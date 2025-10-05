Éã¤¬Â¾³¦¤·¡Ö8000Ëü±ß¡×¤Îºâ»º¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Êì¤¬Á´³ÛÁêÂ³¤¹¤ì¤Ð¡¢ÀÇ³Û¤¬¡Ö1²¯6000Ëü±ß¡×¤â·Ú¸º¤µ¤ì¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÁêÂ³ÀÇ¤¬¤ªÆÀ¤Ê¤é¡¢Á´³Û¡ÈÇÛ¶ö¼Ô¡É¤¬¼õ¤±¼è¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡© Ãí°ÕÅÀ¤â²òÀâ
ÁêÂ³ÀÇ¤Î´ðËÜ¤ÈÇÛ¶ö¼Ô¤ÎÀÇ³Û·Ú¸º
ÁêÂ³ÀÇ¤Ï¡¢¼¡¤ÎÎ®¤ì¤Ç»»½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê1¡Ë°ä»ºÁí³Û¤«¤é´ðÁÃ¹µ½ü¡Ê3000Ëü±ß¡Ü600Ëü±ß¡ßË¡ÄêÁêÂ³¿Í¿ô¡Ë¤òº¹¤·°ú¤¯¡£
¡Ê2¡Ë¡Ê1¡Ë¤Çµá¤á¤¿¶â³Û¡Ê²ÝÀÇ°ä»ºÁí³Û¡Ë¤òË¡ÄêÁêÂ³Ê¬¡ÊÎã¡§ÇÛ¶ö¼Ô¤Ï1¡¿2¡¢»Ò¤É¤â2¿Í¤Î¾ì¹ç¤Ï1¡¿4¡Ë¤ÇÇÛÊ¬¤¹¤ë¡£
¡Ê3¡Ë¡Ê2¡Ë¤Çµá¤á¤¿³Æ¿Í¤Î¶â³Û¤ËÀÇÎ¨¤ò¤«¤±¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤ÎÁí³Û¤ò»»½Ð¤¹¤ë¡£
¡Ê4¡Ë¡Ê3¡Ë¤Çµá¤á¤¿ÁêÂ³ÀÇ¤ÎÁí³Û¤ò¡¢¼ÂºÝ¤Îºâ»º¤òÁêÂ³¤¹¤ë³ä¹ç¤Ç³Æ¿Í¤ËÇÛÊ¬¤·Ä¾¤¹¡£
¡Ê5¡Ë¡Ê4¡Ë¤ÇÇÛÊ¬¤µ¤ì¤¿¶â³Û¤«¤é¡¢ÀÇ³Û¹µ½ü¤¬¤¢¤ì¤Ð¤½¤Î³Û¤òº¹¤·°ú¤¤¤ÆÇ¼ÀÇ³Û¤ò·èÄê¤¹¤ë¡£
º£²ó¤Î¥Æー¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÇÛ¶ö¼Ô¤ÎÀÇ³Û·Ú¸º¡×¤Ï¡¢¡Ê5¡Ë¤ÇÇÛ¶ö¼Ô¤¬»È¤¨¤ëÀÇ³Û¹µ½ü¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¡£ÇÛ¶ö¼Ô¤¬Ç¼¤á¤ë¤Ù¤Ç¼ÀÇ³Û¤«¤é¡¢¼¡¤Î¤É¤Á¤é¤«Â¿¤¤³Û¤Þ¤Ç¹µ½ü¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦1²¯6000Ëü±ß
¡¦ÇÛ¶ö¼Ô¤ÎË¡ÄêÁêÂ³Ê¬ÁêÅö³Û
¤É¤¦ÇÛÊ¬¤¹¤ì¤ÐÇ¼ÀÇ³Û¤¬°Â¤¯¤Ê¤ë¡© ¶ñÂÎÅª¤Ê¥±ー¥¹¤Ç²òÀâ
ÇÛ¶ö¼Ô¤ÎÀÇ³Û·Ú¸º¤Î¶â³Û¤Ï1²¯6000Ëü±ß¤ÈÂç¤¤¯¡¢Á´¤ÆÇÛ¶ö¼Ô¤¬ÁêÂ³¤¹¤ë¤Î¤¬¡Ö¤ªÆÀ¡×¤È»×¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢Æó¼¡ÁêÂ³¡¢¤Ä¤Þ¤ê¤½¤ÎÇÛ¶ö¼Ô¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¼¡¤ÎÁêÂ³¤¬È¯À¸¤·¤¿ºÝ¤Î¤³¤È¤Þ¤Ç¤ò´Þ¤á¤ë¤È¡¢Â»¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±ー¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥±ー¥¹¤Î¡¢Éã¿Æ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê°ä»ºÁí³Û8000Ëü±ß¤òÇÛ¶ö¼Ô¤Ç¤¢¤ëÊì¿Æ¤È»Ò¤É¤â2¿Í¤ÇÁêÂ³¤¹¤ë»öÎã¤Ç»î»»¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤ªÆó¼¡ÁêÂ³»þ¤Ë¤Ï¡¢Êì¿Æ¤Î°ä»ºÁí³Û¤ò»Ò¤É¤â2¿Í¤¬ÁêÂ³¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥¿ー¥óA¡§°ì¼¡ÁêÂ³¤ÇÊì¿Æ¤¬Á´³Û¤òÁêÂ³¤¹¤ë¾ì¹ç
¡¦²ÝÀÇ°ä»ºÁí³Û¡§3200Ëü±ß¡á8000Ëü±ß－´ðÁÃ¹µ½ü¡Ê3000Ëü±ß¡Ü600Ëü±ß¡ß3¿Í¡Ë
¡¦·×»»¾å¤ÎÁêÂ³ÀÇ¡§350Ëü±ß
¡¦ºÇ½ªÅª¤ÊÁêÂ³ÀÇ¡§0±ß
Êì¿Æ¤¬Á´¤Æ¤Îºâ»º¤òÁêÂ³¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÁêÂ³ÀÇ350Ëü±ß¤âÁ´¤ÆÊì¿Æ¤ÎÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤ÎÀÇ³Û·Ú¸º¤Ë¤è¤Ã¤Æ0±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢Êì¿Æ¤¬ÁêÂ³¤·¤¿8000Ëü±ß¤¬¸º¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢°ä»ºÁí³Û¤Ï8000Ëü±ß¤È²¾Äê¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦²ÝÀÇ°ä»ºÁí³Û¡§3800Ëü±ß¡á8000Ëü±ß－´ðÁÃ¹µ½ü¡Ê3000Ëü±ß¡Ü600Ëü±ß¡ß2¿Í¡Ë
¡¦·×»»¾å¤ÎÁêÂ³ÀÇ¡§470Ëü±ß
¡¦ºÇ½ªÅª¤ÊÁêÂ³ÀÇ¡§470Ëü±ß
»Ò¤É¤â¤ËÀÇ³Û¹µ½ü¤ÎÅ¬ÍÑ¤¬¤Ê¤¤¤È¤¹¤ë¤È¡¢2¿Í¹ç·×¤Ç470Ëü±ß¤òÇ¼ÀÇ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥¿ー¥óA¤Ç¤Ï¡¢°ì¼¡ÁêÂ³¤ÈÆó¼¡ÁêÂ³¤ò¹ç»»¤·¤¿ÁêÂ³ÀÇ¤ÎÁí³Û¤Ï470Ëü±ß¡Ê°ì¼¡0Ëü±ß¡ÜÆó¼¡470Ëü±ß¡Ë¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥¿ー¥óB¡§°ì¼¡ÁêÂ³¤ÇË¡ÄêÁêÂ³Ê¬ÄÌ¤êÁêÂ³¤¹¤ë¾ì¹ç
¡¦²ÝÀÇ°ä»ºÁí³Û¡§3200Ëü±ß¡Ê8000Ëü±ß－´ðÁÃ¹µ½ü¡Ê3000Ëü±ß¡Ü600Ëü±ß¡ß3¿Í¡Ë¡Ë
¡¦·×»»¾å¤ÎÁêÂ³ÀÇ¡§350Ëü±ß
¡¦ºÇ½ªÅª¤ÊÁêÂ³ÀÇ¡§175Ëü±ß
Êì¿Æ¤ÏÀÇ³Û¹µ½ü¤Ç0±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¬1¡¿4¤º¤Ä¡ÊË¡ÄêÁêÂ³Ê¬ÄÌ¤ê¡ËÁêÂ³¤·¡¢ÁêÂ³ÀÇ350Ëü±ß¤â1¡¿4¤º¤ÄÇ¼¤á¤ë¤¿¤á¡¢°ì¼¡ÁêÂ³»þ¤ÎÇ¼ÀÇ³Û¤Ï175Ëü±ß¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢Êì¿Æ¤¬ÁêÂ³¤·¤¿4000Ëü±ß¡Ê8000Ëü±ß¤Î1¡¿2¡Ë¤¬¸º¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢°ä»ºÁí³Û¤Ï4000Ëü±ß¤È²¾Äê¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦²ÝÀÇ°ä»ºÁí³Û¡§0±ß¡Ê´ðÁÃ¹µ½ü4200Ëü±ß¤¬°ä»ºÁí³Û4000Ëü±ß¤ò¾å²ó¤ë¤¿¤á¡Ë
¡¦·×»»¾å¤ÎÁêÂ³ÀÇ¡§0±ß
¡¦ºÇ½ªÅª¤ÊÁêÂ³ÀÇ¡§0±ß
´ðÁÃ¹µ½ü³Û4200Ëü±ß¡Ê3000Ëü±ß¡Ü600Ëü±ß¡ß2¿Í¡Ë¤¬ÁêÂ³ºâ»º¤ò¾å²ó¤ë¤¿¤á¡¢Æó¼¡ÁêÂ³»þ¤ÏÁêÂ³ÀÇ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥Ñ¥¿ー¥óB¤Ç¤Ï¡¢°ì¼¡ÁêÂ³¤ÈÆó¼¡ÁêÂ³¤ò¹ç»»¤·¤¿ÁêÂ³ÀÇ¤ÎÁí³Û¤Ï175Ëü±ß¡Ê°ì¼¡175Ëü±ß¡ÜÆó¼¡0Ëü±ß¡Ë¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥¿ー¥óA¤ÈB¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢¥Ñ¥¿ー¥óA¤Î¤Û¤¦¤¬°ì¼¡ÁêÂ³¤ÎÇ¼ÀÇ³Û¤¬°Â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Æó¼¡ÁêÂ³¤Þ¤Ç´Þ¤á¤¿ÁêÂ³ÀÇÁí³Û¤Ç¸«¤ë¤È¡¢¥Ñ¥¿ー¥óB¤Î¤Û¤¦¤¬295Ëü±ßÇ¼ÀÇ³Û¹ç·×¤Ï°Â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÁêÂ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ¸Á°¤«¤é²ÈÂ²¤È¤è¤¯ÏÃ¤·¹ç¤ª¤¦
ÇÛ¶ö¼Ô¤ÎÀÇ³Û·Ú¸º¤Ï¡¢Èó¾ï¤ËÂç¤¤Ê¶â³Û¤òÇ¼ÀÇ³Û¤«¤é¹µ½ü¤Ç¤¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Æó¼¡ÁêÂ³¤ËÂ¿¤¯¤ÎÁêÂ³ºâ»º¤ò»Ä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Æó¼¡ÁêÂ³¤ò¤¹¤ë¿Í¡ÊËÜ¥±ー¥¹¤Ç¤Ï»Ò¤É¤â¡Ë¤ÎÁêÂ³ÀÇ¤ÎÉéÃ´¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¡¢·ë²ÌÅª¤ËÁêÂ³Á´ÂÎ¤Ç¸«¤ë¤ÈÂ»¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±ー¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÁêÂ³¤ÏÆÍÁ³¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó²òÀâ¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÍî¤È¤··ê¤Ë¤âÃí°Õ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÁêÂ³È¯À¸Á°¤«¤é²ÈÂ²¤Ç¤è¤¯ÏÃ¤·¹ç¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼¹É®¼Ô : Åì±ÀÍªÂÀ
FP2µé¡¢Æü¾¦Êíµ3µé¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î