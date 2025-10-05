ÂçÃ«æÆÊ¿&º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡¡PS¤ÇÆüËÜ¿ÍÀèÈ¯¾¡Íø¡õ¥»¡¼¥Ö¤Ï»Ë¾å½é¤Î²÷µó¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¯¹¥Åê
¡þMLB ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 5-3 ¥Õ¥£¥ê¡¼¥º(ÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡¢¥·¥Á¥º¥ó¥º¡¦¥Ð¥ó¥¯¡¦¥Ñ¡¼¥¯)
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤ËµÕÅ¾¾¡Íø¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬ÀèÈ¯¤·º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤¬¥»¡¼¥Ö¤ò¤¢¤²¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó(PS)¤Î»î¹ç¤ÇÆüËÜ¿ÍÅê¼ê¤¬¡ÖÀèÈ¯¾¡Íø¤È¥»¡¼¥Ö¡×¤òµÏ¿¤·¤¿¤Î¤Ï»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê·óDH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¡¢6²ó89µå¤òÅê¤²¤ÆÈï°ÂÂÇ3¡¢Ã¥»°¿¶9¡¢Í¿»Í»àµå2¡¢3¼ºÅÀ¤ÎÆâÍÆ¡£7²óÉ½¤Ë¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹Áª¼ê¤ÎµÕÅ¾3¥é¥ó¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤Ë¾¡¤ÁÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î9²óÎ¢¤Ë¤Ïº´¡¹ÌÚÅê¼ê¤¬ÅÐÈÄ¡£2¥Ù¡¼¥¹¤òÍá¤Ó¥Ô¥ó¥Á¤³¤½¾·¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤Ç»î¹ç¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤Ë¾¡Íø¤¬¡¢º´¡¹ÌÚÅê¼ê¤Ë¥»¡¼¥Ö¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤«¤Ä¤Æ2013Ç¯¤Î¥¢¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè6Àï¤Ç¤Ï¡¢¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎÅÄß·½ã°ìÅê¼ê¤È¾å¸¶¹À¼£Åê¼ê¤Î¥³¥ó¥Ó¤¬¾¡¤ÁÅê¼ê¤È¥»¡¼¥Ö¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·ÅÄß·Åê¼ê¤Ï¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê1¥¢¥¦¥È¤Ç¾¡Íø¤ò¤¢¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÀèÈ¯¾¡Íø¤È¥»¡¼¥Ö¡×¤È¤¤¤¦¤¯¤¯¤ê¤Ç¤Ïº£²ó¤ÎÂçÃ«Áª¼ê¤Èº´¡¹ÌÚÅê¼ê¤ÎÎã¤¬¥á¥¸¥ã¡¼»Ë¾å½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Îò»Ë¤Ë¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¤ò¹ï¤ó¤ÀÂçÃ«Áª¼ê¤Èº´¡¹ÌÚÅê¼ê¡£»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤â²Ã¤¨¤¿ÆüËÜ¿Í3Áª¼ê¤¬¤³¤³¤«¤é¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¹×¸¥¤ò²Ì¤¿¤¹¤Î¤«¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÀï¤¤¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¡£