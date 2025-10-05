ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡¢ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¤Ë¹âµé»þ·×Â£¤ë¡¡33Ç¯¤Ö¤ê¡Ø¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡Ù¤Ç°µÅÝÅª¤·¤ã¤Ù¤ê
¡¡TBS·Ï¡Ø¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª40¼þÇ¯µÇ°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù¤¬¡¢5Æü¤ËÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡Ê75¡Ë¤ÈÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ê70¡Ë¤Î¶¦±é¤¬¼Â¸½¡£ÏÂÅÄ¤Ë¡Ö¤µ¤¹¤¬¤µ¤ó¤Þ¤ä¤Ê¡×¤È¸À¤ï¤·¤á¤ë°µÅÝÅª¤Ê¤·¤ã¤Ù¤ê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ê2¿Í¤ÎÉ½¾ð¡ªÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡õ¤µ¤ó¤Þ2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¡Ø¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡Ù¤Ë¤µ¤ó¤Þ¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢33Ç¯¤Ö¤ê¡£Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¶¦±é¤·¤¿¡Ø¤µ¤ó¤ÞPEACEFUL PARK 2025@Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡Ù¤ÎÏÃÂê¤«¤é¡¢ÏÂÅÄ¤¬¤µ¤ó¤Þ¤«¤é¹âµé»þ·×¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥È¡¼¥¯¤Ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ù¥ë¥È¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¾Ð¤¤¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤ó¤Þ¤Î¥È¡¼¥¯¤Ï¤È¤Þ¤é¤º¡¢·Ý¿Í¤¿¤Á¤«¤é¡Ö¥Æ¥ì¥Óµ×¡¹¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÀ¼¤¬¤«¤«¤ë¤Û¤É¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¡£
¡¡ÏÂÅÄ¤Ï¤µ¤ó¤Þ¤Ë¤â¤é¤Ã¤¿ÏÓ»þ·×¤òÀ¸ÊüÁ÷¤ÇÈäÏª¤·¡¢ÃåÍÑ¤ò»î¤ß¤ë¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¥Ù¥ë¥È¤ÏÆÏ¤«¤º¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤µ¤ó¤Þ¤ÎÏÓ»þ·×¤Ë¥í¥Ã¥¯¥ª¥ó¡£¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤¬3´§¤òÃ£À®¤·¤¿ºÝ¤Î¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÏÂÅÄ¤¬»þ·×¤ò»î¤¹¤È¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡×¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÂç´¿À¼¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö»þ·×¤¬¼«Ê¬¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤Ï¤ë¤ï¡£¡Ø¤³¤ì¤Ï¡ÊÏÂÅÄ¤È¤Ï¡Ë°ã¤¤¤Þ¤¹¡Ù¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Î¤â¤È¤ËÌá¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
