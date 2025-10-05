ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡Ö¥Û¥ó¥È²û¤«¤·¤¤¡×67ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÈÖÁÈ¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¸½ºß¤Î»Ñ¤Ë´¶·ã
²Î¼ê¤ÎÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡Ê75¡Ë¤¬5ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ý¥ó¡×¡ÊÆüÍË¸áÁ°9»þ54Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë´§ÈÖÁÈ¡Ö¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡×ÊüÁ÷¤òÄ¾¸å¤Ë¹µ¤¨¡¢¥²¥¹¥È½Ð±é¼Ô¤Ë´¶·ã¤·¤¿¡£
¡Ö¥µ¥ó¥¸¥ã¥Ý¡×¤Ç¤Ï¡Ö¡Ý¤ª¤Þ¤«¤»¡×¤Ç13Ç¯¡¢À¸Ãæ·Ñ¤Î¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿µÈÂ¼ÌÀ¹¨¡Ê67¡Ë¤¬VTR½Ð±é¡£´é¤Ë¤·¤ï¤¬¤¤¶¤Þ¤ì¤¿µÈÂ¼¤¬¡Ö¤Ï¡¼¤Ò¡¼¤Õ¡¼¤Ø¡¼¤Û¡¼¡ª¥¢¥Ã¥³¤µ¤ó¤ª¸µµ¤¤Ç¤¹¤«¡©µÈÂ¼ÌÀ¹¨¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Åö»þ¤Î·è¤áÂæ»ì¤ò¤µ¤±¤Ó¤Ê¤¬¤é¡Ö67ºÐ¡×¤Î¥Æ¥í¥Ã¥×¤È¤È¤â¤Ë¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÏÂÅÄ¤Ï¡Ö¤â¤¦¤½¤ó¤ÊÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£
µÈÂ¼¤ÏÏÂÅÄ¤ÈÆ±¤¸½êÂ°»öÌ³½ê¤À¤Ã¤¿½Ð±é»þ¤ò²óÁÛ¡£¡ÖËã¿ý¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤è¡£¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢¥¢¥Ã¥³¤µ¤ó¡¢7»þ¤Î¿·´´Àþ¾è¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡Ø¤Ê¤ó¤À¤èµÈÂ¼¡¢6»þ50Ê¬¤Þ¤ÇËã¿ý¤Ç¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¡Ö·ë¹½¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç¡Ä¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡Ö¥®¥ê¥®¥ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤è¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ó¤À¡£µÈÂ¼¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÏÂÅÄ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤¢¤È10Ç¯¡¢20Ç¯¤ÈÂÎ¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
VTR¤ò¸«¤¿ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö¤¤¤ä²û¤«¤·¤¤¡¢¥Û¥ó¥È²û¤«¤·¤¤¡×¤È´¶·ã¡£¡Ö¤¹¤´¤¤¤³¤ÎÃæ·Ñ¥³¡¼¥Ê¡¼¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¤Î¡£¸¶½É¤ÎÊâÆ»¶¶¤Ê¤ó¤«¼Ú¤ê¤Æ¤¿¤ó¤À¤è¡£¤¢¤½¤³¤Ë¤À¤±½Ð¤¿¤¤¤«¤é¾åµþ¤·¤Æ¡¢¹â¹»À¸¤¿¤Á¤¬ÆüÍËÆü¤À¤±¡×¤È¡¢µÈÂ¼¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Î¿Íµ¤¤Ö¤ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤¢¤ó¤ÞÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Í¡×¤ÈµÈÂ¼¤ÎÍÍ»Ò¤òºÆ³ÎÇ§¤·¤¿¡£