Ã¤Á¤ã¹¥¤¤ÊÊý¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¥±¥Ë¡¼¡Ê¥ª¥á¥¬¡Ë¡×¤È¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¹â¤á¤Ë¸ì¤ë¤È¡¢¾¾²¬¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¡£²¶¤Î»þ¤ÈÁ´Á³´é¤¬°ã¤¦¡£¤«¤Þ¤»¸¤¤Ê¤Î¤«²¶¤Ï¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ó¤À¡£