¼¯Åç¡¢¾¡¤Æ¤Ð£²°Ì¤È£·º¹¤ÎÂç°ìÈÖ¡¦£ÇÂçºåÀï¡ÄÁ°ÀáÉé½ý¸òÂå¤Î¥ì¥ª¥»¥¢¥é¡¢ÎëÌÚÍ¥Ëá¤¬ÀèÈ¯
¢¡ÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£±¥ê¡¼¥°¢¦Âè£³£³Àá¡¡¼¯Åç¡½£ÇÂçºå¡Ê£µÆü¡¦¥á¥ë¥¹¥¿¡Ë
¡¡¼¯Åç¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ë¸ø¼°Àï£·Ï¢¾¡Ãæ¤Î£ÇÂçºå¤ò·Þ¤¨¡¢£±£°ÀïÉé¤±¤Ê¤·¤Ç¤Î¥ê¡¼¥°Àï£µÏ¢¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¡¡Á°Àá¤ÎÌ¾¸Å²°Àï¡Ê£´¡»£°¡Ë¤Ç¤È¤â¤ËÉé½ý¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ì¥ª¥»¥¢¥é¡¢ÎëÌÚÍ¥Ëá¤ÏÀèÈ¯½Ð¾ì¡£Ì¾¸Å²°Àï¤ò½Ð¾ìÄä»ß¤Ç·ç¾ì¤·¤¿£Ä£Æ¥¥à¥Æ¥Ò¥ç¥ó¤¬¥¹¥¿¥á¥óÉüµ¢¤È¤Ê¤ê¡¢£Í£ÆÃÎÇ°·Ä¤â¥Ù¥ó¥Á¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¡¡º¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤Ï£²»î¹ç¤Ö¤ê¤Ë¾®ÃÓÎ¶ÂÀ¤òµ¯ÍÑ¡£»î¹ç¸å¤ËÆüËÜÂåÉ½¹çÎ®¤È¤Ê¤ëÁáÀîÍ§´ð¤¬¥´¡¼¥ë¥Þ¥¦¥¹¤ò¼é¤ë¡£¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ï»°´È·òÅÍ¡¢çÕ¶¶Í¤¤Î¥³¥ó¥Ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¡ÚÀèÈ¯¡Û£Ç£ËÁáÀîÍ§´ð¡¢£Ä£ÆÇ»Ìî¸ø¿Í¡¢¿¢ÅÄÄ¾ÄÌ¡¢¥¥à¥Æ¥Ò¥ç¥ó¡¢¾®ÃÓÎ¶ÂÀ¡¢£Í£Æ»°´È·òÅÍ¡¢çÕ¶¶Í¤¡¢¥Á¥ã¥ô¥ê¥Ã¥Á¡¢¥¨¥¦¥Ù¥ë¡¢£Æ£×ÎëÌÚÍ¥Ëá¡¢¥ì¥ª¥»¥¢¥é
¡¡¡Ú¥Ù¥ó¥Á¡Û£Ç£Ë³áÀîÍµ»Ì¡¢£Ä£Æ¾®ÀîÎÊÌé¡¢ÄÅµ×°æ²ÂÍ´¡¢£Í£Æ¼Æºê³Ù¡¢ÃÎÇ°·Ä¡¢¾¾Â¼Í¥ÂÀ¡¢¹Â¸ý½¤Ê¿¡¢¹ÓÌÚÎËÂÀÏº¡¢£Æ£×ÆÁÅÄÍÀ
¡¡£¸»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿£´Æü¡¢£²°Ì¤Î¿À¸Í¤¬¹õÀ±¡¢£³°Ì¤ÎµþÅÔ¤¬°ú¤Ê¬¤±¤È¤Ê¤ê¡¢¾¡Íø¤·¤¿Çð¤ò´Þ¤á¤¿£²¡Á£´°Ì¡Ê£²°ÌµþÅÔ¡¢£³°ÌÇð¡¢£´°Ì¿À¸Í¡Ë¤¬¾¡¤ÁÅÀ£¶£°¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¡£Æ±£¶£´¤Î¼¯Åç¤Ï¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ë¾¡Íø¤¹¤ë¤ÈÆ±£¶£·¤Þ¤Ç¾¡¤ÁÅÀ¤ò¿¤Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£